Delivery Workers Strike: ৩১ ডিসেম্বর অর্ডার দিয়ে খাবার চাইলে প্ল্যান বাতিল করুন, বিরাট ধর্মঘটে অচল হবে দেশ....

Delivery Workers Strike: ৩১ ডিসেম্বর অর্ডার দিয়ে খাবার চাইলে প্ল্যান বাতিল করুন, বিরাট ধর্মঘটে অচল হবে দেশ....
Delivery Workers Strike: দিনের পর দিন দৌড়নোর পরও একদিকে যেমন কমছে আয়, অন্যদিকে তেমনি বাড়ছে কোম্পানির বঞ্চনা!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিন নেই রাত নেই, অর্ডার দিলেই খাবার পৌঁছে যাচ্ছে হাতের কাছে। রয়েছে মাত্র ১০ মিনিটে ডেলিভারি। এতে আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে খাবার পেয়ে যাচ্ছেন বটে কিন্তু নাভিশ্বাস উঠছে ডেলিভারি বয়দের। জীবন হাতে নিয়ে তাঁরা যেমন ছুটছেন তেমনি অন্যের জীবনকেও বিপদে ফেলে দিচ্ছেন।
দিনের পর দিন দৌড়নোর পরও একদিকে যেমন কমছে আয়, অন্যদিকে তেমনি বাড়ছে কোম্পানির বঞ্চনা। এরকম বহু অভিযোগে বছরের শেষদিন অর্থাত্ ৩১ ডিসেম্বর দেশজুড়ে ধর্মঘটে যাচ্ছেন অনলাইন ডেলিভারি কর্মীরা। গত ২৫ ডিসেম্বর প্রতীকী ধর্মঘটে গিয়েছিলেন অনেকে। এতে ডেলিভারি নেমে গিয়েছিল কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ। এবার সেই ফের ধর্মঘটে সামিল হচ্ছে Amazon, Zomato, Swiggy, Zepto, Blinkit and Flipkart এর ডেলিভারি কর্মীরা। এদের সঙ্গে থাকছেন অ্যাপ বেসড পরিবহণ কর্মীরাও। ফলে পুনে, বেঙ্গালুরু, মুম্বই, কলকাতা, দিল্লিতে ভোগান্তিতে পড়তে পারেন গ্রাহকরা।
কেন এমন ধর্মঘট
যেসব ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের সামনের সারিতে রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে তেলঙ্গানা গিগ অ্য়ান্ড প্লাটফর্ম ওয়ার্কারস ইউনিয়ন(TGPWU) ও ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাপ বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কাস(IFAT)। TGPWU-এর সাধারণ সভাপতি শেখ সালাউদ্দিন এক সংবাদমাধ্য়মে বলেন, দেশজোড়া আমাদের ফ্ল্যাশ স্ট্রাইক দেখিয়ে দিয়েছে গিগ ওয়ার্কারসদের অবদান কতটা ভারতের অর্থনীতিতে। এতকিছুর পরও আমাদের আয় কমে যাচ্ছে। এইসব কর্মীরা যখন তাদের দাবিদাওয়ার কথা উল্লেখ করে তখন তাদের আইডি ব্লক করে দেওয়া হয়, পুলিসের ভয় দেখানো হয়, অ্যালগোরিদমের সাহায্যে শাস্তি দেওয়া হয়। গিগ অর্থনীতি কখনও তার কর্মীদের লাশের উপর দিয়ে হতে পারে না। মাত্র ১০ মিনিটের ডেলিভারির বিপজ্জনক নিয়ম আমরা মেনে নেব না। এনিয়ে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।
কী দাবি ডেলিভারি কর্মীদের
দুমদাম করে আইডি ব্লক ও জরিমানা করা যাবে না। তার জন্য উপযুক্ত নিয়ম মানতে হবে।
নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়াতে হবে, উপযুক্ত সেফটি গিয়ার দিতে হবে।
ঠিকঠাকাভাবে কাজ ভাগ করতে হবে। এর জন্য অ্যালগোরিদিমের কোনও কারসাজি করা যাবে না।
কাজের জায়গায় সম্মান রক্ষা করতে হবে।
কাজের সময় ঠিক করতে হবে, উপযুক্ত বিশ্রাম দিতে হবে।
অ্যাপ অনেক বেশি উন্নত করতে হবে। পেমেন্ট ফেলিওরের কারণ খুঁজে ব্যবস্থা নিতে হবে।
কাজের নিরাপত্তা দিতে হবে। হেলথ ইনস্যুরেন্স, অ্যাক্সিডেন্ট কভারেজ, পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
যারা অনলাইন প্লাটফর্মে ব্যবসা করে তাদের নিয়মকানুন ঠিক করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।
