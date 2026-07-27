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বস্তাপচা প্রচারের দিন ফুরোচ্ছে! ককরোচদের কোন কৌশলে সরতে বাধ্য হলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান?

CJI Protest: একেবারে খেলার ছলেই বিদেশে বসে ককরোচ জনতা পার্টি তৈরি করেছিলেন অভিজিত্ দীপকে। নিট পেপার লিক ইস্যুতে সেই অনলাইন দলের পাশে দাঁড়িয়ে যায় জেন জি হাজার হাজার যুবক

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 27, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:21 PM IST
বস্তাপচা প্রচারের দিন ফুরোচ্ছে! ককরোচদের কোন কৌশলে সরতে বাধ্য হলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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