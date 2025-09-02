English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rule Change: এফডি থেকে ক্রেডিট কার্ড, এমাস থেকেই বদলে গিয়েছে এই ৪ নিয়ম, জেনে নিন..

Rule Change: সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই চালু হয়েছে এসব নিয়ম

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 2, 2025, 09:16 PM IST
Rule Change: এফডি থেকে ক্রেডিট কার্ড, এমাস থেকেই বদলে গিয়েছে এই ৪ নিয়ম, জেনে নিন..

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাংকের নিয়ম থেকে শুরু করে এলপিজির দাম, ডেবিট কার্ডের নিয়ম থেকে আইটিআর ফাইলিংয়ের ডেডলাইন বদল হয়েছে বেশ কয়েকটি নিয়ম। সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই চালু হয়েছে এসব নিয়ম। নিয়মে এই বদল সাধারণ মানুষের জীবনে এর প্রভাব রয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

FD-র নিয়ম

ফিক্সড ডিপোজিটে যদি ইনভেস্ট করার পরিকল্পনা থাকে তাহলে সেপ্টেম্বর মাস গুরুত্বপূর্ণ। এমাস থেকেই আইডিবিআই ও ইন্ডিয়ান ব্যাংক এনেছে বিশেষ টার্ম ডিপোজিট স্কিম। এক্ষেত্রে ৪৪৪, ৫৫৫ ও ৭৭৭ দিনের জন্য টাকা ফিক্সড করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর।

SBI ক্রেডিট কার্ড

মাসে ১ তারিখ থেকে এসবিআই তার ক্রেডিট কার্ডের নিয়মে বদল এনেছে। গেমিং প্লাটফর্মে কিছু কার্ডে পেমেন্ট করলে রিওয়ার্ড পয়েন্ট পাওয়া যাবে না। একই নিয়ম রিটেল পার্চেজ ও সরাকারি টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে। ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে কার্ড প্রোটেকশনের নিয়মেও বদল এসেছে। 

আরও  পড়ুন-প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন বিচারপতির

আরও পড়ুন- শ্বশুর-শাশুড়ি ও ৩ সন্তানকে অচেতন করে ২ বউকে নিয়ে পালাল যুবক

রেজিস্টার পোস্ট

স্পিড পোস্ট ও রেডিস্টার পোস্টকে মিশিয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়া পোস্ট।  ১ সেপ্টেম্বর থেকে সব রেজিস্ট্রি চিঠি দেশের সর্বাত্র যাবে স্পিড পোস্টে। 

LPG-র দাম

গতকাল থেকেই বেড়েছে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। ১৯ কেজির সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ৫১.৫০ টাকা। ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারের দামে কোনও বদল হয়নি। দাম কমার পর কলকাতায় ১৯ কেজির সিলিন্ডারের দাম পড়ছে ১৬৮৪ টাকা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Rule ChangeNEW RULEFD rule changelpg price
পরবর্তী
খবর

Supreme Court: ভেবে দেখুন, একটি সতেরোর ছাত্র নিজের বুকে গুলি ছুঁড়ে আত্মহত্যা করতে পারে কি না! পুলিসকে বলল সুপ্রিম কোর্ট...
.

পরবর্তী খবর

Priya Marathe Death: '৩৮ তো যাওয়ার বয়স নয়! শেষ সময়ে দেখতেও পেলাম না', প্রিয়ার শেষক...