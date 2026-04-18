Asia's Richest Person: একবছরে ১.৪১ লক্ষ কোটির ক্ষতি, আম্বানিকে ছাপিয়ে এশিয়ার শীর্ষ ধনী গৌতম আদানি, সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে হল

Asia's Richest Person: একবছরে ১.৪১ লক্ষ কোটির ক্ষতি, আম্বানিকে ছাপিয়ে এশিয়ার শীর্ষ ধনী গৌতম আদানি, সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে হল
Gautam Adani Overtakes Mukesh Ambani as Asia's Richest Person: এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে বড় জয় গৌতম আদানির। মুকেশ আম্বানিকে পেছনে ফেলে ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্স ২০২৬-এ এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হলেন গৌতম আদানি। তালিকায় ১৯তম স্থানে আদানি এবং ২০তম স্থানে আম্বানি। ইলন মাস্ক এখনও বিশ্বের শীর্ষস্থানে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্সের সর্বশেষ তালিকায় বড়সড় রদবদল লক্ষ্য করা গেল। মুকেশ আম্বানিকে টপকে ফের এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তির মুকুট দখল করলেন আদানি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। শুক্রবার প্রকাশিত এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, আদানির মোট সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২.৬ বিলিয়ন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭.৭ লক্ষ কোটি। বিশ্ব তালিকায় তিনি এখন ১৯তম স্থানে রয়েছেন।
আরও পড়ুন- Runway Closed: ল্যান্ডিংয়ের সময় আছাড় খেল যুদ্ধবিমান: বন্ধ করে দেওয়া হল রানওয়ে, স্থগিত সমস্ত উড়ান
অন্যদিকে, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ-এর কর্ণধার মুকেশ আম্বানি ৯০.৮ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ নিয়ে ঠিক তার পরের স্থানে অর্থাৎ ২০তম অবস্থানে রয়েছেন। গত এক বছরে এই দুই শিল্পপতির ভাগ্যের চাকা ভিন্ন দিকে ঘুরেছে। ২০২৫ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে গৌতম আদানির সম্পদ বেড়েছে ৮.১০ বিলিয়ন ডলার, যা তাঁকে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল ধনকুবেরদের তালিকায় নিয়ে এসেছে। বিপরীতে, মুকেশ আম্বানির সম্পদ গত এক বছরে প্রায় ১৬.৯ বিলিয়ন ডলার কমেছে।
এশিয়ার ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় ভারতের এই দুই দিকপালের পরেই রয়েছেন চিনের প্রযুক্তি উদ্যোক্তা তথা বাইটড্যান্স-এর প্রাক্তন সিইও ঝাং ইমিং। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৬৮.৭ বিলিয়ন ডলার। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ‘নংফু স্প্রিং’-এর প্রতিষ্ঠাতা ঝং শানশান (৬৮.২ বিলিয়ন ডলার)।
বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তিদের তালিকার শীর্ষস্থানটি এখনও নিজের দখলেই রেখেছেন টেসলা ও স্পেস-এক্স প্রধান ইলন মাস্ক। তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ অবিশ্বাস্য ৬৫৬ বিলিয়ন ডলার। গত এক বছরে তিনি রেকর্ড ৩৬.৭ বিলিয়ন ডলার সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। তালিকার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে গুগলের ল্যারি পেজ (২৮৬ বিলিয়ন ডলার) এবং আমাজন প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস (২৬৯ বিলিয়ন ডলার)।
আরও পড়ুন- Raj-Subhashree Networth: ১৯০ ভরি সোনার মালকিন, ৪ কোটির অ্যাপার্টমেন্ট: সম্পত্তির দৌড়ে রাজকে টেক্কা শুভশ্রীর
তালিকায় লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো শীর্ষ ১০ জনের মধ্যে বেশিরভাগই প্রযুক্তি খাতের সাথে যুক্ত। মার্ক জাকারবার্গ, ল্যারি এলিসন এবং জেনসেন হুয়াং-এর মতো ব্যক্তিত্বরা প্রমাণ করেছেন যে বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে টেকনোলজি সেক্টর কতটা প্রভাবশালী। তবে ফরাসি বিলাসদ্রব্য ব্যবসায়ী বার্নার্ড আরনল্টের জন্য সময়টা ভালো যাচ্ছে না। বর্তমানে বিশ্বের নবম ধনী ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সম্পদ কমেছে প্রায় ৪৪ বিলিয়ন ডলার, যা চলতি বছরের সবচেয়ে বড় পতন।
ব্লুমবার্গের এই দৈনিক সূচক অনুযায়ী, বিশ্ব অর্থনীতির ওঠানামা এবং শেয়ার বাজারের পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে সম্পদশালীদের এই অবস্থান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে আপাতত এশিয়ার শিরোপা ফিরে পেয়ে গৌতম আদানি আবারও ভারতীয় শিল্পমহলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)