H1B Visa fee hike: নেই H1B ভিসা, তো! ট্রাম্প মুখ ফেরাতেই দরাজ ইউরোপ, ভারতীয় মেধাবীদের কাজ দিতে চাইছে জার্মানি...

H1B Visa fee hike: নেই H1B ভিসা, তো! ট্রাম্প মুখ ফেরাতেই দরাজ ইউরোপ, ভারতীয় মেধাবীদের কাজ দিতে চাইছে জার্মানি...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রাম্প প্রশাসনের (Trump Government) গত সপ্তাহে এইচ-১বি ভিসার (H1B Visa) আবেদনের ফি ২ ডলার থেকে ৫,০০০ ডলারের পরিবর্তে ১,০০,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এবার জার্মানি (Germany) আসরে নেমেছে। দক্ষ, মেধাবী, কর্মপটু, অভিজ্ঞ ভারতীয়দের সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে জার্মানি প্রস্তুত।
আমেরিকার ভিসা-নীতি:
সম্প্রতি এইচ-১বি ভিসা সংক্রান্ত নিয়মে বিস্তর বদল এনেছে আমেরিকা। জানানো হয়েছে, এখন থেকে এইচ-১বি ভিসার জন্য মার্কিন সংস্থাগুলির কাছ থেকে এক লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) নেওয়া হবে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী ২১ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৯টা থেকেই কার্যকর হয়ে গিয়েছে সেই নিয়ম। তবে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, যাঁদের ইতিমধ্যেই এইচ-১বি ভিসা রয়েছে, তাঁদের দেশে পুনঃপ্রবেশের ক্ষেত্রে কোনও টাকা দিতে হবে না।
অর্থাৎ যে সব ভিসাধারী এই মুহূর্তে বাইরে রয়েছেন, ফের আমেরিকায় ঢুকতে কোনও টাকা দিতে হবে না তাঁদের। নিয়ম থাকবে আগের মতোই। তবে যাঁরা নতুন করে এইচ-১বি ভিসার জন্য আবেদন করবেন, তাঁদের জন্যই সংশ্লিষ্ট মার্কিন সংস্থা এক লক্ষ ডলার দেবে সরকারকে।
জার্মানির নতুন পদক্ষেপ:
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসা প্রোগ্রাম নিয়ে ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার মধ্যে জার্মানি একটি আকর্ষণীয় বিকল্প হিসাবে দক্ষ ভারতীয় পেশাদারদের কাছে কাজের দরজা উন্মুক্ত করছে।
ভারতে জার্মান রাষ্ট্রদূত ফিলিপ অ্যাকারম্যান ভারতীয় প্রতিভাদের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইউরোপের বৃহত্তম অর্থনীতিকে স্থিতিশীল অভিবাসন নীতি এবং প্রচুর কাজের সুযোগ-সহ একটি পাকাপাকি গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরেছেন।
জার্মানির রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য:
Here is my call to all highly skilled Indians.
Germany stands out with its stable migration policies, and with great job opportunities for Indians in IT, management, science and tech.
Find your way to Germany to boost your career: https://t.co/u5CmmrHtoF pic.twitter.com/HYiwX2iwME
— Dr Philipp Ackermann (@AmbAckermann) September 23, 2025
'জার্মানি সমস্ত উচ্চ দক্ষ ভারতীয়দের আহ্বান জানাচ্ছে। জার্মানি তার স্থিতিশীল অভিবাসন নীতির সঙ্গে আইটি, ম্যানেজমেন্ট, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে ভারতীয়দের জন্য দুর্দান্ত চাকরির সুযোগ করে দিচ্ছে...' রাষ্ট্রদূত অ্যাকারম্যান তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন।
জার্মানি কী চাইছে?
একটি ভিডিয়ো বার্তায়, রাষ্ট্রদূত উচ্চ দক্ষ ভারতীয়দের জার্মানিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছেন যে, 'জার্মানিতে গড় ভারতীয় কর্মী গড় জার্মানের চেয়ে বেশি উপার্জন করেন। কারণ একটি উচ্চ বেতন মানে ভারতীয়রা আমাদের সমাজ এবং আমাদের কল্যাণে বড় অবদান রাখছে। আমরা কঠোর পরিশ্রমে এবং সেরা মানুষদের সেরা চাকরি দেওয়ায় বিশ্বাস করি। উচ্চ দক্ষ ভারতীয়দের জার্মানিতে স্বাগত জানানো হচ্ছে,' অ্যাকারম্যান ব্যাখ্যা করেছেন।
ওদিকে শনিবার জারি করা একটি আনুষ্ঠানিক মেমোতে, ইউএসসিআইএস পরিচালক জোসেফ বি এডলো ব্যাখ্যা করেছেন যে নতুন ফি সম্ভাব্যভাবে প্রযোজ্য এবং যাদের ইতিমধ্যে অনুমোদিত পিটিশন বা বৈধ এইচ-১বি ভিসা রয়েছে তাদের প্রভাবিত করে না।
ভারতীয় আইটি কর্মীদের উপর ভিসা বৃদ্ধির প্রভাব
ভারতীয় পেশাদাররা এইচ-১বি ভিসা প্রাপকদের প্রায় ৭১-৭২% গঠন করে, তাই এই ফি বৃদ্ধি ভারতীয় প্রযুক্তি কর্মী এবং বৃহত্তর প্রযুক্তি খাতের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল এইচ-১বি ভিসা যাতে উচ্চ দক্ষ কর্মচারীদের দেওয়া হয় যারা মার্কিন কর্মীদের দ্বারা সহজে প্রতিস্থাপনযোগ্য নয় তা নিশ্চিত করা।
