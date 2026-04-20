Ghaziabad Horror: খেলার ছলে ধর্ষণ করে খুন ৪ বছরের ভাগ্নিকে, তারপর ফেরার: পালাতে গিয়ে পুলিসের গুলিতেই খতম মামা

Ghaziabad Horror: অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 20, 2026, 05:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজের ভাগ্নিকে ধর্ষণ করে খুন করল তার নিজেরই মামা। রবিবারে পুলিস এনকাউন্টারে মারা যায় সেই অভিযুক্ত। অভিযুক্তের নাম জিশান। তার বয়স ৫৫ বছর। ঘটনাটি ঘটে উত্তরপ্রদেশের গাজ়িয়াবাদে। 

পুলিস সূত্রে জানা যায়, নিহতের বয়স ৪ বছর। ১১ই এপ্রিল রাস্তার পাশে পার্ক করা একটি গাড়ির নীচে মেয়েটির দেহ পাওয়া যায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায় যে অভিযুক্ত মেয়েটির মামা ছিল। খেলার অজুহাতে সে তার ভাগ্নিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। এরপর অভিযোগ উঠেছে, তিনি প্রথমে তাকে ধর্ষণ করে এবং পরে তাকে খুন করে। পুলিস আরও বলেছে, অপরাধের প্রমাণ লোপাট করতে সে মৃতদেহটি একটি নির্জন রাস্তায় গাড়ির নিচে ফেলে রেখে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

মেয়েটির বাবার অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে, সেকশন ১০৩ (১), ২৩৮, ভারতীয় ন্যয় সংহিতার ৬৫ (২) ও পকসো আইনের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। 

পুলিশ সূত্রে খবর, ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও সোয়াট (SWAT) টিম দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল। রবিবার গোপন সূত্রে খবর আসে যে, টিলা মোড় এলাকায় অভিযুক্তকে তার কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেখা গেছে। এরপরই পুলিশ পুরো এলাকাটি ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করে।

গাজ়িয়াবাদের ডিসিপি জানান, 'তারা জিশানকে দেখতে পায় এবং তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই সময় জিশান তাদের উপর গুলি চালাতে শুরু করে। এরপর পুলিসও গুলি চালাতে শুরু করে। শুটআউটে অভিযুক্ত গুরত্বর আহত হন। তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেই মৃত বলে ঘোষিত করা হয়'। 

ডিসিপি ধওয়াল জয়সওয়াল আরও বলেছেন, গুলি চলাকালীন দুটি কনস্টেবলও আহত হন এবং চিকিত্‍সাধীনে রয়েছে। 

পুলিস জানিয়েছেন, অভিযুক্ত মুজফ্ফরনগরের বাসিন্দা। বহু অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধে আগে থেকেই মামলা নথিভুক্ত ছিল। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

যারা দুজন অভিযুক্তর সঙ্গে ছিল তারা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। 

 

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ।

