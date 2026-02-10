English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Income Tax New Rules: এপ্রিলেই আয়করে বিরাট বদল! লাগছে না PAN, গাড়ি-বাড়ি কেনাবেচায় বড় ছাড়...ব্যাংকের লেনদেনও চাপহীন...

New Rules in Income Tax: এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা এবং চেন্নাইকে ‘মেট্রো সিটি’ ধরা হতো, যেখানে কর্মীরা তাদের মূল বেতনের (Basic Salary) ৫০ শতাংশ পর্যন্ত HRA ছাড় পেতেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 10, 2026, 08:35 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের আয়কর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হতে চলেছে। দীর্ঘদিনের পুরনো এবং জটিল কর ব্যবস্থাকে বিদায় জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে কার্যকর করতে যাচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন আয়কর আইন। সাধারণ মানুষের কর প্রদানের অভিজ্ঞতা সহজ করা, মধ্যবিত্তের ওপর থেকে নথিপত্রের বোঝা কমানো এবং ডিজিটাল লেনদেনে স্বচ্ছতা আনাই এই বিশাল পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য।

নতুন এই আইনটি কেবল করহার পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি দৈনন্দিন জীবনের কেনাকাটা থেকে শুরু করে চাকরিজীবীদের আবাসন সুবিধা—সব ক্ষেত্রেই বড় ধরনের স্বস্তি নিয়ে আসছে।

প্যান কার্ডের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি: কেনাকাটায় বড় ছাড়

এতদিন সাধারণ মানুষকে যেকোনো বড় কেনাকাটা বা আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্যান (PAN) কার্ডের ঝক্কি পোহাতে হত। নতুন নিয়মে সরকার এই কড়াকড়ি অনেকটাই শিথিল করেছে।

গাড়ি কেনা: মধ্যবিত্তের স্বপ্নপূরণ আরও সহজ করতে সরকার জানিয়েছে, এখন থেকে ৫ লক্ষ টাকার নিচে গাড়ি বা বাইক কিনলে আর প্যান কার্ড দেখানোর প্রয়োজন নেই। এর ফলে ছোট গাড়ি ক্রেতাদের নথি সংক্রান্ত হয়রানি কমবে।

ব্যাঙ্কিং লেনদেন: সাধারণ সঞ্চয়কারী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে নগদ লেনদেনের সীমা বাড়ানো হয়েছে। বছরে ১০ লক্ষ টাকার কম নগদ জমা বা তোলার ক্ষেত্রে প্যান কার্ডের আর কোনো বাধ্যবাধকতা থাকছে না।

সম্পত্তি কেনা-বেচা: রিয়েল এস্টেট সেক্টরে গতি আনতে জমি বা বাড়ি কেনা-বেচার ক্ষেত্রে প্যান কার্ডের সীমা ১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

হোটেল ও রেস্তোরাঁ বিল: পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করতে হোটেল বা রেস্তোরাঁয় ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিল মেটাতে এখন থেকে কোনও প্যান কার্ডের প্রয়োজন হবে না।

চাকরিজীবীদের জন্য উপহার: 'মেট্রো সিটি'র তালিকায় নতুন চার শহর

বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য ২০২৬-এর এই নতুন আইন একগুচ্ছ আর্থিক সুবিধা নিয়ে আসছে। বিশেষ করে বাড়ি ভাড়া ভাতা বা HRA (House Rent Allowance)-এর ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বৈষম্য দূর করা হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা এবং চেন্নাইকে ‘মেট্রো সিটি’ ধরা হতো, যেখানে কর্মীরা তাদের মূল বেতনের (Basic Salary) ৫০ শতাংশ পর্যন্ত HRA ছাড় পেতেন। বাকি শহরগুলোতে এই সীমা ছিল ৪০ শতাংশ। কিন্তু নতুন নিয়মে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের উদীয়মান অর্থনৈতিক কেন্দ্র— বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, পুনে এবং আহমেদাবাদ-কেও ‘মেট্রো সিটি’র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ফলে এই শহরগুলোতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ চাকরিজীবী এখন থেকে ৫০ শতাংশ হারে কর ছাড়ের সুবিধা পাবেন।

এছাড়াও যাতায়াত ও আপ্যায়নের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ছাড় দেওয়া হয়েছে:

মোটর গাড়ি ভাতা: ১৬০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির জন্য মাসে ৮,০০০ টাকা এবং তার বেশি সিসির বড় গাড়ির জন্য ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়কর মুক্ত রাখা হয়েছে।

খাবার ও উপহার: অফিস থেকে দেওয়া টিফিন বা খাবারের ক্ষেত্রে প্রতি মিলে ২০০ টাকা পর্যন্ত এবং বস বা কোম্পানির থেকে পাওয়া ১৫,০০০ টাকা মূল্যের উপহারের ওপর কোনো কর লাগবে না।

'সিঙ্গেল ক্লিক' রিটার্ন ও প্রযুক্তির ছোঁয়া

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষ থেকে আয়কর রিটার্ন (ITR) জমা দেওয়ার দীর্ঘসূত্রতা আর থাকবে না। সরকার নিয়ে আসছে 'অটোমেশন' ব্যবস্থা। করদাতার আয়, ব্যাঙ্কের সুদ এবং অন্যান্য তথ্য আগে থেকেই ফর্মে পূর্ণ বা Pre-filled থাকবে। করদাতাকে কেবল একবার তথ্য যাচাই করে একটি ক্লিক করতে হবে। যদি কোনো তথ্যে ভুল থাকে, তবে তা অনলাইনেই এডিট করা যাবে। এই ব্যবস্থার ফলে কর ফাঁকি যেমন কমবে, তেমনি সাধারণ মানুষ ভুল তথ্য দেওয়ার কারণে আইনি জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

ক্রিপ্টোকারেন্সিতে কড়া নজরদারি

একদিকে যখন সাধারণ মানুষের জন্য নিয়ম সহজ করা হচ্ছে, অন্যদিকে ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো ঝুঁকিপূর্ণ খাতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। নতুন আইনে আইটিআর ফর্মে ক্রিপ্টো হোল্ডিং ঘোষণা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিনিয়োগকারী কোনো তথ্য গোপন করছেন কি না, তা যাচাই করতে আয়কর দফতর সরাসরি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলোর সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করবে। অর্থাৎ, ডিজিটাল মুদ্রার লেনদেনে কোনো প্রকার অস্বচ্ছতা বরদাস্ত করবে না সরকার।

সামগ্রিকভাবে, ২০২৬ সালের নতুন আয়কর আইন ভারতকে একটি আধুনিক এবং করদাতা-বান্ধব অর্থনীতির দিকে নিয়ে যাবে। প্যান কার্ডের ব্যবহার কমানো এবং মধ্যবিত্তের হাতে বাড়তি নগদ সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়ার এই পরিকল্পনা দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ডিজিটাল অটোমেশন একদিকে যেমন স্বচ্ছতা আনবে, অন্যদিকে মেট্রো সিটির তালিকায় নতুন শহরের অন্তর্ভুক্তি কর্পোরেট সেক্টরেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সরকারের এই পদক্ষেপে সাধারণ করদাতার 'গুড গভার্নেন্স' বা সুশাসনের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হবে বলেই আশা করা যাচ্ছে।

