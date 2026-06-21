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কারখানায় ঝাঁঝালো গন্ধে লুটিয়ে পড়লেন একের পর এক শ্রমিক, মৃত কমপক্ষে ৭; ফিরল ভোপালের ভয়াল স্মৃতি

Tamil Nadu Ammonia Leak Death: তামিলনাড়ুর সি-ফুড কারখানায় ঝাঁঝালো গন্ধ, লুটিয়ে পড়লেন একের পর এক শ্রমিক, মৃত কমপক্ষে ৭! এখনও হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি অনতত ৬০ জন!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 21, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:31 PM IST
কারখানায় ঝাঁঝালো গন্ধে লুটিয়ে পড়লেন একের পর এক শ্রমিক, মৃত কমপক্ষে ৭; ফিরল ভোপালের ভয়াল স্মৃতি
Image Credit: কী ভাবে ঘটল এত বড় বিপর্যয়, জানতে গড়া হল তদন্ত কমিটি! প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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