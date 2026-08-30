/e-KYC-র ডেডলাইন থেকে LPG-PNG সংযোগ, সেপ্টেম্বর থেকে বদল হচ্ছে যেসব নিয়ম, দেখে নিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ই-কেওয়াইসি, এলপিজি-জিএনজির দাম,সংযোগ সংক্রান্ত একাধিক ক্ষেত্রে বদল হতে চলেছে নিয়ম। সেপ্টেম্বর থেকেই লাগু হবে সেইসব নিয়ম। মাসের শুরুতেই ঘরোয়া ও বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দামে বদল আসে। তেল কোম্পানিগুলি ১৪.২ কেজির সিলিন্ডার এবং ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম নতুন করে নির্ধারণ করে থাকে। অন্যদিকে, ৫ কেজি বা ১০ কেজির 'ফ্রি-ট্রেড' ক্যাটাগরির সিলিন্ডারের দামের পরিবর্তন বাজারের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।
আগস্টের শুরুতে ঘরোয়া রান্নার গ্যাসের দামে কোনও বদল হয়নি। কিন্তু বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১৯২ টাকা কমে দাঁড়ায় ২,৭৩৮ টাকায়। কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই, নয়ডা, হায়দরাবাদ, চণ্ডীগড় ও তিরুঅনন্তপুরম-সহ অন্যান্য প্রধান শহরগুলিতে একই ছবি। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য মার্চ মাস থেকে নতুন কোনও গৃহস্থালি এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়নি। হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে জ্বালানি সরবরাহে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিশ্বজুড়ে দ্রুত বেড়েছে জ্বালানির দাম। কারণ জোগান কমেছে। সেপ্টেম্বর মাসে এই পরিস্থিতির কেমন পরিবর্তন হয়, তা এখন দেখার বিষয়।
পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবারহ করা গ্যাস অর্থাত্ পিএনজির সরবারহ বাড়াতে চায় সরকার। সেই লক্ষ্যে কেন্দ্র পিএনজি সংযোগে উত্সাহ দিয়ে চলেছে। কোনও এলাকায় পাইপলাইন গ্যাসের সুবিধা থাকলে সরকারকে তা ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এলপিজি এবং পিএনজি দুটো সুবিধাই থাকলে গ্রাহককে বাধ্যতামুলকভাবে পিএনজি-ই ব্যবহার করতে হবে। ছাড়তে হবে এলপিজি।
ঘরোয়া এলপিজি সংযোগের ই-কেওয়াইসি আপডেট করার শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট। যারা এটি করবেন না, তাদের অনেক বেশি দামে বাণিজ্যিক হারে সিলিন্ডার কিনতে হবে। গ্রাহকদের নিজস্ব তেল বিপণন সংস্থার মোবাইল অ্যাপ থেকে অথবা পরিবেশকের কাছে গিয়ে কেওয়াইসি আপডেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ইরান-মার্কিন সংঘাতের কারণে ২৫ দিন এবং ৪৫ দিনের একটি নতুন নিয়মও চালু করা হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী, শহরাঞ্চলের মানুষদের সিলিন্ডার রিফিল করার পর পরবর্তী সিলিন্ডারের জন্য ২৫ দিন এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষদের ৪৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে।
কোনও এলাকায় পিএনজির সুবিধা থাকলে এলপিজি সংযোগ ছেড়ে দেওয়ার জন্য সরকার গত মে মাসে ৩০ দিনের একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল। এই নিয়মটি এখনও কার্যকর রয়েছে। তবে এই ধরনের গ্রাহকরা পরবর্তীতে যদি এমন কোনো এলাকায় চলে যান যেখানে পিএনজি সুবিধা নেই, সে ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য একটি 'ট্রান্সফার ভাউচার'-এর আবেদনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। নতুন দর এবং নিয়মনীতির অপেক্ষায় গ্রাহকরা এখন সেপ্টেম্বর মাসের পরবর্তী আপডেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।
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