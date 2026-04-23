  • LPG Crisis: প্রথম দফায় ভোটের দিনই সুখবর: এবার কমল গ্যাস বুকিংয়ের সময়সীমা

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 23, 2026, 11:16 PM IST
প্রথম দফায় ভোটের দিনই সুখবর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে প্রথম দফায় নির্বাচনের দিনই মিলল সুখবর। অবশেষে স্বস্তিতে গ্রাহক। গ্যাসে সিলিন্ডার বুকিংয়ে সময়সীমা এবার কমতে চলেছে। গত ১৬ এপ্রিল একদিনেই প্রায় ৫০ লক্ষ সিলিন্ডার পৌঁছে গিয়েছে গ্রাহকদের বাড়িতে। 

আরও পড়ুন:  Liquor Price List 2026 Explained: অবিশ্বাস্য সস্তায় বিয়ার-হুইস্কি-রাম, Kingfisher ১০৭, Signature ৬৭০, ওল্ড মংক Old Monk ৪০০ টাকায়, এল চমকে দেওয়া প্রাইস লিস্ট

মধ্য়প্রাচ্যে 'যুদ্ধ'। হরমুজ সংকটে LPG সরবরাহে চাপ। গোটা দেশেই গ্যাসে সংকট। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রান্নার ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার বুকিংয়ে ক্ষেত্রে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল সরকার। কত দিনের? প্রথমে ২৫, তারপর  বাড়িয়ে করা হয় ৩৫। অর্থাত্‍ একবার সিলিন্ডার পাওয়ার পর, ৩৫ দিন পর ফের সিলিন্ডার বুক করা যাবে। এই নিয়মে গেরোর চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় গ্রাহকদের। 

এখন পরিস্থিতি খানিক নিয়ন্ত্রণে। ফলে গ্রাহকদের স্বস্তি দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থাগুলি। গ্যাস বুকিংয়ের সময়সীমা বা  কম্পালসারি ওয়েটিং পিরিয়ড কমিয়ে আনা হয়েছে বলে খবর। ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড (ডিএসি)-ভিত্তিক সরবরাহ আরও বাড়ানোর কথা জানিয়েছে সরকার। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানিয়েছে, 'রান্নার এলপিজি সিলিন্ডার ঘাটতি যাতে না হয়,তা  নিশ্চিত করতে রবিবারও কাজ করছেন সরবরাহকারী সংস্থাগুলি'।

আরও পড়ুন: Private hospital treatment get cheaper?: বড় খবর- বিলের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিচ্ছে সরকার? সস্তা হচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ?

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

পরবর্তী
খবর

Donald Trump on India: ভারতকে 'নরককুণ্ড' বললেন ট্রাম্প: এক্স-পোস্টে ট্রাম্প'বন্ধু' মোদীজিকে তীব্র কটাক্ষ মহুয়ার
.

পরবর্তী খবর

Mobile Lockdown: বন্ধ হয়ে যাবে মোবাইল? কাজ করবে না ইন্টারনেট? ভোট-আবহেই অবিশ্বাস্য মহাজাগতিক...