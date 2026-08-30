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e-KYC-র ডেডলাইন থেকে LPG-PNG সংযোগ, সেপ্টেম্বর থেকে বদল হচ্ছে যেসব নিয়ম, দেখে নিন

LPG Rule Change: পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবারহ করা গ্যাস অর্থাত্ পিএনজির সরবারহ বাড়াতে চায় সরকার। সেই লক্ষ্যে কেন্দ্র পিএনজি সংযোগে উত্সাহ দিয়ে চলেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 30, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:48 PM IST
e-KYC-র ডেডলাইন থেকে LPG-PNG সংযোগ, সেপ্টেম্বর থেকে বদল হচ্ছে যেসব নিয়ম, দেখে নিন

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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