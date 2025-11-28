English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rajasthan Businessman: বাপ্পী লাহিড়ীকে নকল করে ৩ কেজি সোনা পরে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, ৫ কোটি তোলার হুমকি খতরনাক গ্যাংস্টারের

Rajasthan Businessman: মাফিয়ারা কানাইয়ালালকে নির্দেশ দেয় চুপচাপ গোটা বিষয়টি মিটিয়ে নিতে। পুলিসে গেলে খুব খারাপ হবে। তার পরেও কানাইয়ালাল পুলিসে গিয়েছেন। চিতোরগড়ের কোতোয়ালি থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে।  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 28, 2025, 08:15 PM IST
  জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রচুর সোনার গহনা পরার জন্য এলাকায় তাঁকে এক ডাকে চেনে মানুষজন। এতটা সোনার গহনা তিনি পরেন যে যেকোনও মহিলাকে তিনি হার মানান। রাজস্থানের ফল ব্যবসায়ী কানাইয়ালাল খটিক একন প্রাণভয়ে কাঁপছেন। পেশায় ফল ব্যবসায়ী কানাইয়ালালের মোবাইলে এসেছে হুমকি মেসেজ। দিতে হবে ৫ কোটি টাকা চাঁদা। হুমকি এসেছে গ্যাংস্টার রোহিত গোদারার কাছ থেকে।

ফল ব্যবসায়ী কানাইয়ালা খটিকের আইডল বাপ্পী লাহিড়ী। প্রখ্যাত ওই সুরকারের অনুকরণেই তিনি গা ভর্তি সোনার গহনা পরেন। গলায় পেল্লাই নেকলেস,হাতে ঢাউস ব্রেসলেট, আংটি মিলিয়ে প্রায় ৩ কেজি সোনা পরে কানাইয়ালাল। ওই সোনা পরাই তার কাল হল। পেছনে পড়ে গিয়েছে মাফিয়ার গ্যাং। দিন দুয়েক আগে কানাইয়ার মোবাইল ফোনে একটি ফোন আসে। তিনি তা তোলেননি। তারপর হোয়াটসঅ্যাপে একটি কল আসে। সেটিও তিনি ধরেননি। এরপরেই তাঁর ফোনে একটি অডিয়ো মেসেজ আসে। সেই মেসেজ খুলে পিলে চমকে যায় কনাইয়ালালের। ওই ভয়েস মেসেজে তাঁর কাছ থেকে ৫ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। পুলিসকে কানাইয়ালাল জানিয়েছেন, ওই অডিয়ো মেসেজে তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছে, টাকা না দিলে সোনা পরার মতো অবস্থায় থাকবেন না।

মাফিয়ারা কানাইয়ালালকে নির্দেশ দেয় চুপচাপ গোটা বিষয়টি মিটিয়ে নিতে। পুলিসে গেলে খুব খারাপ হবে। তার পরেও কানাইয়ালাল পুলিসে গিয়েছেন। চিতোরগড়ের কোতোয়ালি থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে।

৫০ বছর বয়সী খাটিক ফল ব্যবসা শুরু করার আগে একসময় হাতে টানা ভ্যানে সবজি বিক্রি করতেন। আপেলের ব্যবসা শুরু করার পর তার ভাগ্য বদলে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সোনার গয়নার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন।

বর্তমানে খাটিক প্রায় সাড়ে ৩ কেজি সোনার গয়না পরেন। এ জন্য স্থানীয়দের কাছে তিনি বেশ পরিচিত। এ কারণে চিতোরগড়ের মানুষ তাঁকে গোল্ডম্যান নামে ডাকে। 

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গোদারা রাজস্থানের ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদাবাজি করতেন, তাঁর একটি বড় বাহিনী ছিল। গত বছরের ২৯ মে পাঞ্জাবের মানসা জেলায় গুলিতে নিহত হওয়া পাঞ্জাবি র‍্যাপার সিধু মুস ওয়ালার চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহভাজন অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম গোদারা। তিনি শিকারের গ্যাংস্টার রাজু থেহাট হত্যাকাণ্ডেরও প্রধান অভিযুক্ত আসামি। ২০২২ সালের ১৩ জুন গোদারা একটি জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করে নয়াদিল্লি থেকে দুবাই পালিয়ে যান। তার বিরুদ্ধে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করা আছে।

