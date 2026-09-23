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'২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ করাই লক্ষ্য', WION Tourism Summit-এ বললেন গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

WION-এর Iconic Tourism Summit-এ কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ভারতের উন্নয়নযাত্রা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বৈদিক ‘চরৈবেতি, চরৈবেতি’ মন্ত্রের উল্লেখ করে এগিয়ে চলার কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও পর্যটনের সম্ভাবনা দেশকে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 23, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:02 PM IST
'২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ করাই লক্ষ্য', WION Tourism Summit-এ বললেন গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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