Nasik Viral Video: ভয়ংকর ভিডিয়ো! গ্রামে ঢুকেছিল বিপদ! রাতজাগা পথকুকুররাই ঘাড় কামড়ে ৩০০ মিটার টেনে তাড়াল হিংস্র লেপার্ড...

Nasik Viral Video: ভয়ংকর ভিডিয়ো! গ্রামে ঢুকেছিল বিপদ! রাতজাগা পথকুকুররাই ঘাড় কামড়ে ৩০০ মিটার টেনে তাড়াল হিংস্র লেপার্ড...
Stray Dog dangerous Video: এই ভিডিয়োটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। প্রমাণ করেছে যে, আকার নয়, সাহসই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে কে বিজয়ী হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাসিকের একটি ঘটনা এখন সর্বত্র আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। একটি গৃহপালিত কুকুর তার নিজের সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার জোরে একটি চিতাবাঘকে মুখে টেনে নিয়ে গ্রাম থেকে বের করেছে। শুধু নিজের প্রাণ নয়, একসঙ্গে বহু লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে এই কুকুরটি। তার সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেছে সকলে।
এই ভিডিয়োটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। প্রমাণ করেছে যে, আকার নয়, সাহসই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে কে বিজয়ী হবে।
ঘটনার বিবরণ
ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, একটি চিতাবাঘ একটি বাড়ির উঠোনে লুকিয়ে আছে এবং একটি কুকুরকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হঠাৎ কুকুরটি চিতাবাঘের উপস্থিতি টের পায় এবং জোরে চিৎকার করতে শুরু করে। এরপর চিতাবাঘটি আক্রমণ করলে কুকুরটি পিছু না হটে বরং সাহসের সঙ্গে তার মোকাবিলা করে। কুকুরটির তীব্র চিৎকার এবং সাহসী প্রতিরোধের মুখে চিতাবাঘটি হতবাক হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনাটি নাসিকের একটি আবাসিক এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে।
উপসংহার
এই ঘটনাটি একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একটি ছোট প্রাণীর সাহস কীভাবে একটি বন্য প্রাণীকে পরাজিত করতে পারে, তা এই ভিডিয়োতে স্পষ্ট। এটি কেবল একটি সাহসিকতার গল্প নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয় যে, ভয় না পেয়ে যদি পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায়, তবে অনেক বড় বিপদও এড়ানো সম্ভব। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে আত্মরক্ষা ও সাহসিকতার কোনো আকার বা সীমা নেই।
আরও পড়ুন: Kerala Incident: কেরালার 'নরকে' মহেশতলার যুবতী! নাকে রুমাল চেপে অজ্ঞান করে ২০ জন বারবার... মারাত্মক...
আরও পড়ুন: Bangla is mandatory in Kolkata: বাংলায় ব্যবসা করলে, বাংলা ব্যবহার করতেই হবে! সব শপিংমলের দোকানে বাংলা must, নাহলে...
Niphad taluka, Nashik district, Maharashtra, a stray dog chased and overpowered a leopard near Gangurde Vasti, dragging it by the mouth for approximately 300 meters before the leopard fled. #leopard #dogs #attack #viralvideo #animals pic.twitter.com/BJWeoS4y52
— NextMinute News (@nextminutenews7) August 22, 2025
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)