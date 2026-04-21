GDP Growth India: ১৯টি মহাশক্তিধর দেশকে পিছনে ফেলে এ বছরই বিশ্বের শীর্ষশক্তি ভারত; খাবি খাচ্ছে চিন আমেরিকা?
2026 GDP Growth Forecasts: বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিগুলির মধ্যে কোন দেশগুলি ২০২৬ সালে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে চলেছে? যা জানা যাচ্ছে, তা খুবই অবিশ্বাস্য। অনেক বাঘা বাঘা দেশকে পিছনে ফেলে ভারত একেবারে শীর্ষে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের ২০টি বৃহত্তম অর্থনীতির (World’s 20 Largest Economies) জন্য ২০২৬ সালের জিডিপি বৃদ্ধির একটা পূর্বাভাস মিলল। বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিগুলির (world’s largest economies) মধ্যে কোন দেশগুলি ২০২৬ সালে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে চলেছে? ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা (Geopolitical tensions) বিশ্বব্যাপী জিডিপি-বৃদ্ধির উপর চাপ তৈরি করছে, তবে সব অর্থনীতি সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না।
দেশ অনুযায়ী জিডিপি বৃদ্ধির র্যাঙ্কিং
২০২৬ সালে অর্থনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে ভারত সর্বোচ্চ জিডিপি বৃদ্ধি অর্জন করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২৫ সালে ভারতের শক্তিশালী অর্থনীতি এবং ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক হ্রাসের কারণে আইএমএফ (IMF) তাদের বৃদ্ধির পূর্বাভাসের সীমানা আরও প্রসারিত করে দিয়েছে।
জিডিপি-র দিক থেকে ২০২৬ সালে কে কোথায়
ভারত ৬.৫%
ইন্দোনেশিয়া ৫.০%
চিন ৪.৪%
তুর্কি ৩.৪%
পোল্যান্ড ৩.৩%
সৌদি আরব ৩.১%
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২.৩%
স্পেন ২.১%
অস্ট্রেলিয়া ২.০%
ব্রাজিল ১.৯%
এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতিগুলি (বিশেষ করে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া) পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এর পিছনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদার বড় ভূমিকা রয়েছে।
