Road Accident: দিওয়ালির ছুটিতে আর বাড়ি ফেরা হল না! পথেই মর্মান্তিক পরিণতি ৪ শ্রমিকের...

Road Accident: দিওয়ালির ছুটিতে আর বাড়ি ফেরা হল না! পথেই মর্মান্তিক পরিণতি ৪ শ্রমিকের...
Uttarakhand Accident: দিওয়ালির ছুটিতে বাড়ি ফেরার আগেই মর্মান্তিক পরিণতি। মাঝপথেই ভয়ংকর দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ৪ শ্রমিকের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিওয়ালির ছুটিতে বাড়ি ফিরছিলেন ৪ শ্রমিক। ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ট্রাক্টর-ট্রলি সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ। দুর্ঘটনায় চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়। একই সময়েও আরও তিনজন গুরুতর আহত হন। ঘটনা ঘটেছে উত্তরাখণ্ডের উদম সিং নগর জেলায়।
আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: চার জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি! কালীপুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া? বড় আপডেট...
এই দুর্ঘটনা খাতিমা-ননকানা সাহিব সড়কে ঘটেছে। চারজন শ্রমিক ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত তিনজনকে প্রথমে খাতিমার সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।
জানা গিয়েছে, এই শ্রমিকরা খাতিমা এলাকার এক ঠিকাদারের কাজ করছিলেন। তারা দীপাবলির ছুটিতে বাড়ি, উত্তরপ্রদেশের সাম্বলে যাচ্ছিলেন।
উল্লেখ্য, শনিবার ভয়ংকর এক বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ৮ তীর্থযাত্রী। অনেকেই গুরুতর আহত। গভীর খাদে পড়ে বাসটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। যাত্রীরা অনেকেই বাসের মধ্যেই তালগোল পাকিয়ে যান। শনিবা সন্ধেয় ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রের নন্দরবার জেলার চাঁদশালী ঘাট এলাকায়।
শনিবার ওইসব তীর্থযাত্রীরা অস্তাম্বা দেবী মন্দির দর্শন সেরে ফিরছিলেন। পুলিসের মতে, চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এর ফলেই বাসটি একটি গভীর খাদে পড়ে যায়। আঘাত এত জোরে ছিল যে যাত্রীরা অনেকেই বাইরে ছিটকে পড়েন। বাসটি সম্পূর্ণ চুরমার হয়ে গিয়েছে।
আরও পড়ুন:Dev: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বড় ঘোষণা, জমিদাতাদের বাড়ি গিয়ে বোঝানোর দায়িত্ব নিলেন সাংসদ দেব...
খবর পেয়েই স্থানীয় পুলিস দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে তালোদা মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। গুরুতর আহতদের জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, আহতদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এর ফলে নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে খবর। মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পরে তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)