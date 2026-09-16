/পাম্পে তেল ভরবেন বা কাউকে অনলাইনে টাকা পাঠাবেন, নতুন UPI পেমেন্ট নিয়মে কোন ক্ষেত্রে কত চার্জ, জেনে নিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোবাইল বা অনলাইন পেমেন্ট কি আর ফ্রি নয়? এর উত্তর হল, সাধারণ গ্রাহকদের জন্য এটি এখনও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, তবে ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মের বদল হয়েছে।
সম্পূর্ণ বিনামূল্যে
দোকানে কেনাকাটা করা, জ্বালানি ভরা বা বন্ধু-বান্ধবকে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে আপনাকে কোনো অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে না।
কোনো বাড়তি খরচ নেই
লেনদেনের পরিমাণ ২,০০০ টাকার বেশি হলেও গ্রাহক হিসেবে আপনার জন্য কোনো চার্জ নেই।
ব্যবসায়ীদের জন্য
০.৪% চার্জ
একবারে ২,০০০ টাকার বেশি লেনদেন হলে ব্যবসায়ীকে ০.৪% সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। এটি সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।
নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট ৫ টাকা
রেলের টিকিট বুকিং বা পেট্রোল পাম্পে ২,০০০ টাকার বেশি লেনদেনে ব্যবসায়ীকে ফ্ল্যাট ৫ টাকা চার্জ দিতে হবে।
গ্রাহকের ওপর চাপানো যাবে না। এই চার্জ সম্পূর্ণভাবে বিক্রেতা বা ব্যবসায়ী বহন করবেন, তাঁরা গ্রাহকের কাছ থেকে এটি আদায় করতে পারবেন না।
এই চার্জগুলো ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া ইউপিআই (UPI)-এর ‘মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট’ (MDR) কাঠামোর অংশ।
কার্যকরের তারিখ
এই নতুন নিয়মটি ১৫ই অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে।
সরকার জানিয়েছে, সংগৃহীত এই অর্থ ব্যাঙ্ক এবং পেমেন্ট অ্যাপ সরবরাহকারী সংস্থাগুলোর কাছে যাবে।
পরিষেবা চালু রাখার খরচ মেটানো এবং ডিজিটাল লেনদেনের ব্যবস্থা আরও ছড়িয়ে দেওয়া।
কোনও ফি লাগবে না
ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির সমস্ত UPI লেনদেন
অর্থমন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, দুজন ব্যক্তির মধ্যে লেনদেনের অঙ্ক যতই হোক না কেন, তা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকবে।
দেশের মোট লেনদেনের মূল্যের প্রায় ৭০% অংশই এই ধরনের ব্যক্তিগত লেনদেনের আওতায় পড়ে।
UPI-এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি টাকা পাঠানো বা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্ল্যাটফর্ম ফি, লেনদেন ফি বা অন্য কোনো চার্জ বসানো যাবে না।
২ ০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের পেমেন্ট
দোকানদার বা ব্যবসায়ীকে ২ ০০০ টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট করলে কোনো চার্জ লাগবে না।
স্থানীয় মুদির দোকানে আপনার বিল ১,০০০ টাকা হলে লেনদেনের কোনো পর্যায়েই অতিরিক্ত টাকা কাটা হবে না।
কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, এই ধরনের কেনাকাটায় গ্রাহকদের এক টাকাও অতিরিক্ত দিতে হবে না।
কোথায় চার্জ লাগবে
২০০০ টাকার বেশি ব্যবসায়িক লেনদেনে
০.৪% চার্জ: দোকানে ২,০০০ টাকার বেশি কেনাকাটা বা পেমেন্ট করলে ০.৪% সার্ভিস চার্জ (MDR) প্রযোজ্য হবে।
সর্বোচ্চ সীমা: এই চার্জ সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।
ওই টাকা সম্পূর্ণ বিক্রেতা বা ব্যবসায়ী দেবেন। ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন এই খরচ কোনোভাবেই গ্রাহকের ওপর না চাপানো হয়।
জরুরি পরিষেবা বা কম লাভের ক্ষেত্রে
রেলের টিকিট, ফোন বিল বা রিচার্জ, বিমা (ইন্সুরেন্স), জ্বালানি (পেট্রোল-ডিজেল) এবং কৃষি পণ্য কেনায় ২,০০০ টাকার বেশি লেনদেনে নির্দিষ্ট (ফ্ল্যাট) ৫ টাকা চার্জ লাগবে।
শেয়ার বাজার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে:
০.০২% চার্জ: মিউচুয়াল ফান্ড, শেয়ার বাজার বা স্টকব্রোকারদের টাকা পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে ০.০২% চার্জ কাটা হবে।
সর্বোচ্চ সীমা: এখানেও প্রতি লেনদেনে সর্বোচ্চ চার্জ ৩০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)