Reimagining Dr Subhash Chandra's Vision: আজ যদি ড. সুভাষ চন্দ্র তিরিশের তরুণ হতেন তাহলে হয়তো তিনি নতুন দিনের মিডিয়া বিপ্লবেরও শরিক হতেন। ড. সুভাষ চন্দ্র ১৯৯০-এর দশকে ভারতে জি টিভি চালু করে স্যাটেলাইট টেলিভিশন বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তিনি যদি আজ ৩০ বছর বয়সী এক তরুণ উদ্যোক্তা হতেন, তবে তিনি সম্ভবত প্রযুক্তির পরবর্তী ঢেউ কাজে লাগিয়ে নতুন মিডিয়া সাম্রাজ্যই তৈরি করে ফেলতেন।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 30, 2025, 08:36 PM IST
Subhash Chandra in New Age: নতুন রূপকল্প, নয়া প্ল্যাটফর্ম এবং আশ্চর্য দিগন্ত নিয়ে হয়তো আজও অপ্রতিরোধ্যই থাকতেন সুভাষ চন্দ্র...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ড. সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনের শুভ-আবহ সমাগত। এই আবহে এই কৃতী পুরুষকে ফিরে দেখা হচ্ছে। এই মুহূর্তে ভারতের গণমাধ্যম জগতের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব (one of India’s most incredible media entrepreneurs) তিনি। তিনি এক অসাধারণ উদ্যোগপতি। কিন্তু সেই পরিচয়েই সীমাবদ্ধ  নন তিনি। আজ যদি ড. সুভাষ চন্দ্র  (Dr. Subhash Chandra) তিরিশের তরুণ হতেন, তাহলে হয়তো তিনি নতুন দিনের মিডিয়া বিপ্লবেরও শরিক হতেন (Reimagining Dr Subhash Chandra vision) in the Age of AI । ড. সুভাষ চন্দ্র ১৯৯০-এর দশকে ভারতে জি টিভি চালু করে স্যাটেলাইট টেলিভিশন বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তিনি যদি আজ ৩০ বছর বয়সী একজন তরুণ উদ্যোক্তা হতেন, তবে তিনি সম্ভবত প্রযুক্তির পরবর্তী ঢেউ কাজে লাগিয়ে নতুন মিডিয়া সাম্রাজ্য তৈরি করে ফেলতেন (Dr Subhash Chandra's vision in the Age of AI)।

নতুন রূপকল্প

ড. সুভাষ চন্দ্র একদিন বহু বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু তারুণ্য অতিক্রান্ত বলে তাঁর উদ্দীপনা বা স্বপ্নে কোনও ছন্দপতন ঘটেনি। আজও তিনি স্বপ্ন দেখেন। আজও তিনি নতুন কিছু করতে চান। তাই হয়তো অনায়াসে বলা চলে, আজ যদি ৩০ বছর বয়সী তরুণ হতেন সুভাষ চন্দ্র, তাহলে তিনি হয়তো এ দেশের নতুন দিনের মিডিয়া বিপ্লবেরও শরিক হতেন। তৈরি করে ফেলতেন মিডিয়ার নতুন রূপকল্প।

নতুন ঢেউ

ড. সুভাষ চন্দ্র ১৯৯০-এর দশকে ভারতে জি টিভি চালু করে স্যাটেলাইট টেলিভিশনে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। ফলে তিনি যদি আজ ৩০ বছর বয়সী একজন তরুণ উদ্যোক্তা হতেন, তিনি সম্ভবত প্রযুক্তির পরবর্তী ঢেউ কাজে লাগিয়ে নতুন মিডিয়া সাম্রাজ্যও তৈরি করে ফেলতেন। নিজের অনন্য দূরদর্শিতা এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রগুলিতে মনোযোগ দিতেন তিনি?

