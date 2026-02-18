India AI Impact Summit 2026: চিনা রোবট কুকুরকে নিজেদের তৈরি বলে চালিয়ে AI গ্লোবাল সামিটে ভারতের নাম ডোবাল গালগোটিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়!

India AI Impact Summit 2026: চিনা রোবট কুকুরকে নিজেদের তৈরি বলে চালিয়ে AI গ্লোবাল সামিটে ভারতের নাম ডোবাল গালগোটিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়!
India AI Impact Summit 2026: এআই সামিটে ওই রোবট কুকুরটিকে দেখিয়ে বলা হয় সেটি গ্যালগোটিয়াসের তৈরি ওরিয়ন(Orion)
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের ও নিজেদের ইজ্জত আন্তর্জাতিক আঙিনায় মাটি করে দিল উত্তরপ্রদেশের গ্যালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটি। ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে চিনের তৈরি একটি রোবট দেখিয়ে তা নিজেদের বলে প্রচার করেছিল গ্রেটার নয়ডার ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। তার পরেই নেট দুনিয়া ঢি ঢি পড়ে যায় গ্যালগোটিয়াসের নক্কারজনক মিথ্যাচারের। আর তার পরই ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট থেকে বের করে দেওয়া হল গ্লাগোটিয়াসকে।
চিনের তৈরি একটি রোবট কুকুর দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহিলা আধিকারিক দাবি করেছিলেন, ওই রোবটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অব এক্সসেলেন্সের তৈরি। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নেট পাড়ায় উঠে যায় সমালোচনার তুফান। অনেক চিনিয়ে দেন গ্লাগোটিয়াসের দেখানো ওই রোবটটি আসলে চিনা কোম্পানি ইউনিট্রি-র তৈরি। রোবটটির মডেল নেম Unitree Go2। অনলাইনে ওই রোবটটি বিক্রি হয় ৩-৪ লাখে।
এআই সামিটে ওই রোবট কুকুরটিকে দেখিয়ে বলা হয় সেটি গ্যালগোটিয়াসের তৈরি ওরিয়ন(Orion)। এআই সামিটের সাংবাদিক সম্মেলনে ওরিয়নকে দেখানো হয়। সেখানে বিশ্বিবদ্যায়ের এক মহিলা কর্মী সেটি তাদের তৈরি বলে দাবি করেন।
আরও একটি ভিডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানেও একজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপককেও একই দাবি করতে দেখা যায়। তিনি এক সাংবাদিককে বলেন যে রোবটটি তাদের 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স'-এ তৈরি। তবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা দ্রুতই মেশিনটিকে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত 'Unitree Go2' হিসেবে শনাক্ত করেন এবং বিদেশি প্রযুক্তিকে ভারতের নিজস্ব উদ্ভাবন বলে চালিয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন।
প্রবল ওই সমালোচনায় ধাক্কায় এক্স হ্যান্ডেলে একচি বিবৃতি দিয়েছে গ্যালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটি। সেখানে বলা হয়, "ইউনিট্রি (Unitree) থেকে কেনা এই রোবট কুকুরটি আমাদের সেই যাত্রার একটি অংশ; এটি কেবল প্রদর্শনের কোনো যন্ত্র নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সচল ক্লাসরুমের মতো। আমাদের শিক্ষার্থীরা এটি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে এবং নিজেদের জ্ঞান বাড়াচ্ছে। আমরা পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই যে, গ্যালগোটিয়াস এই রোবটটি তৈরি করেনি এবং আমরা কখনো এমন দাবিও করিনি। তবে আমরা এমন মেধা তৈরি করছি, যারা খুব শীঘ্রই ভারতের মাটিতে এই ধরনের প্রযুক্তি নকশা এবং নির্মাণ করবে।"
