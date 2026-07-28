/বড় খবর: সাততলা থেকে আচমকা পড়ে হেভিওয়েট বিজেপি নেতার মৃত্যু, ভয়ংকর CCTV ফুটেজ-- তোলপাড় দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের লখনউতে মর্মান্তিক ঘটনা। বহুরার (Bahraich) প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক এবং রাজ্য সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী নানক রাম ভূর্জি (Nanak Ram Bhurji) রহস্যজনকভাবে এমএলএ হোস্টেলের তিন তলা থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছেন। লখনউয়ের হযরতগঞ্জ থানা এলাকার দারুল শাফা (Darul Shafa) এমএলএ রেসিডেন্সে এই মারাত্মক ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পরই রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া।
পুলিস সূত্রের খবর, নানক রাম ভূর্জি বহরাইচ জেলার নানপাড়া বা বহুরা এলাকা থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যমন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন। সম্প্রতি তিনি চিকিৎসার কাজে ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লখনউয়ের দারুল শাফায় এমএলএ হোস্টেলে গিয়েছিলেন। গতরাতে হঠাৎ তিনি হোস্টেল ভবনের তিন তলা থেকে নিচে পড়ে যান। বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আশেপাশের মানুষ ও নিরাপত্তারক্ষীরা।
ঘটনার পরপরই মারাত্মক জখম অবস্থায় তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হযরতগঞ্জ থানার পুলিস দল বল নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিস পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু করে এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরেন্সিক টিমও। মৃত্যুটি দুর্ঘটনাবশত উপর থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে হয়েছে, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য বা আত্মহত্যার মতো বিষয় রয়েছে-- তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
এদিকে, মর্গে মৃতদেহ স্থানান্তরের পর বিজেপি নেতার স্বজন, পরিবারের সদস্য এবং সমর্থকরা সিভিল হাসপাতালের সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন।
আবাসনে উপস্থিতির কারণ:
মানসিক অবসাদ:
অন্যান্য সম্ভাবনা: এটি কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা, আত্মহনন নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য জড়িয়ে রয়েছে—তা খতিয়ে দেখতে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ঘটনার পর এমএলএ হোস্টেলের বাইরে পুলিসকর্মী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভিড় জমে যায়। প্রাক্তন মন্ত্রীর এই আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব এবং অনুগামীদের মধ্যে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। এছাড়া হোস্টেলের আশেপাশের সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে যাতে ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তগুলিতে ঠিক কী ঘটেছিল তা জানা সম্ভব হয়। প্রবীণ এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন অনেক দলীয় সতীর্থ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।
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