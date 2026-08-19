/‘কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়’ মার্জার নয়, এবার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠল ‘জেন আলফা’ পড়ুয়ারা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোপালে এবার নতুন আন্দোলনের সূচনা। ‘জেন আলফা’ শিক্ষার্থীরা ডেমোনস্ট্রেশন মাল্টিপারপাস স্কুল—যা রিজিওনাল স্কুল নামে পরিচিত—তাকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন-এর সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। পড়ুয়াদের আশঙ্কা, এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ফলে তাদের স্কুলের মূল লক্ষ্য এবং পরীক্ষামূলক শিক্ষাব্যবস্থার স্বকীয়তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
বিক্ষোভের মূল কারণ ও প্রেক্ষাপট
পড়ুয়ারা বিদ্যালয় চত্বরে সমবেত হয়ে প্রস্তাবিত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র স্লোগান দেন। তাঁদের মূল উদ্বেগ হলো, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের কাঠামোর সঙ্গে এই স্কুলের মার্জার ঘটলে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিত্যনতুন উদ্ভাবন ও পরীক্ষামূলক গবেষণার যে মূল উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হয়েছিল, তা হারিয়ে যাবে। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে আসছে এই আঞ্চলিক স্কুলগুলি। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটাতে দেশের মাত্র চারটি শহরে—ভোপাল, আজমেঢ়, মহীশূর এবং ভুবনেশ্বরে এই পরীক্ষামূলক স্কুলগুলি স্থাপন করা হয়েছিল।
স্মারকলিপি জমা ও দাবিদাওয়া
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে এই স্কুলগুলিকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁরা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না। বিক্ষোভ শেষে শিক্ষার্থীরা রিজিওনাল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর এস কে গুপ্তর হাতে একটি আনুষ্ঠানিক স্মারকলিপি তুলে দেন, যেখানে তাঁদের সমস্ত আপত্তি এবং দাবিগুলি লিখিতভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের প্রধান দাবি হল—এই মার্জারের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং পরীক্ষামূলক স্কুলগুলির বর্তমান ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থাকেই বহাল রাখতে হবে। পাশাপাশি, এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষাগত গবেষণা ও নতুন উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে আরও শক্তিশালী করার দাবিও জানানো হয়েছে।
ভবিষ্যৎ আন্দোলনের হুঁশিয়ারি
শিক্ষার্থীরা ভোপালের এই প্রতিবাদকে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে, যদি দ্রুত তাঁদের দাবি বিবেচনা করা না হয়, তবে তাঁরা ধাপে ধাপে আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবেন। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মাধ্যমে তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নীতিনির্ধারক মহলের কাছে নিজেদের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এবং এই ঐতিহাসিক স্কুলগুলির মূল লক্ষ্যকে রক্ষা করার লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেছেন।
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