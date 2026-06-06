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Paper Wrap Ban in Food: রাস্তার খাবার বিক্রিতে এবার বড় বিধিনিষেধ, ক্রেতাদের বাঁচাতে বিরাট পদক্ষেপ

Paper Wrap Ban in Food: শহরের নামকরা এক বড়া পাও বিক্রেতা খাবার মুড়ে দিচ্ছিলেন খবরের কাগজে। বিষয়টি নজরে আসার পর...

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 06, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:58 PM IST
Paper Wrap Ban in Food: রাস্তার খাবার বিক্রিতে এবার বড় বিধিনিষেধ, ক্রেতাদের বাঁচাতে বিরাট পদক্ষেপ

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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