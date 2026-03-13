Kerosene availability in LPG Crisis: বিগ ব্রেকিং: জ্বালানি সংকটে রেশনে কেরোসিন নিয়ে খুবই বড় সিদ্ধান্ত, এবার লাইন দিলেই মিলবে

Kerosene availability in LPG Crisis: বিগ ব্রেকিং: জ্বালানি সংকটে রেশনে কেরোসিন নিয়ে খুবই বড় সিদ্ধান্ত, এবার লাইন দিলেই মিলবে
অয়ন ঘোষাল: বর্তমান বিশ্বজুড়ে অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে। একদিকে ইরান ও ইসরায়েলের যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের সংকটের আশঙ্কা, অন্যদিকে রান্নার গ্যাস বা এলপিজি (LPG)-র অগ্নিমূল্য—সব মিলিয়ে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। এই ‘গোদের ওপর বিষফোঁড়া’ পরিস্থিতিতে আমজনতাকে কিছুটা স্বস্তি দিতে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক। ২০২২ সাল থেকে বন্ধ থাকা কেরোসিন তেল পুনরায় রেশনে বণ্টনের অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্র।
পটভূমি ও রেশন ডিলারদের ভূমিকা
পরিবেশ দূষণের কারণ দেখিয়ে ২০২২ সাল থেকে দেশজুড়ে রেশনে কেরোসিন সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল কেন্দ্র। তবে বর্তমান সংকটে এই জ্বালানিকে মূলস্রোতে ফেরানোর জন্য সরব হয়েছিল ‘অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন’। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীকে চিঠি লিখে আবেদন জানানো হয় যে, গ্যাসের দাম যে স্তরে পৌঁছেছে তাতে গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কেরোসিন অত্যন্ত জরুরি।
গত ৯ মার্চ দিল্লিতে গিয়ে রেশন ডিলাররা ‘প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা’ এবং রাজ্যের ‘খাদ্যসাথী’ প্রকল্পে কেরোসিন ফেরানোর জোরালো দাবি জানান। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই গতকাল ১২ মার্চ নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র।
কতটা বরাদ্দ ও বণ্টন প্রক্রিয়া?
নয়াদিল্লি সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশের ৩৪টি রাজ্যের জন্য মোট ৪৮,২৪০ কিলো লিটার কেরোসিন অনুমোদন করা হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৪,১৪৬ কিলো লিটার তেল।
মাথাপিছু বরাদ্দ: রাজ্যের বাসিন্দারা কার্ড প্রতি মাসে আধ লিটার করে তেল পাবেন। অর্থাৎ, কোনো পরিবারে যদি ৪ জন সদস্যের রেশন কার্ড থাকে, তবে ওই পরিবার মাসে ২ লিটার কেরোসিন পাবে।
সময়সীমা: পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে এই বরাদ্দ তেল তুলে নিতে হবে। তারপর রেশন ডিলারদের মাধ্যমে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।
মূল্য কাঠামো: ২০২২ সাল পর্যন্ত রেশন কার্ডের ধরন অনুযায়ী কেরোসিনের দাম ছিল লিটার প্রতি ৫১ টাকা ৯৩ পয়সা এবং ৫৫ টাকা ৭৭ পয়সা। বর্তমান বণ্টনে দামের কোনো পরিবর্তন হবে কি না, তা নিয়ে দ্রুত নির্দেশিকা জারি করা হবে।
জ্বালানি আতঙ্ক ও বিকল্পের খোঁজ
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্বজুড়ে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় ভারতেও এলপিজি সিলিন্ডার অমিলের অভিযোগ উঠছে। অনেক জায়গায় ডিস্ট্রিবিউটররা চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করতে পারছেন না। এমতাবস্থায় রেশনে কেরোসিন চালুর সিদ্ধান্তকে ‘মাস্টারস্ট্রোক’ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সাধারণ মানুষের মতে, গ্যাসের দাম যখন নাগালের বাইরে, তখন কেরোসিন একটি সাশ্রয়ী ও কার্যকরী বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।
স্থায়ী অনুমোদনের দাবি
কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত সাময়িক না কি স্থায়ী, তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে। ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানিয়েছেন, “কেন্দ্র আপাতত সাময়িক ছাড়পত্র দিয়েছে। তবে আমরা দাবি জানাচ্ছি, মানুষের স্বার্থে এই বণ্টন যেন স্থায়ী করা হয়। পরিবেশ দূষণের দোহাই দিয়ে এই জনদরদি পরিষেবা বন্ধ রাখা ঠিক নয়।”
পশ্চিমবঙ্গের কাছে এই পরিমাণ তেল মজুত ও সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে বলে রেশন ডিলারদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই পাড়ার রেশন দোকানগুলিতে কেরোসিন তেলের ড্রাম আবার দেখা যেতে পারে।
জ্বালানির বিশ্ববাজার যখন টালমাটাল, তখন দেশের অভ্যন্তরে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কেরোসিন তেল ফেরানোর এই সিদ্ধান্তে আপাতত হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো। তবে এই সুবিধা কতদিন স্থায়ী হবে এবং এর ফলে গ্যাসের কালোবাজারি কমবে কি না, তা সময়ই বলবে। আপাতত রেশন দোকানমুখী সাধারণ মানুষের চোখেমুখে স্বস্তির আভাস স্পষ্ট।
