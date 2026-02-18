English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • India AI Impact Summit 2026: চিনা রোবট কুকুরকে নিজেদের তৈরি বলে চালিয়ে AI গ্লোবাল সামিটে ভারতের নাম ডোবাল গালগোটিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়!

India AI Impact Summit 2026: চিনা রোবট কুকুরকে নিজেদের তৈরি বলে চালিয়ে AI গ্লোবাল সামিটে ভারতের নাম ডোবাল গালগোটিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়!

India AI Impact Summit 2026: এআই সামিটে ওই রোবট কুকুরটিকে দেখিয়ে বলা হয় সেটি গ্যালগোটিয়াসের তৈরি ওরিয়ন(Orion)

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 18, 2026, 02:49 PM IST
India AI Impact Summit 2026: চিনা রোবট কুকুরকে নিজেদের তৈরি বলে চালিয়ে AI গ্লোবাল সামিটে ভারতের নাম ডোবাল গালগোটিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের ও নিজেদের ইজ্জত আন্তর্জাতিক আঙিনায় মাটি করে দিল উত্তরপ্রদেশের গ্যালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটি। ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে চিনের তৈরি একটি রোবট দেখিয়ে তা নিজেদের বলে প্রচার করেছিল গ্রেটার নয়ডার ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। তার পরেই নেট দুনিয়া ঢি ঢি পড়ে যায় গ্যালগোটিয়াসের নক্কারজনক মিথ্যাচারের। আর তার পরই ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট থেকে বের করে দেওয়া হল গ্লাগোটিয়াসকে।

Add Zee News as a Preferred Source

চিনের তৈরি একটি রোবট কুকুর দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহিলা আধিকারিক দাবি করেছিলেন, ওই রোবটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অব এক্সসেলেন্সের তৈরি। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নেট পাড়ায় উঠে যায় সমালোচনার তুফান। অনেক চিনিয়ে দেন গ্লাগোটিয়াসের দেখানো ওই রোবটটি আসলে চিনা কোম্পানি ইউনিট্রি-র তৈরি। রোবটটির মডেল নেম Unitree Go2। অনলাইনে ওই রোবটটি বিক্রি হয় ৩-৪ লাখে। 

এআই সামিটে ওই রোবট কুকুরটিকে দেখিয়ে বলা হয় সেটি গ্যালগোটিয়াসের তৈরি ওরিয়ন(Orion)। এআই সামিটের সাংবাদিক সম্মেলনে ওরিয়নকে দেখানো হয়। সেখানে বিশ্বিবদ্যায়ের এক মহিলা কর্মী সেটি তাদের তৈরি বলে দাবি করেন। 

আরও  একটি ভিডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানেও একজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপককেও একই দাবি করতে দেখা যায়। তিনি এক সাংবাদিককে বলেন যে রোবটটি তাদের 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স'-এ তৈরি। তবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা দ্রুতই মেশিনটিকে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত 'Unitree Go2' হিসেবে শনাক্ত করেন এবং বিদেশি প্রযুক্তিকে ভারতের নিজস্ব উদ্ভাবন বলে চালিয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন।

আরও পড়ুন-বাবরির টাকা এসেছে বাংলাদেশ থেকে! শুভেন্দু সুর চড়াতেই তাঁর অতীত টেনে 'সেই' কথা বললেন হুমায়ূন

প্রবল ওই সমালোচনায় ধাক্কায় এক্স হ্যান্ডেলে একচি বিবৃতি দিয়েছে গ্যালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটি। সেখানে বলা হয়, "ইউনিট্রি (Unitree) থেকে কেনা এই রোবট কুকুরটি আমাদের সেই যাত্রার একটি অংশ; এটি কেবল প্রদর্শনের কোনো যন্ত্র নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সচল ক্লাসরুমের মতো। আমাদের শিক্ষার্থীরা এটি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে এবং নিজেদের জ্ঞান বাড়াচ্ছে। আমরা পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই যে, গ্যালগোটিয়াস এই রোবটটি তৈরি করেনি এবং আমরা কখনো এমন দাবিও করিনি। তবে আমরা এমন মেধা তৈরি করছি, যারা খুব শীঘ্রই ভারতের মাটিতে এই ধরনের প্রযুক্তি নকশা এবং নির্মাণ করবে।" 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
India AI Impact Summit 2026AI summit 2026Galgotias University
পরবর্তী
খবর

Rajya Sabha Elections: আরও এক ভোট ঘোষণা কমিশনের, বিধানসভা নির্বাচনের আগেই! কোন ভোট? কী রয়েছে তার নির্ঘণ্টে? বাংলায়...
.

পরবর্তী খবর

Polar Vortex Shift: ধেয়ে আসছে মরণঠান্ডা মেরুঘূর্ণি! ভয়াল পোলার রাক্ষসের ভয়ংকর আক্রমণে ফেব্রু...