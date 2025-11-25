English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Odisha Shocker: কলেজে যাওয়ার পথে ছাত্রীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ৫ যুবকের হাড়হিম বর্বরতা! রাসায়নিকে ভেজা রুমাল দিয়েই...

Girl Kidnapped Raped by 5: ওড়িশায় কলেজে যাওয়ার পথে তরুণীকে অপহরণ করে ৫ জন মিলে গণধর্ষণ। ওড়িশায় কলেজে যাওয়ার পথে এক তরুণীকে অপহরণ করা হয়েছে। এরপর পাঁচজন মিলে ওই তরুণীকে গণধর্ষণ করেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 25, 2025, 06:55 PM IST
Odisha Shocker: কলেজে যাওয়ার পথে ছাত্রীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ৫ যুবকের হাড়হিম বর্বরতা! রাসায়নিকে ভেজা রুমাল দিয়েই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওড়িশায় (odisha) এক নাবালিকা কলেজ যাওয়ার পথে তার বন্ধু এবং সেই বন্ধুর চার সহযোগী দ্বারা অপহৃত এবং পরে গণধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই নাবালিকা অভিযোগ করে জানিয়েছে যে, গত ১৮ নভেম্বর খুরদা নিউ বাস স্ট্যান্ডের কাছে তাকে একটি গাড়িতে অপহরণ করা হয়। পরে রাসায়নিক ভেজানো রুমাল দিয়ে তাকে অচেতন করা হয়। এবং তারপর গণধর্ষণের শিকার হয় সে (girl kidnappeed raped by 5 on her way to college)।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Ram Mandir Dhwajarohan 2025: কেন অযোধ্যায় উত্তোলিত হল ধর্মধ্বজা? ১৬১ ফুট উপরে ওড়ানো পতাকা কেন ঠিক ৪৪ মিনিটের মধ্যেই...

হাসপাতালে

ধর্ষণের দুই দিন পরে অভিযুক্তরা তাকে খুরদা জেলা সদর হাসপাতাল বা ডিএইচএইচ-য়ে ফেলে রেখে যায়। ২১ নভেম্বর তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে তাকে ভুবনেশ্বরের ক্যাপিটাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।
পুলিসের সূত্র অনুযায়ী, ডিএইচএইচ-এর নিরাপত্তা প্রহরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কারণ অভিযোগ, ঘটনার দিন মেয়েটি ফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল! কেন করেছিল? তাহলে সে কি সব জানে?

বন্ধুই শত্রু?

অপরাধে অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, যিনি নির্যাতিতার বন্ধু, তাকেই পুরো অপরাধের মূল পরিকল্পনাকারী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পুলিস তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মেয়েটির সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল।

জিজ্ঞাসাবাদ

যে গাড়িতে করে নির্যাতিতাকে অপহরণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ, পুলিস এখনও সেই গাড়িটির হদিস পায়নি। পুলিস জানিয়েছে, তারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনকে আটক করেছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন: Baba Vanga's Scary Predictions for 2026: ২০২৬ সালও হতে চলেছে বিভীষিকা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন, খুব সাবধান! মারণ প্রলয় আর ভয়াল ধ্বংসের মধ্যে থেঁতলে মরবে বিশ্ব...

নবীন-শ্লেষ

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এক্স-এ একটি পোস্টে নারীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, এই ধরনের ঘটনাগুলি নারী-সুরক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের সম্পূর্ণ ব্যর্থতারই প্রমাণ। তিনি ভদ্রকের একটি মর্মান্তিক ঘটনারও প্রসঙ্গ টেনেছেন এই সূত্রে। বলেছেন, যেখানে এক যুবতী তাঁর মায়ের মৃত্যুর পরে বকেয়া টাকা দিতে না পারায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা ওই যুবতীকে মারধর পর্যন্ত করে! সভ্য সমাজে এমনটা ঘটনাকে কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে বর্ণনা করেন তিনি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Odisha shockerOdisha Horrorodisha girl kidnappedodisha girl rapedodisha girl raped by 5
পরবর্তী
খবর

News Anchor mysterious death: বিয়ের বাকি ১০ দিন, 'রহস্যমৃত্যু' তরুণী নিউজ অ্যাঙ্করের! নিউজরুমেই মিলল দেহ, নোটে লেখা...
.

পরবর্তী খবর

Smriti Mandhana's Wedding: স্থগিত স্মৃতির বিয়ে, পলাশের বিরুদ্ধে 'প্রতারণার' অ...