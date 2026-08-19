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‘কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়’ মার্জার নয়, এবার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠল ‘জেন আলফা’ পড়ুয়ারা!

Bhopal student protest: মোনস্ট্রেশন মাল্টিপারপাসকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোপালে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ‘জেন আলফা’ পড়ুয়ারা। তাঁদের আশঙ্কা, এই সিদ্ধান্তের ফলে স্কুলের পরীক্ষামূলক শিক্ষা ও উদ্ভাবনী স্বকীয়তা নষ্ট হবে। অবিলম্বে এই মার্জার প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবিতে প্রিন্সিপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 19, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:49 AM IST
‘কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়’ মার্জার নয়, এবার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠল ‘জেন আলফা’ পড়ুয়ারা!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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