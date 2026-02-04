English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Gaming Addiction Tragedy: তিন বোন- ১২, ১৪, ১৬! বাবা-মায়ের বকুনি, তারপর একে অপরের হাত ধরেই নতলা থেকে ঝাঁপ...

Gaming Addiction Tragedy: তিন বোন- ১২, ১৪, ১৬! বাবা-মায়ের বকুনি, তারপর একে অপরের হাত ধরেই ন'তলা থেকে ঝাঁপ...

Uttar Pradesh: অনলাইন গেমের তীব্র নেশা। বাবা-মায়ের বাধার মুখে পড়ে বহুতলের ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে চরম পদক্ষেপ তিন বোনের। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন নাবালিকার।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 4, 2026, 10:01 AM IST
Gaming Addiction Tragedy: তিন বোন- ১২, ১৪, ১৬! বাবা-মায়ের বকুনি, তারপর একে অপরের হাত ধরেই ন'তলা থেকে ঝাঁপ...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনলাইন গেমে আসক্তি কেড়ে নিল তিনটি তরতাজা প্রাণ। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের 'ভারত সিটি' আবাসন এলাকায় বুধবার ভোরে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। বাবা-মা অনলাইন গেম খেলতে বাধা দেওয়ায় অভিমানে আবাসনের নবম তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে তিন নাবালিকা বোন।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস সূত্রে জানা গেছে, মৃত তিন বোনের নাম বিশিকা (১৬), প্রাচী (১৪) এবং পাখি (১২)। বুধবার রাত ২টো নাগাদ তারা তাদের ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে নিচে ঝাঁপ দেয়। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, কোভিডের সময় লকডাউন চলাকালীন এই তিন বোন অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। সম্প্রতি তারা একটি কোরিয়ান 'টাস্ক-বেসড লাভ গেম' নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকত। এই আসক্তির কারণে তারা স্কুলেও অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। সন্তানদের এমন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের বাবা-মা গেম খেলতে নিষেধ করেন এবং মোবাইল ফোন নিয়ে কড়াকড়ি করেন। মনে করা হচ্ছে, এই অভিমানেই তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

পরিবার ও প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, তিন বোন সবসময় একসঙ্গেই থাকত। তাদের মধ্যে এতটাই ঘনিষ্ঠতা ছিল যে জীবনের শেষ সিদ্ধান্তটিও তারা একসঙ্গেই নিল। গাজিয়াবাদ পুলিস জানিয়েছে, ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। 

উল্লেখ্য, হায়দরাবাদের ২৬ বছর বয়সী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। বারবার বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে যাওয়ায় চরম মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বিজয়লক্ষ্মী। তাই চরম পদক্ষেপের পথই বেছে নিলেন তিনি। হায়দরাবাদের হুসাইন সাগর লেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এই তরুণী।

পুলিস সূত্রে খবর, বিজয়লক্ষ্মী ছোটবেলাতেই বাবাকে হারিয়েছিলেন। তাঁর মা সরস্বতী দেবী দীর্ঘ দিন ধরে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। কুকাটপল্লীর মৈত্রীনগরে মায়ের একমাত্র ভরসা ছিলেন এই তরুণী। বিজয়লক্ষ্মী চেয়েছিলেন বিয়ের পর তাঁর অসুস্থ মা যেন তার সঙ্গেই থাকেন। কিন্তু তাঁর এই শর্ত মেনে নিতে রাজি হননি কোনও পাত্রপক্ষ। একের পর এক বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ায় চরম হতাশায় ভুগছিলেন তিনি।

গত ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বিজয়লক্ষ্মী বাড়ি থেকে বের হন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি বাড়ি না ফেরায় গত রবিবার তার এক আত্মীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তদন্ত চলাকালীন সোমবার হুসাইন সাগর লেকে এক তরুণীর দেহ ভাসতে দেখা যায়। পরে পুলিস সেটি বিজয়লক্ষ্মীর দেহ বলে শনাক্ত করে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Ghaziabad Suicide CaseSisters suicide togetherUttar Pradesh
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee Vs ECI: সুপ্রিম কোর্টে আজ SIR মামলার শুনানি, আদালতে থাকবেন খোদ মমতা, সওয়ালও করবেন?
.

পরবর্তী খবর

Dalai Lama Wins First Grammy Award: ধ্যানবিন্দুর শিখরে পৌঁছে নবতিপর দলাই লামার বিশ্বজয়! পেলে...