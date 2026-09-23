'২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ করাই লক্ষ্য', WION Tourism Summit-এ বললেন গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘চরৈবেতি, চরৈবেতি’—অর্থাৎ এগিয়ে চলো। ভারতের প্রাচীন এই মন্ত্রের উল্লেখ করেই দেশের উন্নয়নযাত্রার কথা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। WION-এর Iconic Tourism Summit-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ভারতের অর্থনীতি, পর্যটন এবং ২০৪৭ সালের উন্নত ভারতের লক্ষ্য নিয়ে কথা বলেন। শেখাওয়াতের বক্তব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য। তাঁর কথায়, দেশের বর্তমান অগ্রগতির ধারা সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সম্মেলনে মূল বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর বিশেষ জোর দেন।
বৈদিক দর্শন ও 'চরৈবেতি' মন্ত্র
বক্তব্যের শুরুতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি বেদের প্রসঙ্গ টেনে আনেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের ঋষি-মুনিরা আমাদের শিখিয়েছেন নিরন্তর এগিয়ে চলার পথ—"চরৈবেতি, চরৈবেতি" (চলতে থাকো)। জ্ঞান ও নতুন সুযোগের সন্ধানে না থেমে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এই শিক্ষা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বর্তমান যুগের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে এই দর্শনই ভারতের অগ্রযাত্রার মূল চালিকাশক্তি।
ভারতের চমকপ্রদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
বিশ্বজুড়ে চলা বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান যে, প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও ভারত তার শক্ত অবস্থান বজায় রেখেছে। তাঁর মতে, ভারতের প্রথম ত্রৈমাসিকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। বর্তমান বৈশ্বিক বাজারে কিছু দেশ যখন বিভিন্ন কৌশল ও শুল্ককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, তখন ভারত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের অর্থনৈতিক গতিশীলতা বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে।
২০৪৭ সালের ভিশন ও লক্ষ্য
দেশ স্বাধীন হওয়ার শতবর্ষ অর্থাৎ ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ 'বিকশিত ভারত' গড়ার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, সংস্কৃতি ও পর্যটন খাত তার একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। WION-এর এই বিশ্বমঞ্চে শেখাওয়াতের এই জোরালো বার্তা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, আত্মনির্ভরতা এবং বৈশ্বিক কূটনীতিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।
পর্যটন কেন গুরুত্বপূর্ণ?
দেশের উন্নয়নযাত্রায় পর্যটন ক্ষেত্রের ভূমিকাও তুলে ধরেন শেখাওয়াত। ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র্যকে বিশ্বের সামনে আরও বেশি করে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে এই ক্ষেত্রে। পর্যটনের সঙ্গে কর্মসংস্থান, স্থানীয় অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের বিষয়ও যুক্ত বলে তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। অর্থাৎ, ভারতের পর্যটনকে শুধু ভ্রমণের ক্ষেত্র হিসেবে নয়, দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেও দেখার বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।
WION's Iconic Tourism Summit and Awards 2026
ভ্রমণ, পর্যটন এবং বিশ্বব্যাপী যাতায়াত ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ‘WION's Iconic Tourism Summit and Awards 2026’। বিশ্বমানের এই সম্মেলনে বৈশ্বিক গতিশীলতা এবং পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে। সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ: ভিসা নীতি ও বর্ডার ম্যানেজমেন্ট: আন্তর্জাতিক যাতায়াত আরও সহজ ও নিরাপদ করার জন্য আধুনিক ভিসা নীতি ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা। বায়োমেট্রিক ও ডিজিটাল রূপান্তর: প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ভ্রমণ প্রক্রিয়াকে ঝামেলাহীন ও দ্রুতগতির করে তোলা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ব্যবহার: পর্যটকদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান ভূমিকা।
বিশেষ আকর্ষণ ও বিশিষ্ট উপস্থিতি:
আইকনিক অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬: ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পে অসামান্য অবদান রাখা বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাকে এই বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হবে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতি ও শিল্প নেতৃবৃন্দ: সম্মেলনে আর্জেন্টিনা, গ্রীস, সুরিনাম, আয়ারল্যান্ড, স্লোভাকিয়া, সাইপ্রাস, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা এবং সেশেলস-এর রাষ্ট্রদূতরা অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি পর্যটন, বিমান চলাচল এবং আতিথেয়তা খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।
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