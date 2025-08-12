English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Train Overcrowded Viral News: ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে আটকে আসছে দম! শ্বাস নিতে কষ্ট তরুণীর! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'মজা' দেখতেই ব্যস্ত অন্যরা...ছিঃ!

VIral Video: Railway Seva ভিডিয়োটির জবাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনাটি তদন্তের জন্য বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে। তারা জানিয়েছে, "এটি দেখে আমরা উদ্বিগ্ন। অনুগ্রহ করে ঘটনাস্থল, তারিখ এবং মোবাইল নম্বরের মতো বিস্তারিত তথ্য শেয়ার করুন, যাতে আমরা বিষয়টি যাচাই করতে পারি। আপনি চাইলে সরাসরি আপনার অভিযোগ https://railmadad.indianrailways.gov.in–এ জানাতে পারেন, যাতে দ্রুত সমাধান পাওয়া যায়।"  

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 12, 2025, 12:28 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে এক ভিডিয়ো। যা দেখে রীতিমতো শিউরে উঠতে হয়। সেই উদ্বেগজনক ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে ভিড়ঠাসা ট্রেনের কামরায় এক তরুণী শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। সাহায্য করার বদলে আশেপাশের যাত্রীরা হাসাহাসি ও ভিডিয়ো রেকর্ড করছেন। এই ফুটেজ ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। পিক আওয়ারে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছে।

ভিডিয়োতে দেখা যায়, গরম ও ভিড়ের মধ্যে দমবন্ধ অবস্থায় ওই তরুণী খোলা বাতাসের জন্য জানালা খোলার চেষ্টা করছে। কিছুটা স্বস্তি পেতে মুখে জল দিচ্ছে। কিন্তু তাঁকে সাহায্য করার পরিবর্তে উপস্থিত যাত্রীরা তাঁকে উপহাস করে। সহযাত্রীদের এই অসহানুভূতিশীল আচরণের তীব্র সমালোচনা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। 

ভিডিয়োটি শেয়ার করে এক্স ইউজার লিখেছেন,"মেয়েটির প্রায় নিঃশ্বাস হয়ে যাচ্ছে, ভিড়ের চাপে ট্রেনের কামরায় ঠেসে ঢুকে পড়েছে এত মানুষ, সে কারণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল মেয়েটির। অথচ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ভিড় তাঁকে দেখে হাসাহাসি করছে, বিদ্রুপ করছে। এমন আচরণকে আপনারা কী বলবেন?"

পোস্টটিতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, রেল মন্ত্রক ও Railway Seva–কে ট্যাগ করে উৎসব মরসুমে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার অনুরোধ করেছে। ওই ইউজার বলেন, ভিড় বেশি এমন স্টেশনগুলোতে প্রবেশ সীমিত করা এবং পিক ট্রাভেল দিনগুলিতে সিআরপিএফের মতো নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হোক, যাতে অতিরিক্ত ভিড় রোধ করা যায় ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। সেই ভিডিয়ো দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে রেলসেবা। 

