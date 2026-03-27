Maharashtra Godman: আমি মহাদেবের অবতার, আর তুমি আমার পার্বতী: তরুণীকে ফুসলিয়ে লালসা মেটাল ভণ্ড সাধু

Maharashtra Godman: আমি মহাদেবের অবতার, আর তুমি আমার পার্বতী: তরুণীকে ফুসলিয়ে লালসা মেটাল ভণ্ড সাধু
Maharashtra: নাসিকের অন্য এক ভণ্ড সাধু গ্রেফতার হওয়ার পর সাহস জুগিয়ে নির্যাতিতা পুলিসের দ্বারস্থ হন। বর্তমানে পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজেকে শিবের অবতার দাবি করে তরুণীকে ধর্ষণ। ভণ্ড সাধুর বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তের নাম ঋষিকেশ বৈদ্য (৪০)। পুলিস জানিয়েছে, সম্প্রতি নাসিকের অন্য এক ভণ্ড সাধু অশোক খরাতের গ্রেফতারের খবর শুনে সাহস জুগিয়েই এই মহিলা অভিযোগ দায়ের করেছেন।
পুণের বাসিন্দা নির্যাতিতার সঙ্গে ২০২৩ সালে ফেসবুকে ঋষিকেশের পরিচয় হয়। অভিযোগে বলা হয়েছে, ওই বছরের ডিসেম্বরে ঋষিকেশ পুণেতে গিয়ে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি নিজেকে 'মহাদেবের অবতার' এবং ওই নির্যাতিতাকে তাঁর 'পার্বতী' বলে বিশ্বাস করান।
আরও অভিযোগ যে, ঋষিকেশ নির্যাতিতাকে পুণের একটি লজে নিয়ে গিয়ে মাদকদ্রব্য খাইয়ে অচৈতন্য করে ধর্ষণ করে। সেই সময় অভিযুক্ত গোপনে নির্যাতিতার আপত্তিকর ছবি তোলেন এবং পরবর্তীতে সেই ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে। গত বছরের মে মাসে অভিযুক্ত নির্যাতিতাকে ভাসাইয়ের একটি হোটেলে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুনরায় যৌন হেনস্তার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।
মানিকপুর থানার সিনিয়র ইন্সপেক্টর হীরালাল যাদব জানিয়েছেন, যেহেতু মূল অপরাধটি পুণেতে ঘটেছে, তাই তারা একটি 'জিরো এফআইআর' (Zero FIR) নথিভুক্ত করেছেন। পরবর্তীতে মামলাটি তদন্তের জন্য পুণের হড়পসর থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, জিরো এফআইআর কী? অপরাধ যেখানেই ঘটুক না কেন, ভারতের যেকোনও থানায় এই বিশেষ এফআইআর দায়ের করা যায়। পরে এটি সংশ্লিষ্ট থানায় স্থানান্তরিত করা হয়।
নির্যাতিতার দাবি, ঋষিকেশ একই কায়দায় আরও অনেক মহিলাকে ফাঁদে ফেলে যৌন শোষণ করেছেন। পুলিস বর্তমানে অভিযুক্ত ঋষিকেশ বৈদ্যকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে।
উল্লেখ্য, কিছুদিনের মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে প্রভাবশালী জ্যোতিষী অশোক খরাতকে গ্রেফতার করে পুলিস। জানা যায়, ধ্যাত্মিকতার নামে সে দিনের পর দিন একাধিক মহিলাকে নির্যাতন করে গিয়েছে। মোট ৫৮ জন মহিলাকে ধর্ষণ করে অশোক।
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে যেভাবে--
৩৫ বছর বয়সী এক নির্যাতিতার পুলিসের দ্বারস্থ হন। তাঁর অভিযোগ ভিত্তিতে পুলিস তদন্তে নামে। নির্যাতিতার দাবি, তিনি পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য এসেছিলেন অশোক খরাতের কাছে। কিন্তু সেখানে তাঁকে মাদক খাইয়ে অচেতন ও সম্মোহিত করা হয়। এরপর ধর্মীয় আচার ও তন্ত্র-মন্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাকে বারবার ধর্ষণ করে ওই জ্যোতিষী। পুলিস জানায়, শুধু একজন নন, আরও অনেককে সম্মোহিত করে এবং স্বামীর মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে খরাত যৌন নির্যাতন চালাত।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)