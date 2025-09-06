Nude Gang: একলা মেয়ে দেখলেই যেখানে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে 'ন্যুড গ্যাং'! হায়নাদের খুঁজতে আকাশে ড্রোন...

Nude Gang: একলা মেয়ে দেখলেই যেখানে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে 'ন্যুড গ্যাং'! হায়নাদের খুঁজতে আকাশে ড্রোন...
Meerut Nude Gang: উত্তরপ্রদেশে নয়া আতঙ্ক 'ন্যুড গ্যাং'। একদল বর্বর নগ্ন হয়ে একলা মহিলাদের টার্গেট করছে। মহিলাদের একলা দেখলেই হায়নাদের মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের শিরোনামে উত্তরপ্রদেশে। দেশের এই একটা রাজ্য, যেখানে বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা সামনে আসে। এবার যোগীরাজ্যের মেরঠে এমন এক কাণ্ড ঘটে, যা ভয়ংকর বললেও কম হবে।
জানা গিয়েছে, একদল অজ্ঞাতপরিচয় লোক, যাদের 'ন্যুড গ্যাং' নামে ডাকা হচ্ছে। তারা মহিলাদের টার্গেট করছে। এই একদল বর্বর নগ্ন অবস্থায় আসে এবং মহিলাদের নির্জন জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যা মহিলাদের মধ্যে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে কীভাবে?
জানা গিয়েছে, এই নিয়ে এটি চতুর্থ ঘটনা। এর আগে গ্রামবাসীরা লজ্জায় পুলিসের দ্বারস্থ হয়নি। কিন্তু এইবার সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায়। যখন ভারালা গ্রামের এক মহিলা কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় দুই নগ্ন বর্বর তাঁকে নির্জন মাঠে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মহিলা চিত্কার করে তাদের হাত থেকে বেঁচে যেভাবে হোক পালিয়ে যান। গ্রামবাসীরা শীঘ্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে চারদিক থেকে ক্ষেত ঘিরে ফেলে। কিন্তু কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি।
ইতোমধ্যেই পুলিস জোরকদমে তদন্তে নেমে পড়েছে। ড্রোনের মাধ্যমে এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। তবে এই গ্যাংয়ের মধ্যে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।
গ্রামবাসীরা জানিয়েছে, এর আগে আরও তিনটি ঘটনা ঘটে। কিন্তু সামাজিক লজ্জার কারণে কেউ কিছু বলেনি। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, তাই পুলিসের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে মনে করছেন তারা। গ্রামের প্রধান, রাজেন্দ্র কুমার বলেন, 'শুরুর দিকে কেউ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু এখন সবাই আতঙ্কে রয়েছে। এ পর্যন্ত এই গ্যাং শুধু মহিলাদেরই টার্গেট করেছে।'
এই 'ন্যুড গ্যাং'-এর আতঙ্কে কিছু পরিবার ঘর থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছে। তবে কেউ কেউ এটিকে গুজব বলেও মনে করছেন এবং বলছেন, হয়তো কিছু দুষ্কৃতকারী এই গুজব ছড়িয়ে প্রশাসনের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে।
