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৯২ বছরে থামল পথচলা: প্রয়াত পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শিক্ষাবিদ পদ্মশ্রী ডি ওয়াই পাটিল

মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে ৯২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল, পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা ডি ওয়াই পাটিল। তাঁর মৃত্যুতে শিক্ষা ও রাজনীতি জগতে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। রাহুল গান্ধীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জানান গভীর সমবেদনা।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 04, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:58 PM IST
৯২ বছরে থামল পথচলা: প্রয়াত পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শিক্ষাবিদ পদ্মশ্রী ডি ওয়াই পাটিল

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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