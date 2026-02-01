GITA Model for Union Budget 2026: 'বিকশিত' ভারতে হিন্দুত্বের জয়গান! ১০০ দিনের কাজে 'রাম'নামের পরে এবার বাজেটে 'গীতা'...

GITA Model for Union Budget 2026: 'বিকশিত' ভারতে হিন্দুত্বের জয়গান! ১০০ দিনের কাজে 'রাম'নামের পরে এবার বাজেটে 'গীতা'...
GITA Model for Union Budget 2026: বাজেট পেশ করতে গিয়ে নির্মলা সীতারমন একটি নতুন শব্দ এনেছেন-- গীতা-- G.I.T.A.! এই বাজেটে ফ্রেমওয়ার্ক, বৃদ্ধি, পরিকাঠামো ও আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে যা যা করার কথা, সেটাকে একটা কয়েনেজের মধ্য়ে দিয়ে প্রকাশ করেছেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রামের (Lord Rama) পরে কি শ্রীকৃষ্ণ (Sri Krishna)? কেননা, এবারের বাজেটকে বলা হচ্ছে 'গীতা' বাজেট। কেন? আসলে এবারে বাজেটে, ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে 'G.I.T.A' (গীতা) মডেলটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দবন্ধ হিসেবে উঠে এসেছে। বলা হচ্ছে, এটি মূলত 'বিকশিত ভারত' (Viksit Bharat)-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের একটি রূপরেখা।
বাজেটে G.I.T.A
বাজেট ২০২৬-এ বারবার উচ্চারিত 'G.I.T.A' শব্দটি আসলে চারটি বিশেষ স্তম্ভের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ (Acronym)। যা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। সুশাসন (Governance), পরিকাঠামো (Infrastructure), প্রযুক্তি (Technology), আত্মনির্ভর ভারত (Atmanirbhar Bharat)।
সুশাসন
সরকারের মূল লক্ষ্য হল স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। ডিজিটাল পরিকাঠামোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা দ্রুত পৌঁছে দেওয়া এবং দুর্নীতির অবসান ঘটানোই এর উদ্দেশ্য।
পরিকাঠামো
আধুনিক ভারত গড়ার জন্য বিশ্বমানের পরিকাঠামো নির্মাণে জোর দেওয়া হবে। এর মধ্যে সড়কপথ, রেলপথ, বিমানবন্দর এবং বিশেষ করে ডিজিটাল পরিকাঠামো (Digital Public Infrastructure) অন্তর্ভুক্ত, যা দেশের যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে আরও গতিশীল করবে।
প্রযুক্তি
প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতকে একটি গ্লোবাল টেক হাব হিসেবে গড়ে তোলা। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI), সেমিকন্ডাক্টর এবং অন্যান্য উদীয়মান প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবন ও কর্মসংস্থান তৈরি করা।
আত্মনির্ভর ভারত
দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো এবং আমদানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে ভারতকে স্বনির্ভর করে তোলা। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা, কৃষি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে ভারতকে শক্তিশালী করাই এই মডেলের অন্যতম লক্ষ্য।
কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?
২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে এক 'উন্নত রাষ্ট্র' বা 'বিকশিত ভারত' হিসেবে গড়ে তোলাটাই বিজেপি সরকারের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই এই G.I.T.A মডেলটি একটি রোডম্যাপ হিসেবে কাজ করবে। এটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নয়, বরং দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার একটি প্রয়াস।
