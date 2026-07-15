/স্নানের ভিডিয়ো তুলে ব্ল্যাকমেইল, লাগাতার নির্যাতন! দম্পতির হাতে নির্মম পরিণতি কামুক হার্দিকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০ বছরের ছাত্রকে নৃশংস খুন। গ্রেফতার গুজরাতের দম্পতি। পুলিস জানিয়েছে, অভিযুক্ত গৃহবধূর আপত্তিকর ভিডিয়ো দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করত নিহত যুবক। শুধু তাই নয়, গৃহবধূকে শারীরিক নির্যাতনও করার অভিযোগ ওঠে ওই যুবকের বিরুদ্ধে। নিহত যুবকের নাম হার্দিক। তাঁর বয়স ২০ বছর। গত ১১ জুলাই সকালে গান্ধীনগরের পরবাতপুরার কাছে ঘটনাটি ঘটে।
পুলিস জানিয়েছে, হার্দিক অভিযুক্ত দম্পতির ঘরের কাছেই থাকত। প্রায় দেড় থেকে দুই মাস আগে সে ওই গৃহবধূর স্নানের ভিডিয়ো লুকিয়ে তুলে নেয়। এরপর সেই ভিডিয়ো দেখিয়ে সে গৃহবধূকে ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করে। অপমানের ভয়ে ওই মহিলা তাঁর দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। মহিলার স্বামী ফ্যান মেরামত এবং ওয়্যারিংয়ের কাজ করেন। তাঁদের তিনটি সন্তান রয়েছে। এত কিছুর পরও হার্দিক ক্রমাগত ওই মহিলাকে ব্ল্যাকমেইল করে নির্যাতন করে যাচ্ছিল।
একদিন হার্দিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় গৃহবধূকে তাঁর স্বামী ধরে ফেলেন। এ নিয়ে দম্পতির মধ্যে ঝগড়া হয়। তখন মহিলা তাঁর স্বামীকে সব সত্যি কথা বলে দেন। স্বামী সব সত্য জানতে পারলেও হার্দিক তা জানত না। হার্দিক আগের মতোই ওই বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। হার্দিকের এই নির্লজ্জ ও বেপরোয়া আচরণ দেখে স্বামী মারাত্মক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।
হার্দিককে খুনের প্ল্যান
প্রথমে তাঁরা হার্দিকের পরিবারকে সব জানানোর কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু নিজেদের সমাজে সম্মানের কথা ভেবে তাঁরা পিছিয়ে আসেন। এরপর ওই মহিলার স্বামী হার্দিককে খুন করার পরিকল্পনা করেন। তাঁর স্ত্রীও এতে সায় দেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১১ জুলাই সকালে ওই মহিলা ফোন করে হার্দিককে ঘরে ডাকেন। এর আগেই স্বামী কাজের বাহানা করে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যান। তাঁদের তিন সন্তান তখন স্কুলে ছিল। সকাল ৯টা ১০ মিনিট নাগাদ হার্দিক তার বাবাকে ফোন করে। সে জানায় যে সে জমি দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু সে সোজা ওই মহিলার বাড়িতে চলে যায়। বাড়িতে কেউ নেই ভেবে সে ঘরে ঢুকে মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে।
ঠিক সেই সময় স্বামী গোপনে ঘরে ঢোকেন। হার্দিক কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি তার বুকের ওপর বসে পড়েন। তখন ওই মহিলা হার্দিকের হাত দুটো শক্ত করে চেপে ধরেন। এরপর স্বামী তাঁর গলার স্কার্ফ দিয়ে পেঁচিয়ে হার্দিককে শ্বাসরোধ করেন। ঘটনাস্থলেই হার্দিকের মৃত্যু হয়। মৃত্যু নিশ্চিত করতে স্বামী ফ্যানের তার দিয়ে হার্দিকের গলা আবার পেঁচিয়ে দেন। এরপর দম্পতি মৃতদেহটি একটি প্লাস্টিকের বস্তায় ভরেন। তারপর ঘরে তালা লাগিয়ে বাইকে করে পালিয়ে যান। তাঁরা স্কুল থেকে সন্তানদের নিয়ে মহিলার বাপের বাড়িতে রেখে আসেন এবং শহর ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করেন।
নিহত যুবকের বাবা রামেশজি ঠাকোর পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিস দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে শ্বাসরোধ করে খুনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। তদন্তে পুলিস জানতে পেরেছে যে, ব্ল্যাকমেইলের দাবি করা হলেও মহিলা বা তাঁর স্বামী কখনোই সেই ভিডিয়োটি নিজের চোখে দেখেননি। খুনের পর স্বামী রাগের মাথায় হার্দিকের মোবাইল ফোনটি ভেঙে রাস্তার পাশে ফেলে দেন। কালোল তালুকা পুলিস খুনের মামলা দায়ের করে দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে। হারিয়ে যাওয়া বা ভাঙা ফোনটি উদ্ধারের জন্য অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করবে পুলিস।
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