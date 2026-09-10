Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /রাজনীতির মেগা সুনামি: আর কাছাকাছি নয়, রাজনীতিতে টিকে থাকতে এবার ভাইপোকে ছেঁটে ফেললেন ক্ষুব্ধ দলনেত্রী

রাজনীতির মেগা সুনামি: আর কাছাকাছি নয়, রাজনীতিতে টিকে থাকতে এবার ভাইপোকে ছেঁটে ফেললেন ক্ষুব্ধ দলনেত্রী

BSP Mayawati freed nephew Akash Anand: কিন্তু সেই পদক্ষেপও মায়াবতীর মন গলাতে পারেনি। শ্বশুর অবসর নেওয়ার পরপরই এক্স (সাবেক টুইটার)-এ মায়াবতী ঘোষণা করেন, দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের মনোভাব বিবেচনা করে আকাশ আনন্দকে দল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়া হল। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 10, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:18 PM IST
রাজনীতির মেগা সুনামি: আর কাছাকাছি নয়, রাজনীতিতে টিকে থাকতে এবার ভাইপোকে ছেঁটে ফেললেন ক্ষুব্ধ দলনেত্রী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের বদলিতে নয়া নীতি, বিল পেশ বিধানসভায়
2
3
4
5