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কেতনকাণ্ডের তদন্তে বিরাট পদক্ষেপ! এবার গেইট অ্যানালিসিস, মুহূর্তে সব জলের মতো স্পষ্ট, লোহাগড়ে পর্দাফাঁস

Chetan Chaudhary in Ketan Agarwal Case: বিশেষজ্ঞরা পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য, হাঁটার ছন্দ, পা ফেলার ধরন, শরীরের অঙ্গভঙ্গি, কোমর-কাঁধের নড়াচড়া এবং হাত দোলানোর মতো বৈশিষ্ট্যগুলি খতিয়ে দেখেন। তবে, আঙুলের ছাপ বা ডিএনএ-র মতো কোনো চূড়ান্ত বা অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয় না গেইট অ্যানালাইসিসকে। এটি একটি সহায়ক প্রমাণ হিসেবেই বিবেচিত হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 30, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:50 PM IST
কেতনকাণ্ডের তদন্তে বিরাট পদক্ষেপ! এবার গেইট অ্যানালিসিস, মুহূর্তে সব জলের মতো স্পষ্ট, লোহাগড়ে পর্দাফাঁস
Image Credit: কী এই &#039;গেইট অ্যানালিসিস&#039;? কার হচ্ছে? কী হবে এতে?Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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