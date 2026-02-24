English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • দেশ
  • Free LPG Gas: হোলিতে বিনামূল্যে LPG সিলিন্ডিার, সঙ্গে অ্যাকাউন্টে ৮৫৩ টাকাও! বিজেপি সরকারের বিরাট উপহার...

Free LPG Gas: হোলিতে বিনামূল্যে LPG সিলিন্ডিার, সঙ্গে অ্যাকাউন্টে ৮৫৩ টাকাও! বিজেপি সরকারের বিরাট উপহার...

Free LPG Gas in Holi:  ৪ মার্চের আগেই ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে বিনামূল্যের LPG সিলিন্ডার। আর সঙ্গে অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে একটি সিলিন্ডারের মূল্য, অর্থাৎ ৮৫৩ টাকা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 24, 2026, 04:29 PM IST
Free LPG Gas: হোলিতে বিনামূল্যে LPG সিলিন্ডিার, সঙ্গে অ্যাকাউন্টে ৮৫৩ টাকাও! বিজেপি সরকারের বিরাট উপহার...
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হোলিতে বিরাট সুখবর! হোলিতে বিজেপি সরকার দিতে চলেছে বিনামূল্যে একটি LPG সিলিন্ডার। সঙ্গে অ্যাকাউন্টে ৮৫৩ টাকাও। ৪ মার্চ দেশজুড়ে পালিত হবে হোলি। তার আগেই হোলি উপলক্ষে বিরাট বড় ঘোষণা বিজেপি সরকারের। 

দিল্লির বাসিন্দারা পেতে চলেছেন বিনামূল্যে এই এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার। হোলি উপলক্ষে দিল্লির বাসিন্দাদের বিনামূল্যে সিলিন্ডার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রেখা গুপ্তের বিজেপি সরকার। হোলির দিন থেকেই শুরু হয়ে যাবে এই প্রকল্পটি। ৪ মার্চের আগেই দিল্লির ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে বিনামূল্যের LPG সিলিন্ডার। 

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত জানিয়েছেন, দিল্লি সরকার হোলি থেকেই এই বিনামূল্যে সিলিন্ডার প্রকল্প চালু করছে। এই প্রকল্পের আওতায়, ডিবিটি-র মাধ্যমে সরাসরি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা হবে। সমস্ত রেশন কার্ডধারীরা বিনামূল্যে সিলিন্ডার পাবেন। আর সঙ্গে অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে একটি সিলিন্ডারের মূল্য, অর্থাৎ ৮৫৩ টাকা।

কারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন?
১) যাদের দিল্লি সরকারের বৈধ রেশন কার্ড আছে।
২) যাদের DBT-এর সঙ্গে যুক্ত একটি সক্রিয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে।
৩) যাদের রেশন কার্ড সিস্টেমে রেজিস্টার্ড রয়েছে।
৪) পিএনজি ব্যবহারকারীরাও অ্যাকাউন্টে ৮৫৩ টাকা পাবেন।

দিল্লির বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত আরও জানিয়েছেন, কেবল শুধু হোলিতেই নয়, দিল্লির রেশন কার্ডধারীরা দীপাবলিতেও বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার পাবেন। বিনামূল্যে দীপাবলি সিলিন্ডারটি ৮ নভেম্বর নাগাদ পাওয়া যাবে।

