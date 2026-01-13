English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Germany Visa Fees: মোদীর সঙ্গে ঘুড়ি উড়িয়েই আরও বন্ধু জার্মানি! আর লাগবে না ট্রানজিট ভিসা...

Visa Free Transit for Indian: দু’দিনের সফরে ভারতে এসেছেন জার্মানির চান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্‌জ। সপ্তাহের শুরুতেই বড় ঘোষণা। ভারতীয়দের জার্মানিতে থাকার ক্ষেত্রে ভিসা (যা ট্রানজিট ভিসা) লাগবে না বলে জানানো হয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 13, 2026, 11:23 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব রাজনীতির টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই সপ্তাহের শুরুতে বিশেষ ঘোষণা। ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভিসা-মুক্ত ট্রানজিট সুবিধা ঘোষণা করল জার্মানি। এই সিদ্ধান্তের ফলে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ আরও সহজ হবে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে। (ট্রানজিট ভিসা হল- আপনি এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছেন। মাঝখানে তৃতীয় কোনও দেশে বিমান বদলানো বা অল্প সময় থামতে হচ্ছে। সেই দেশের জন্য যে ভিসা লাগে, সেটাই ট্রানজিট ভিসা।)

প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, সেমিকন্ডাক্টর এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজের মতো কৌশলগত ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে একযোগে এগিয়ে এল দুই দেশ। নয়াদিল্লি ও বার্লিন—দুই রাজধানীর দূরত্ব পেরিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্‌জ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বদলে যাওয়া ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় একসঙ্গে পথ চলবে ভারত ও জার্মানি।

আমদাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর দুই দেশ মোট ১৯টি চুক্তিতে সই করে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা শিল্পে যৌথ সহযোগিতার রোডম্যাপ, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সম্পর্ক বিস্তারের পরিকল্পনা এবং টেলিকমিউনিকেশন খাতে অংশীদারিত্ব। প্রতিটি চুক্তিই দুই দেশের ভবিষ্যৎ কৌশলগত সম্পর্ককে আরও মজবুত করার দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তায় বাড়তে থাকা সহযোগিতা পারস্পরিক বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। প্রতিরক্ষা বাণিজ্যের জটিলতা সহজ করার জন্য তিনি চ্যান্সেলর মের্‌জকে ধন্যবাদ জানান। একইসঙ্গে তিনি জানান, যৌথ উন্নয়ন ও যৌথ উৎপাদনের মাধ্যমে দুই দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পে নতুন দিগন্ত খুলতে চলেছে।

বৈঠকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে গুরুত্বপূর্ণ বলেও উল্লেখ করা হয়। দুই দেশ আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার কথা জানায় এবং এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার অঙ্গীকার করে। এই সময় চিনের সামরিক তৎপরতার কথাও আলোচনায় আসে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত শেষ করার বিষয়ে দুই নেতা একমত হন। পাশাপাশি, জার্মানির মধ্য দিয়ে যাতায়াতের সময় ভারতীয়দের জন্য ভিসা-মুক্ত ট্রানজিটের ঘোষণাও করা হয়।

জার্মান চ্যান্সেলর একটি বড় ব্যবসায়িক দল নিয়ে ভারতে আসেন। এটি তাঁর প্রথম এশিয়া সফর। দুই নেতা ভারত–মধ্যপ্রাচ্য–ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরেন, যা ভবিষ্যতে বিশ্ব বাণিজ্যে বড় ভূমিকা নিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন, পরিষ্কার জ্বালানি, শহর উন্নয়ন ও পরিবহণ ক্ষেত্রেও ভারত ও জার্মানি একসঙ্গে কাজ করছে। বিশেষ করে সবুজ হাইড্রোজেন প্রকল্পকে ভবিষ্যতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়। প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত ও জার্মানির মধ্যে বাণিজ্য এখন ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। ভারতে ২,০০০-র বেশি জার্মান সংস্থা কাজ করছে, যা দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের শক্তি দেখায়।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দুই দেশ কঠোর অবস্থান নেয়। তারা জানায়, সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য বড় হুমকি এবং এর বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই চলবে। পহেলগাঁও ও দিল্লির হামলার তীব্র নিন্দা করা হয়। জার্মানিতে দক্ষ ভারতীয় কর্মী, বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর্মীদের চাহিদা বাড়ছে। নতুন চুক্তির ফলে আরও বেশি ভারতীয় কর্মী সেখানে কাজের সুযোগ পাবেন। বর্তমানে জার্মানিতে বহু ভারতীয় প্রবাসী ও ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। ইউক্রেন যুদ্ধ ও গাজার পরিস্থিতি-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ভারত সবসময় শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে।

