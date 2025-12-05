Modi Gifts Gita to Putin: ভারতে পা দিয়েই কি শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিলেন পুতিন? পুতিনের হাতে গীতা তুলে দিলেন স্বংয়...

Modi Gifts Gita to Putin: ভারতে পা দিয়েই কি শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিলেন পুতিন? পুতিনের হাতে গীতা তুলে দিলেন স্বংয়...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (Russian President Vladimir Putin) ভারত-সফরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (PM Modi) রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে ভগবদ্গীতার (Bhagavad Gita) একটি রুশ সংস্করণ উপহার দিয়েছেন। উপহারটিকে অনেকেই বিশ্ব মঞ্চে ভারতের ঐতিহ্যকে তুলে ধরারই এক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, গীতার শিক্ষা সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগায়। এক্স-এ একটি পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, রাষ্ট্রপতি পুতিনকে গীতার একটি রুশ সংস্করণ উপহার দিলাম। গীতার শিক্ষা সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগায়!
২৭ ঘণ্টার প্রীতি-শুভেচ্ছা
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ৭, লোক কল্যাণ মার্গ-এর বাসভবনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের জন্য একটি নৈশভোজের আয়োজন করেন। পুতিন দুদিনের সফরে এখানে এসেছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে। যিনি নানা রকম ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও এক দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করতে ছুটে এসেছেন ২৭ ঘণ্টার ভারত সফরে।
এক গাড়ি, দুই নেতা
বৃহস্পতিবার বিমানবন্দর থেকেই মোদী ও পুতিন-- এই দুই নেতা প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে যান। প্রধানমন্ত্রী তাঁর গাড়িতে করেই পুতিনকে নিয়ে যান। প্রায় তিন মাস আগে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনের সময় চিনের তিয়ানজিন শহরে প্রধানমন্ত্রী মোদী রুশ নেতার গাড়িতে করেই পুতিনের সঙ্গে ভ্রমণ করেছিলেন।
ভারত-মার্কিন সম্পর্ক এবং
ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে অবনতি ঘটেছে। মূলত ট্রাম্পের শুল্কবোমার কারণেই এই দ্রুত অবনতি। আর এই সম্পর্কে অবনতির পটভূমিতেই রুশ নেতার নয়াদিল্লি সফরের গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। ভারত-রাশিয়া শীর্ষ বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে দুই পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। শুক্রবার পুতিনকে রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা এবং গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন। এর পরই হায়দরাবাদ হাউসে-- যেখানে এই শীর্ষ বৈঠক হবে-- দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হবে।
রাত ৯টায় ভারতত্যাগ
মোদী এবং পুতিন ভারত মণ্ডপমে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (FICCI) এবং রসকংগ্রেস (Roscongress) দ্বারা যৌথভাবে আয়োজিত একটি ব্যবসায়িক অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন। সন্ধ্যায় পুতিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আতিথেয়তায় তাঁর সম্মানে আয়োজিত একটি রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় অংশ নেবেন। রুশ নেতার শুক্রবার রাত আনুমানিক ৯টার দিকে ভারত ত্যাগ করার কথা।
