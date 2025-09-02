Rule Change: এফডি থেকে ক্রেডিট কার্ড, এমাস থেকেই বদলে গিয়েছে এই ৪ নিয়ম, জেনে নিন..

Rule Change: এফডি থেকে ক্রেডিট কার্ড, এমাস থেকেই বদলে গিয়েছে এই ৪ নিয়ম, জেনে নিন..
Rule Change: সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই চালু হয়েছে এসব নিয়ম
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাংকের নিয়ম থেকে শুরু করে এলপিজির দাম, ডেবিট কার্ডের নিয়ম থেকে আইটিআর ফাইলিংয়ের ডেডলাইন বদল হয়েছে বেশ কয়েকটি নিয়ম। সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই চালু হয়েছে এসব নিয়ম। নিয়মে এই বদল সাধারণ মানুষের জীবনে এর প্রভাব রয়েছে।
FD-র নিয়ম
ফিক্সড ডিপোজিটে যদি ইনভেস্ট করার পরিকল্পনা থাকে তাহলে সেপ্টেম্বর মাস গুরুত্বপূর্ণ। এমাস থেকেই আইডিবিআই ও ইন্ডিয়ান ব্যাংক এনেছে বিশেষ টার্ম ডিপোজিট স্কিম। এক্ষেত্রে ৪৪৪, ৫৫৫ ও ৭৭৭ দিনের জন্য টাকা ফিক্সড করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর।
SBI ক্রেডিট কার্ড
মাসে ১ তারিখ থেকে এসবিআই তার ক্রেডিট কার্ডের নিয়মে বদল এনেছে। গেমিং প্লাটফর্মে কিছু কার্ডে পেমেন্ট করলে রিওয়ার্ড পয়েন্ট পাওয়া যাবে না। একই নিয়ম রিটেল পার্চেজ ও সরাকারি টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে। ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে কার্ড প্রোটেকশনের নিয়মেও বদল এসেছে।
রেজিস্টার পোস্ট
স্পিড পোস্ট ও রেডিস্টার পোস্টকে মিশিয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়া পোস্ট। ১ সেপ্টেম্বর থেকে সব রেজিস্ট্রি চিঠি দেশের সর্বাত্র যাবে স্পিড পোস্টে।
LPG-র দাম
গতকাল থেকেই বেড়েছে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। ১৯ কেজির সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ৫১.৫০ টাকা। ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারের দামে কোনও বদল হয়নি। দাম কমার পর কলকাতায় ১৯ কেজির সিলিন্ডারের দাম পড়ছে ১৬৮৪ টাকা।
