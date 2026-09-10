/রাজনীতির মেগা সুনামি: আর কাছাকাছি নয়, রাজনীতিতে টিকে থাকতে এবার ভাইপোকে ছেঁটে ফেললেন ক্ষুব্ধ দলনেত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র অন্দরে ফের বড়সড় রাজনৈতিক ভূমিকম্প। নিজের ভাইপো আকাশ আনন্দকে দল থেকে পুরোপুরি বহিষ্কার বা ‘সম্পূর্ণ মুক্ত’ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। দলীয় স্বার্থ এবং বহুজন আন্দোলনের চেয়ে আকাশ তাঁর পারিবারিক সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন--এই অভিযোগে তাঁকে দলীয় সম্পর্ক থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি দেন মায়াবতী।
ঘটনাচক্রে, মায়াবতীর শর্ত মেনে আকাশের শ্বশুর অশোক সিদ্ধার্থ রাজনীতি থেকে পুরোপুরি সন্ন্যাস বা অবসর ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মায়াবতী এই কড়া সিদ্ধান্ত নেন। আগামী বছর উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় নেতৃত্বের এই পদক্ষেপে রাজ্য রাজনীতিতে জোর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।
শর্তপূরণের পরেও কেন বহিষ্কার?
বিএসপি সূত্রে জানা গিয়েছিল, ভাইপো আকাশ আনন্দকে দলে সক্রিয় ভূমিকায় ফেরানোর জন্য মায়াবতী একটি সুস্পষ্ট শর্ত রেখেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, আকাশের শ্বশুর তথা বিএসপির প্রাক্তন সাংসদ অশোক সিদ্ধার্থকে রাজনীতি থেকে অবিলম্বে অবসর নিতে হবে। জামাইয়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা ভেবে অশোক সিদ্ধার্থ সামাজিক মাধ্যমে একটি আবেগঘন বার্তা দিয়ে রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেন।
কিন্তু সেই পদক্ষেপও মায়াবতীর মন গলাতে পারেনি। শ্বশুর অবসর নেওয়ার পরপরই এক্স (সাবেক টুইটার)-এ মায়াবতী ঘোষণা করেন, দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের মনোভাব বিবেচনা করে আকাশ আনন্দকে দল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়া হল। অর্থাৎ, এখন থেকে দলের সঙ্গে তাঁর আর কোনো সম্পর্ক রইল না।
মায়াবতীর যুক্তি:
আকাশ আনন্দকে সরিয়ে দেওয়ার পেছনে রাজনৈতিক অনুগত না থাকার যুক্তি তুলে ধরেছেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।
মায়াবতীর অভিযোগ ঠিক কী?
১. আকাশ বিএসপি এবং বহুজন আন্দোলনের আসল স্বার্থের চেয়ে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক এবং শ্বশুরবাড়ির স্বার্থকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মায়াবতীর প্রশ্ন, যাঁর মধ্যে দলের প্রতি একনিষ্ঠতা নেই এবং যিনি ‘দ্বৈত মানসিকতা’ (double minded) নিয়ে চলেন, তিনি কী ভাবে দল বা আন্দোলনের ভালো করতে পারেন?
২. মায়াবতী আরও দাবি করেন, অশোক সিদ্ধার্থের অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও তা অনেক দেরিতে এসেছে। জামাইয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে যদি তাঁর সত্যিই চিন্তা থাকত, তবে শর্ত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সরে দাঁড়ানো উচিত ছিল। মায়াবতীর মতে, এই দেরিই প্রমাণ করে যে, সিদ্ধার্থের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় কোনও খামতি ছিল না।
আকাশের রাজনৈতিক ওঠাপড়া
একসময় মায়াবতী নিজের উত্তরসূরি হিসেবে ভাইপো আকাশ আনন্দকেই তুলে ধরেছিলেন এবং তাঁকে বিএসপির জাতীয় সমন্বয়কারী (National Coordinator) পদে বসানো হয়েছিল। তবে সাম্প্রতিককালে তাঁর অবস্থান বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগেই তাঁকে জাতীয় সমন্বয়কারী পদ থেকে সরানো হয়েছিল। এবার দল থেকেই পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা হল।
উত্তরপ্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মুখে মায়াবতীর এই বিরাট সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করে দিল যে, পরিবারের সদস্য হলেও দলের অনুশাসন এবং প্রশ্নাতীত আনুগত্যে সামান্যতম ঘাটতি তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত নন।
দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর আকাশ আনন্দ এখন স্বাধীনভাবে নিজের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পদক্ষেপ কী নেবেন, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।
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