এআই গল্প

তিনি হয়তো এআই-চালিত গল্প বলা এবং কাস্টমাইজড কনটেন্টের (AI-Driven Storytelling and Customized Content) এমন এক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতেন, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে প্রতিটি দর্শকের জন্য ব্যক্তিগত বা পার্সোনালাইজড কনটেন্ট তৈরি করে ফেলতেন, যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকও হত।

এআই স্টুডিও 

সুভাষ চন্দ্র হয়তো এমন এক এআই-ভিত্তিক গল্প বলার স্টুডিও তৈরি করতেন, যা মানুষ-অভিনেতাদের খরচ এবং সময় বাঁচিয়ে অল্প সময়ে এবং কম খরচে উচ্চমানের ভিডিও কনটেন্ট তৈরি করতে পারত।

মাইক্রো-নিশ চ্যানেল

তিনি লক্ষ লক্ষ 'মাইক্রো-নিশ' বা অতি-নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর (যেমন: শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের নদীপথ নিয়ে আগ্রহী শ্রোতা) জন্য বিশেষভাবে তৈরি ছোট, উচ্চমানসম্পন্ন চ্যানেল বা পডকাস্টের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলতেন।

মেটাভার্স

যখন জি টিভি চালু হয়েছিল, তা ছিল দর্শকদের একটি নতুন জগতে নিয়ে যাওয়ার মতো। আজ তিনি হয়তো মেটাভার্স এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) ব্যবহার করে দর্শকদের জন্য নতুন জগৎ তৈরি করতেন।

ভার্চুয়াল স্টেডিয়াম

তিনি এমন একটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম চালু করতেন, যেখানে দর্শকরা কেবল টিভি দেখার পরিবর্তে একটি ভার্চুয়াল স্টেডিয়ামে বসে ক্রিকেট বা ফুটবল ম্যাচের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতেন, বন্ধুদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্টও করতে পারতেন।

ইন্টারেক্টিভ ড্রামা

দর্শক যেখানে গল্পের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে, এমন ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েব সিরিজ বা ড্রামা তৈরি করতেন, যেখানে দর্শক শুধু দর্শক না থেকে গল্পের একটি অংশ হয়ে উঠত।

নেক্সট-জেন ডিজিটাল ইকোসিস্টেম এবং 

এবং ড. সুভাষ চন্দ্র হয়তো শুধুই মিডিয়াতে থেমে থাকতেন না; তিনি মিডিয়া, ই-কমার্স এবং ডিজিটাল লেনদেনকে একত্রিত করে ফেলতেন। তৈরি হতো কোনও সুপার প্ল্যাটফর্ম।

সুপার অ্যাপ ইকোসিস্টেম

হয়তো একটি সুপার অ্যাপ তৈরি করতেন-- যা খবর, বিনোদন, শিক্ষা এবং আর্থিক পরিষেবা (Fintech)-- সবকিছু এক জায়গায় নিয়ে আসত। এই অ্যাপের মাধ্যমে কনটেন্ট দেখে সরাসরি পণ্য কেনা যেত।

ওয়েব 3.0 এবং

কনটেন্ট নির্মাতাদের সরাসরি ক্ষমতায়ন করতে তিনি হয়তো ব্লকচেইন-ভিত্তিক একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতেন, যেখানে দর্শকরা তাদের পছন্দের শোগুলির এনএফটি (Non-Fungible Tokens) কিনতে পারত এবং কনটেন্ট তৈরির প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারত।

নতুন দিগন্ত

যদি ড. সুভাষ চন্দ্র আজ ৩০ বছর বয়সী হতেন, তবে তিনি কেবল একটি চ্যানেল তৈরি করতেন না। তিনি এআই, ভিআর এবং ব্লকচেইনের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল ইকোসিস্টেম তৈরি করতেন। তাঁর লক্ষ্য থাকত ভারতকে বিশ্ব মিডিয়া এবং প্রযুক্তি মানচিত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা, ঠিক যেমন তিনি ১৯৯০-এর দশকে স্যাটেলাইট টিভি চালু করে করেছিলেন।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

