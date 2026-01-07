Shankh Air: ছিলেন টেম্পোচালক, সেই শ্রবণই ভারতের নতুন বিমান সংস্থার মালিক! মার্চেই আকাশে উড়বে Shankh Air...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুজরাটে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ধ্বংসের পর থেকে দেশের উড়ান শিল্পে একের পর এক সমস্যা চলছে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে একের পর এক গোলযোগ খানিকটা থিতিয়ে যাওয়ার পর ইন্ডিগোর উড়ানের অভাবে তুলকালাম পরিস্থিতি হল দেশজুড়ে। তার মধ্যেই দেশে বেশ কয়েকটি নতুন এয়ারলাইন্সের অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্র। এদের মধ্যে রয়েছে 'শঙ্খ এয়ার'। মাত্র ৩৫ বছরের শঙ্খ এয়ারের মালিকের উত্থান শুনলে চমকে যেতে হয়।
কোম্পানিটি মালিক কানপুরের বাসিন্দা শ্রবণ কুমার বিশ্বকর্মা। একসময় শহরের রাস্তায় টেম্পো চালাতেন। কিন্তু এই জানুয়ারি মাসেই শ্রবণের স্বপ্ন ডানা মেলছে দেশের আকাশে। শঙ্খ এয়ার যদি ভারতের এভিয়েশনে শিল্পে পা রাখতে পারে তাহেল শ্রবণ কুমারই হবেন উত্তরপ্রদেশের এমন প্রেস্টিজিয়াস উদ্যোগপতি।
শ্রবণ কুমার বিশ্বকর্মার উত্থান
বিশ্বকর্মার শুরুর জীবনের দিকে তাকালে বোঝার উপায় নেই যে এই মানুষটিই একদিন ভারতের বিমান চলাচল শিল্পের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন। কানপুরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হওয়া এই মানুষটি নিজেই বলেছেন, পড়াশোনায় খুব একটা ভালো ছিলাম না। এই শহরটাই ছিল আমার পাঠশালা। রাস্তাঘাট, ট্রাফিক, বাস, টেম্পো—সবকিছু আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। সেখান থেকেই আমি জীবন সম্পর্কে শিখেছি।
প্রথাগত শিক্ষা তাকে যা দিতে পারেনি, রাস্তার বাস্তব অভিজ্ঞতা সেই ব্যবসায়িক বুদ্ধি তাকে দিয়েছিল। স্কুল শেষ করার পর বিশ্বকর্মা লোডার ,অটো চালক এবং ছোটখাটো ব্যবসার মালিক হিসেবে নানা ধরনের কাজ করেছেন। প্রতিটি কাজই তাকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছিল যা পরবর্তীতে অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হয়। শুরুর দিকে তার বেশিরভাগ ব্যবসাই ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—তিনি সেই ব্যর্থতাকে থেমে যাওয়ার কারণ হিসেবে দেখেননি।
২০১৪ সাল
শ্রবণের জীবনের আসল মোড় ঘোরে ২০১৪ সালে। বিশ্বকর্মা সিমেন্টের ব্যবসায় নামেন, যা তার সামনে নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেয়। সিমেন্ট থেকে তিনি লাভজনক টিএমটি (TMT) রড শিল্পে পা রাখেন, এরপর খনি এবং পরিবহণ ব্যবসায় যুক্ত হন। শূন্য থেকে এক বিশাল ট্রাকের বহর তৈরি করার মাধ্যমে বিশ্বকর্মা কেবল পুঁজিই সংগ্রহ করেননি, বরং বিশ্বাস এবং কর্মদক্ষতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই শিল্পে নিজের এক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছিলেন। সরবরাহ ব্যবস্থা বা সাপ্লাই চেইন পরিচালনার এই অভিজ্ঞতা তাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়।
চার বছর আগে, যখন বিশ্বকর্মার পরিবহণ ব্যবসা তুঙ্গে তখন তার মাথায় এক নতুন চিন্তা খেলে যায়। যে বিপ্লব তিনি পরিবহনে এনেছেন, তা কেন বিমান চলাচল বা এভিয়েশন শিল্পেও আনা সম্ভব নয়?সেই সময়ের কথা মনে করে শ্রবণ কুমার সংবাদমাধ্যমে বলেন, একবার যখন চিন্তাটা মাথায় এল, তখন থেকেই আমি নিয়মকানুন, এনওসি প্রক্রিয়া এবং পুরো সিস্টেমটা কীভাবে কাজ করে—তা খুঁটিনাটি শিখতে শুরু করলাম। বেশিরভাগ উদ্যোক্তার কাছে এমন পরিকল্পনা কেবল রাতের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু বিশ্বকর্মার কাছে এটি হয়ে দাঁড়াল এক সুশৃঙ্খল লক্ষ্য।
পরবর্তী কয়েক বছর ধরে তিনি ভারতের এভিয়েশন শিল্পের যাবতীয় আইনকানুন নিয়ে পড়াশোনা করেন, জটিল সব অনুমোদন প্রক্রিয়াগুলো বোঝেন এবং একটি এয়ারলাইন শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও পরিচালনা কাঠামো গুছিয়ে আনেন। এটি মোটেও সহজ বা দ্রুত কোনো প্রক্রিয়া ছিল না। সরকারি অনুমোদন,এয়ারক্রাফট বা বিমানের জন্য অর্থের জোগান এবং সঠিক লোকবল খুঁজে পেতে প্রচুর ধৈর্য ও জেদ লেগেছিল। অবশেষে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি নাগাদ সব বাধা দূর হয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রণালয় ‘শঙ্খ এয়ার’ (Shankh Air)-কে এনওসি দিয়ে দেয়।
কেন হবে শঙ্খ এয়ার
আর দশটা এয়ারলাইন্সের মতো শঙ্খ এয়ার নিজেকে দামী (premium) বা অত্যন্ত সস্তা (ultra-low-cost) এয়ারলাইনের তালিকায় ফেলছে না। বরং,তারা খুব সচেতনভাবে একটি মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছে। এটি একটি 'ফুল-সার্ভিস' এয়ারলাইন। এটি মূলত ভারতের সুবিধাবঞ্চিত মধ্যবিত্ত এবং প্রথমবারের মতো বিমানে চড়া যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে।
রুট
শঙ্খ এয়ারের রুট দেখলেই বোঝা যায় যে, তারা অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে বাজারে আসছে। কেবল বড় বড় মেট্রো শহরগুলোর পেছনে না ছুটে বরং উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউয়ের সাথে দিল্লি, মুম্বাই এবং বেঙ্গালুরুর মতো প্রধান শহরগুলোর সংযোগ ঘটাবে। একইসাথে, যেসব ছোট শহরগুলোতে (টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩) যাতায়াত ব্যবস্থা তুলনামূলক কম, সেখানেও তারা সেবা দেবে। মূল আঞ্চলিক রুটসমূহ হল, অযোধ্যা, বারানসী, গোরক্ষপুর, চিত্রকুট, ইন্দোর, দেরাদুন।
বেসামরিক বিমান চলাচল মহাপরিদপ্তরের (DGCA) চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা এই এয়ারলাইনটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম ২০২৬ সালের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। টিকিটের বিক্রি এখনো শুরু হয়নি, তবে একবার চালু হয়ে গেলে এটি গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলোতে ভ্রমণকারীদের জন্য যাতায়াতের এক নতুন বিকল্প তৈরি করবে।
