/কেতনকাণ্ডের তদন্তে বিরাট পদক্ষেপ! এবার গেইট অ্যানালিসিস, মুহূর্তে সব জলের মতো স্পষ্ট, লোহাগড়ে পর্দাফাঁস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেতন-কাণ্ডে ফের নয়া মোড়। এবার গেইট অ্যানালিসিস। কার? চেতন চৌধুরীর। কী এই গেইট অ্যানালিসিস? গেইট অ্যানালাইসিস হল হাঁটার ধরন। বিশেষ ফরেনসিক এই পদ্ধতিতে সন্দেহভাজন কোনো ব্যক্তির হাঁটার স্বতন্ত্র/নিজস্ব ধরন বা বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হয়। শারীরিক গঠন, অঙ্গভঙ্গি, হাতপায়ের নড়াচড়া, পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য বা স্ট্রাইড লেংথ এবং হাঁটার সময় হাত দোলানোর ভঙ্গির মতো বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়।
গেইট অ্যানালাইসিসের কী ও কেন?
গেইট অ্যানালাইসিস হল এক বিশেষ ফরেনসিক পদ্ধতি। এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির হাঁটার স্বতন্ত্র ধরন বা বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হয়। সেই ব্যক্তির শারীরিক গঠন, অঙ্গভঙ্গি, হাতপায়ের নড়াচড়া, তাঁর পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য বা স্ট্রাইড লেংথ এবং হাঁটার সময় হাত দোলানোর ভঙ্গি ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখা হয়। এবং শনাক্তকরনের ক্ষেত্রে আরও বেশি নিখুঁত হতে চেষ্টা করা হয়। যাতে ভুল না ঘটে।
কেতন-হত্যা কাণ্ডে কেন?
আসলে প্রতিটি মানুষের হাঁটার একটি নিজস্ব ও অনন্য একটা ধরন থাকে। তদন্তকারীরা কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তির হাঁটার এই অভ্যাসের সঙ্গে সিসিটিভি (CCTV) মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো নজরদারি ক্যামেরায় বন্দি হওয়া ভিডিয়ো ফুটেজ মিলিয়ে দেখেন। এর উদ্দেশ্য, ভিডিয়োতে দৃশ্য ব্যক্তিটিই সেই সন্দেহভাজন কি না, তা শনাক্ত করা। কেতন-হত্য়া কাণ্ডেও এই চেষ্টা করা হচ্ছে।
চূড়ান্ত বা অকাট্য প্রমাণ নয়
আঙুলের ছাপ বা ডিএনএ টেস্টের মতো গেইট অ্যানালাইসিসকে কোনো চূড়ান্ত বা অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয় না। বরং এটিকে এক সহায়ক প্রমাণ (corroborative evidence) হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। বিশেষজ্ঞরা এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সন্দেহ ভাজনের পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য, ছন্দ, পা ফেলার ধরন, শরীরের অঙ্গভঙ্গি, কোমর ও কাঁধের নড়াচড়া এবং হাত দোলানোর মতো বৈশিষ্ট্যগুলি সূক্ষ্মভাবে খতিয়ে দেখেন। তদন্তকে আরও জোরালো করতে কিংবা কোনো দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বা কোনও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে এই পর্যবেক্ষণগুলিকে অন্যান্য প্রমাণ-- যেমন সিসিটিভি ফুটেজ, সাক্ষীর জবানবন্দি, ডিজিটাল তথ্য-প্রমাণ এবং ফরেনসিক রিপোর্টের সঙ্গে মিলিয়ে মূল্যায়ন করা হয়।
লোহাগড় দুর্গ কাণ্ডে
পুণে পুলিসের তথ্য অনুযায়ী, তদন্তকারীরা এই মামলার মূল অভিযুক্ত চেতন চৌধুরীর একটি 'গেইট অ্যানালাইসিস' করার পরিকল্পনা করছেন। এর উদ্দেশ্য, তদন্তের সময় সংগৃহীত ভিডিও ফুটেজ এবং অন্যান্য দৃশ্যমান প্রমাণের সঙ্গে তাঁর হাঁটার ধরনের তুলনা করে দেখা। লোহাগড় দুর্গের কাছাকাছি যে ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে, তাঁর সঙ্গে অভিযুক্তের হাঁটার ধরন মেলে কি না, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। অন্যান্য ফরেনসিক কৌশলের মতোই, এই বিশ্লেষণের ফলাফলকেও মামলার সমস্ত প্রমাণের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করা হবে; কেবল এককভাবে এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে না।
কেতন আগরওয়াল ও বাগদত্তা সিয়া
কেতন আগরওয়াল তাঁর বাগদত্তা সিয়া গোয়েলের জন্মদিন উদ্যাপন করতে লোহাগড় দুর্গে ট্রেকিংয়ে গিয়েছিলেন। পুলিসের অভিযোগ, সিয়া গোয়েল তাঁর প্রেমিক চেতন চৌধুরীর সঙ্গে মিলে কেতন আগরওয়ালকে হত্যা করার গোপন ষড়যন্ত্র করে রেখেছিলেন। তদন্তকারীদের দাবি, চেতন চৌধুরী তাঁর নিজের পরিচয় লুকিয়ে দুর্গের কাছাকাছি ওত পেতে অপেক্ষা করছিলেন। এরপর একটি পূর্বপরিকল্পিত সংকেত বা ইশারা যায় তাঁর কাছে।এবং কেতন আগরওয়ালকে পাহাড়ের এক গভীর গিরিখাদে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়!
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