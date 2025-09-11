Dog Attack: বাড়ির সামনে খেলছিল ৪-এর খুদে! আচমকাই গায়ে আতঙ্কের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুর... খুবলে নিল মাংস...

Dog Attack: বাড়ির সামনে খেলছিল ৪-এর খুদে! আচমকাই গায়ে আতঙ্কের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুর... খুবলে নিল মাংস...
Tamilnadu: বাড়ির সামনে খেলছিল ৪ বছরের খুদে। আচমকাই তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক পথকুকুর। ঘটনায় শিশুটির কানে গুরুতর আহত হয় এবং মাথা, হাত, পা ও পেটে একাধিক কামড়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে শিশুটি হাসপাতালে চিকিত্সাধীন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের পথ কুকুরের কামড়ে গুরুতর আহত শিশু। তামিলনাড়ুর নামাক্কল জেলার রাসিপুরামের এক ৪ বছর বয়সী শিশুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক পথ কুকুর। তার হামলায় গুরুতর আহত হয়েছে শিশুটি। জানা যায়, ঘটনার সময় শিশুটি তার বাড়ির সামনে খেলছিল। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে পথ কুকুরের আক্রমণ নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ ছড়িয়েছে।
আহত শিশুর নাম এস. ধিয়াসিনি (৪)। সে রাসিপুরামের ইন্দিরা কলোনির বাসিন্দা। সোমবার রাত ৮টার দিকে সে বাড়ির সামনে খেলছিল। সেই সময় একটি পথ কুকুর হঠাৎ সেখানে এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও কামড়ে দেয়। তার কানে গুরুতর আঘাত লাগে। এছাড়াও মাথা, হাত, পা ও পেটে একাধিক কামড়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। শিশুটির কান্নার শব্দ শুনে পাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে।
তাকে দ্রুত সালেমের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যেখানে সে বর্তমানে চিকিৎসাধীন ও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
সালেমে একই দিনে আরও ৫ জনকে পথ কুকুর হামলা করে বলে জানা গিয়েছে। সোমবার সালেম জেলার মেট্টুর পৌরসভা অফিসের কাছে আরও ৫ জন ব্যক্তি পথ কুকুরের কামড়ের শিকার হয়েছেন। আহতরা হলেন: আর. সত্য (৩৬), পি. রঞ্জিত কুমার (৪১), এ. রাজেন্দ্রন (৭১), এম. মানি (৩০), এবং কে. মথেসন (৬০)। তাদের সবাইকে মেট্টুর জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও র্যাবিস প্রতিরোধী ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
এই ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও ঘটেছে এমন ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মেট্টুরে এটি প্রথমবার নয়। এর আগেও কুকুরের হামলার ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা জানান, গত আগস্ট মাসে মেট্টুর ড্যাম পার্কে মাত্র দুই দিনের মধ্যে একটি পথ কুকুর অন্তত ১০ জনকে কামড়ে দেয়।
