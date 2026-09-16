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পাম্পে তেল ভরবেন বা কাউকে অনলাইনে টাকা পাঠাবেন, নতুন UPI পেমেন্ট নিয়মে কোন ক্ষেত্রে কত চার্জ, জেনে নিন

UPI Payment Rule Change: রেলের টিকিট বুকিং বা পেট্রোল পাম্পে ২,০০০ টাকার বেশি লেনদেনে ব্যবসায়ীকে ফ্ল্যাট ৫ টাকা চার্জ দিতে হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 16, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:06 PM IST
পাম্পে তেল ভরবেন বা কাউকে অনলাইনে টাকা পাঠাবেন, নতুন UPI পেমেন্ট নিয়মে কোন ক্ষেত্রে কত চার্জ, জেনে নিন

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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