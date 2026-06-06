/Paper Wrap Ban in Food: রাস্তার খাবার বিক্রিতে এবার বড় বিধিনিষেধ, ক্রেতাদের বাঁচাতে বিরাট পদক্ষেপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্ট্রিট ফুড নিয়ে এবার বড় পদক্ষপ করতে চলেছে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্টান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়া(FSSAI)। কেন্দ্রীয় সংস্থার বক্তব্য, ফুটপাতের খাবার আর খবরের কাগজে মুড়ে দেওয়া যাবে না। অর্থাত্ খবরের কাগজের প্যাকেট আর নয়। কারণ কাগজের কালি স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক।
সম্প্রতি মুম্বইয়ে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। শহরের নামকরা এক বড়া পাও বিক্রেতা খাবার মুড়ে দিচ্ছিলেন খবরের কাগজে। বিষয়টি নজরে আসার পর, FSSAI এর পশ্চিমাঞ্চলীয় শাখা এবং মুম্বাই পৌরসংস্থা (BMC) তদন্ত চালিয়ে ওই বিক্রেতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়।
অন্য জায়গাতেও একইরকম জিনি হতে পারে এমন আশঙ্কা থেকেই FSSAI সমস্ত খাদ্য ব্যবসায়ীকে খাবার সংক্রান্ত কোনও কাজে খবরের কাগজ বা এই জাতীয় ছাপা কাগজ ব্যবহার করা অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশটি রাস্তার ধারের খাবার বিক্রেতা, রেস্তোরাঁ, ক্লাউড কিচেন, ক্যাটারার, কুইক-সার্ভিস রেস্তোরাঁ, খাবারের দোকান, ভ্রাম্যমাণ খাবার বিক্রেতা এবং ছোট খুচরা বিক্রেতা—সবার জন্যই এই নির্দেশিকা প্রযোজ্য।
এফএসএসএআই-এর বক্তব্য, খবরের কাগজের কালিতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক, পিগমেন্ট, বাইন্ডার এবং রং থাকে। ওইসব রাসায়নিক খাবারের সংস্পর্শে এলে স্বাস্থ্যের জন্য তা মারাত্মক হতে পারে। তারা সতর্ক করে দিয়েছে, এই ছাপার কালিতে সিসা এবং অন্যান্য ভারি ধাতু থাকতে পারে, যা খাবারে মিশে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। এর পাশাপাশি, ছাপা হওয়া, পরিবহন এবং বিলির সময়ে খবরের কাগজ প্রায়শই ধুলোবালি, নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে যায়। ফলে এতে ক্ষতিকারক জীবাণু থাকার আশঙ্কা থাকে।
খাদ্য সুরক্ষা নিয়ামক সংস্থাটি জানিয়েছে যে, খাবার দেওয়ার জন্য খবরের কাগজের ব্যবহার ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিঙাড়া বা বড়া পাও-এর মতো ভাজাভুজি খাবার থেকে অতিরিক্ত তেল শুষে নেওয়ার জন্যও খবরের কাগজ ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি ওইসব খাবার তৈরি করে ঢেকে রাখার জন্য খবরের কাগজ ব্য়বহার করা যাবে না।
ক্রেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য সুরক্ষা নিয়ামক সংস্থাটি সমস্ত খাদ্য ব্যবসায়ীকে কেবল অনুমোদিত প্যাকেজিং সামগ্রী ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়েছে। এর পাশাপাশি, তারা সাধারণ ক্রেতাদেরও সচেতন থাকার এবং খবরের কাগজে পরিবেশন করা খাবার না কেনার জন্য আবেদন করেছে।
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