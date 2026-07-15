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স্নানের ভিডিয়ো তুলে ব্ল্যাকমেইল, লাগাতার নির্যাতন! দম্পতির হাতে নির্মম পরিণতি কামুক হার্দিকের

Gujarat crime: ঠিক সেই মুহূর্তে লুকিয়ে থাকা স্বামী ঘরে ঢোকেন এবং আচমকাই হার্দিকের বুকের ওপর চড়ে বসেন। মহিলা হার্দিকের হাত শক্ত করে ধরে রাখেন এবং স্বামী তাঁর গলার গামছা দিয়ে পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করেন। ঘটনাস্থলেই মারা যান হার্দিক। মৃত্যু নিশ্চিত করতে পরে ইলেকট্রিক ফ্যানের তার দিয়েও ফের তাঁর গলা পেঁচিয়ে দেওয়া হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 15, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:56 AM IST
স্নানের ভিডিয়ো তুলে ব্ল্যাকমেইল, লাগাতার নির্যাতন! দম্পতির হাতে নির্মম পরিণতি কামুক হার্দিকের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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