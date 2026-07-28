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বড় খবর: সাততলা থেকে আচমকা পড়ে হেভিওয়েট বিজেপি নেতার মৃত্যু, ভয়ংকর CCTV ফুটেজ-- তোলপাড় দেশ

Nanak Ram Bhurji death case: পুলিস সূত্রের খবর, নানক রাম ভূর্জি বহরাইচ জেলার নানপাড়া বা বহুরা এলাকা থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যমন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন। সম্প্রতি তিনি চিকিৎসার কাজে ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লখনউয়ের দারুল শাফায় এমএলএ হোস্টেলে গিয়েছিলেন। 

Published: Jul 28, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:49 PM IST
বড় খবর: সাততলা থেকে আচমকা পড়ে হেভিওয়েট বিজেপি নেতার মৃত্যু, ভয়ংকর CCTV ফুটেজ-- তোলপাড় দেশ

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