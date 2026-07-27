/বস্তাপচা প্রচারের দিন ফুরোচ্ছে! ককরোচদের কোন কৌশলে সরতে বাধ্য হলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোদী সরকার কখনও হয়তো ভাবেনি যে জেন জি-র বিক্ষোভে সরিয়ে দিতে হবে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। বেশকিছু দিন বিক্ষোভের জল মাপার পর শিক্ষামন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়ার পেছনে হয়ত মোদী সরকারের কোনও বড় রণকৌশল রয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় সত্যি যে যে মোদী কোনও দিনও কোনও চাপের কাছে ঝোঁকেননি সেই তাঁকেই ঝুঁকতে হল। পাশাপাশি দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে কোনও ইস্যুতে এককাট্টা হতে যুব সমাজের আর রাজনীতিবিদদের প্রয়োজন নেই। কোনও প্রচারের ধার তারা ধারেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাইলেন্ট ক্যাম্পেইনেই তারা অনেক কিছু করে ফেলতে পারেন।
একেবারে খেলার ছলেই বিদেশে বসে ককরোচ জনতা পার্টি তৈরি করেছিলেন অভিজিত্ দীপকে। নিট পেপার লিক ইস্যুতে সেই অনলাইন দলের পাশে দাঁড়িয়ে যায় জেন জি হাজার হাজার যুবক। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন হয়নি তাদের। অভিজিত্ দীপকে সংবাদসংস্থাকে বলেন, আমার বাবা খুবই সাধারণ পরিবারের মানুষ। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছি। আমার দাদু সাধারণ কৃষক ছিলেন। দীপকের দলিত পরিচয় দীর্ঘদিন ধরে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে।
২০২০ সালে দীপকে আম আদমি পার্টির সোশ্যাল মিডিয়া টিমে যোগ দেন। সেখানে তিনি মিম, হাস্যরস ও ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গির মাধ্যমে রাজনীতির বার্তা দেওয়ার নিজস্ব ধরন তৈরি করেছিলেন। তিনি এখন আর ওই দলের সঙ্গে যুক্ত নন। ২০২৩ সালে দীপকে পাবলিক রিলেশনসে মাস্টার্স করতে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে যান, তবে সেখান থেকেও তিনি ভারতের রাজনীতির ওপর নিয়মিত নজর রাখতেন। আর তিনিই শেষপর্যন্ত গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিলেন একেবারে সোশ্যাল মিডিয়ার উপরে নির্ভর করে।
সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যত গণবিক্ষোভ ও রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে তার পেছনে রয়েছে সোস্যাল মিডিয়া। আর এরকম আন্দোলনের পেছনে নেই কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বা বড় কোনও ইস্যু। বরং রয়েছে জেন জি-দের ছোট্ট একটি ইস্যু ধরে জেগে ওঠা। তবে নিট পেপার লিককে ছোট ইস্যু বলা যায় না। সব জায়গায় তাদের স্পষ্ট কথা, পুরনো রাজনৈতিক ভাষণ কিংবা গতানুগতিক প্রোপাগান্ডা দিয়ে আর জনমত গঠন করা সম্ভব নয়। জেন জি-র আন্দোলনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা ও বিকেন্দ্রীভূত কাঠামো। কোনও একজন নেতার নির্দেশের তোয়াক্কা না করে এরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসছে।
সোশ্যাল মিডিয়া এখন কেবল সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম নয়, বরং প্রতিবাদের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। মিম, রিলস, ব্যঙ্গচিত্র এবং চটজলদি ইনফোগ্রাফিক্সের মাধ্যমে তারা জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছে। রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা যেখানে তথ্যের একমুখী সরবরাহ তৈরি করে, জেন জি-র ব্যবহৃত মাধ্যম সেখানে দ্বিমুখী যোগাযোগের পথ খুলে দেয়। বানিয়ে বানিয়ে কথা বলার বদলে তারা খোঁজে সততা এবং তাৎক্ষণিক উত্তর। সেন্সরশিপ বা মূলধারার সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে আন্দোলন দমানোর পুরনো নীতি আজ ব্যর্থ হতে বাধ্য। তথ্য এখন কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা দলের পকেটে বন্দি নেই।
জেন জি-র এই উত্থান প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এখন রাজনৈতিক সাফল্য পেতে গেলে শুধু মাত্র প্রচারে আর চিঁড়ে ভিজবে না বরং তরুণ সমাজের প্রকৃত ক্ষোভ ও দাবিকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রচারের আড়ালে সত্যিকে ঢেকে রাখার বস্তাপচা কৌশলকে চিরতরে বদলে দিচ্ছে এই নতুন প্রজন্মের ডিজিটাল প্রতিবাদ।
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