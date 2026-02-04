English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  খবর
  দেশ
  • Gaming Addiction Tragedy: দিদিকে ঝাঁপ দিতে দিচ্ছিল না ২ বোন, কিন্তু তারপরই... হাড়হিম বয়ান সাক্ষীদের! ওদের বাবার ২ বিয়ে, ৫ সন্তান-- সকলে একছাদের তলায়ই থাকত...

Uttar Pradesh: গাজিয়াবাদের তিন বোনের মৃত্যুর ঘটনায় সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যায়, তিন বোনের বাবা চেতনের দুটো বিয়ে। তাঁর দুই স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তান একসঙ্গেই থাকতেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 4, 2026, 04:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে একই পরিবারের তিন নাবালিকা বোনের আত্মহত্যায় শিউড়ে উঠেছে গোটা দেশ। বুধবার ভোরে সাহিবাবাদ এলাকার ‘ভারত সিটি’ আবাসন কমপ্লেক্সের নয়তলার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দেয় তারা। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পরিবারের সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে।

একই বাড়িতে দুই স্ত্রী ও পাঁচ সন্তান:
তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালিকাদের বাবা চেতন কুমার পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তাঁর দুই স্ত্রী এবং তাঁরা সম্পর্কে সহোদরা বোন। প্রথম বিয়ের পর সন্তান না হওয়ায় চেতন তাঁর শ্যালিকাকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর দুই স্ত্রীর তিন সন্তান হয়। একই সময়ে, তার প্রথম স্ত্রীরও দুটি সন্তান হয়। নয়তলার ওই ফ্ল্যাটে চেতন, তাঁর দুই স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তান একসঙ্গেই থাকতেন। মৃত তিন বোনের মধ্যে একজন প্রথম স্ত্রীর এবং বাকি দুইজন দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান।

আরও পড়ুন:Mid-Air Scare: মাঝ আকাশে ভয়ংকর বিপত্তি! ইঞ্জিনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, কলকাতা বিমানবন্দরে...

ঘটনার বিবরণ
পুলিস জানিয়েছে, বুধবার রাত ২টো ১৫ মিনিট নাগাদ ওই তিন বোন বারান্দা থেকে নিচে ঝাঁপ দেয়। স্থানীয় টিলা মোড় থানার পুলিস খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে লোনির একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

তদন্তে উঠে আসছে ‘গেম’ আসক্তি
ঘটনার কারণ হিসেবে অনলাইন গেমের প্রভাব খতিয়ে দেখছে পুলিস। মৃতদের বাবা জানান, ফরেনসিক দল তাঁকে জানিয়েছে যে মেয়েরা সম্ভবত কোনও কোরিয়ান অনলাইন টাস্ক-ভিত্তিক গেমের ফাঁদে পড়েছিল, যার চূড়ান্ত ধাপ হতে পারে আত্মহত্যা।

প্রত্যক্ষদর্শীর হাড়হিম বর্ণনা:
ওই আবাসনেরই বাসিন্দা অরুণ সিং জানান, বুধবার রাত ২টো নাগাদ ঘুমানোর আগে তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। অন্ধকারে তিনি দেখেন, দূরের একটি ফ্ল্যাটের বারান্দার রেলিংয়ে একজন বসে আছে এবং নিচে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। অরুণ বলেন, 'দূরত্বের কারণে আমি বুঝতে পারছিলাম না ওটা ছেলে না মেয়ে। আমি আমার স্ত্রীকে ডাকি। আমার স্ত্রী মনে করেছিলেন হয়তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে।'

আরও পড়ুন:Gaming Addiction Tragedy: কে পপ, কে ড্রামা পেরিয়ে এবার নেশার নাম কে-গেম! ৫০ টাস্কের বাহানায় 'কোরিয়া' কেড়ে নিল ৩ কিশোরীর প্রাণ...

অরুণ আরও জানান, সেই সময় একজন মেয়ে এসে রেলিংয়ে বসে থাকা ব্যক্তিকে টেনে ভেতরে নামিয়ে আনে। কিন্তু এর কয়েক মিনিট পরেই ওই ব্যক্তি আবারও রেলিংয়ে চড়ে বসেন। অরুণ সিং বলেন, 'এবার একটি ছোট মেয়ে এসে রেলিংয়ে বসা ব্যক্তিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আটকানোর চেষ্টা করছিল। আমি কাউকে ডাকার জন্য ফোন হাতে নেওয়ার আগেই দেখি তিনজনেই নিচে পড়ে গেল। মনে হচ্ছিল একজন ঝাঁপ দিতে মরিয়া ছিল, আর বাকি দুইজন তাকে বাঁচাতে গিয়ে একসঙ্গে পড়ে গেল।'

অন্যদিকে,  প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে ওই তিন বোন একটি কোরিয়ান ‘ইন্টারেক্টিভ লাভ গেম’-এ আসক্ত ছিল। মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে সম্প্রতি বাবা-মা তাদের বকুনিও দিয়েছিলেন। তবে পুলিস জানিয়েছে, অনলাইন গেমের সঙ্গে এই মৃত্যুর সরাসরি যোগসূত্র এখনও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও পারিবারিক কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
Ghaziabad TragedyMinor Sisters' DeathHigh-rise Balcony JumpKorean Online Game AddictionSuicide Challenge Game
