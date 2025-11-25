Mumbai Temple Case: ছিলেন মা কালী, হয়ে গেলেন মা মেরি! শ্মশানের একলা কালীমন্দিরে প্রতিমার আশ্চর্য রূপবদল! পুরোহিতকে প্রশ্ন করতেই বেরিয়ে পড়ল...

Mumbai Temple Case: ছিলেন মা কালী, হয়ে গেলেন মা মেরি! শ্মশানের একলা কালীমন্দিরে প্রতিমার আশ্চর্য রূপবদল! পুরোহিতকে প্রশ্ন করতেই বেরিয়ে পড়ল...
Mumbai Temple Case: শনিবার গ্রামের শ্মশানের কালী মন্দিরে এটা ঘটেছে। এ সংক্রান্ত একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কালী মূর্তিকে সোনালি রঙের পোশাকে সাজানো হয়েছে, তাঁর মাথায় একটি বড় মুকুট, যার উপর সাদা অলঙ্কার এবং উপরে একটি সোনালি ক্রস লাগানো। এ কি মা মেরির মূর্তি?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বইয়ের চেম্বুরে (Mumbai's Chembur) একটি কালী মন্দিরের (Kali temple)উপাসকরা হতবাক হয়ে যান, যখন তাঁরা দেখতে পান যে, দেবীর প্রতিমাকে বিকৃত করে মাদার মেরির (Mother Mary) মতো করে সাজানো হয়েছে। পুলিস মন্দিরটির পুরোহিতকে (arrested the temple priest) গ্রেফতার করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অনীক গ্রামের শ্মশানের এক মন্দিরে এই ঘটনা ঘটেছে। সেখানে কালীকে সাজানো হয়েছে মা মেরির মতো করে।
শ্মশানকালী না মা মেরি?
ঘটনাটি শনিবার অনিক গ্রামের হিন্দু শ্মশানের অভ্যন্তরে অবস্থিত কালী মন্দিরে ঘটেছে। প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দেবী মূর্তিকে সোনালি রঙের পোশাকে সাজানো হয়েছে, তাঁর মাথায় একটি বড় মুকুট রয়েছে, যার উপর সাদা অলঙ্কার এবং উপরে একটি বিশিষ্ট সোনালি ক্রস লাগানো আছে। মা কালীর রঙ সাধারণত কালো বা গাঢ় নীল বর্ণের হয়। এহেন দেবীর মুখটিকে সাদা রঙ করা হয়েছিল! প্রতিমার কোলে একটি শিশুর মূর্তি ছিল, যাকে শিশু যিশু বলেই অনুমান! পুজোর জায়গার পটভূমিও পরিবর্তন করা হয়েছিল। সেখানে একটি লাল কাপড়ের উপর একটি বড় সোনালি ক্রস লাগানো ছিল। দু'পাশে সাজানো হয়েছিল রঙিন আলো ও তুষার।
কালী রূপ
এই খবর পাওয়ার পরেই পুলিস দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। এলাকায় যাতে কোনো গুজব বা অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়, সেজন্য পুলিসের উপস্থিতিতেই কালী প্রতিমাটিকে তার মূল রূপে ফিরিয়ে আনা হয় বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন।
পুরোহিতের গ্রেফতার
মন্দিরটির পুরোহিতকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। দুই দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। কালীমূর্তির এই পরিবর্তনের পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল কিংবা তিনি একাই এই কাজটি করেছেন, না কি আরও কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে ছিল-- সেসব জানার জন্য তাঁকে জেরা করা হচ্ছে।
মামলা দায়ের
ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা ২৯৯ (যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং উপাসনাস্থলের ক্ষতির সঙ্গে সম্পর্কিত)-এর অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, এই ধারায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও ব্যবস্থা
বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের মতো ডানপন্থী সংগঠনগুলি এই ঘটনার নিন্দা করেছে। এই কাজের পিছনে জড়িত থাকা সকলকে চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিস ও রাজ্য সরকারের কাছে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
