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Godzilla El Nino coming: প্রবল ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা নিয়ে আসছে 'গডজিলা এল নিনো', ছাড় পাবে না কিছুই, ছারখার হবে কৃষি থেকে বিদ্যুৎ

El Nino India: প্রশান্ত মহাসাগরে তৈরি হওয়া এই ‘গডজিলা এল নিনো’ যদি আগামী মাসগুলিতে আরও শক্তিশালী হয়, তবে ভারতের কৃষিক্ষেত্র থেকে শুরু করে শহরের বিদ্যুৎ গ্রিড এবং মধ্যবিত্তের পারিবারিক বাজেট—সবকিছুই ওলটপালট হয়ে যেতে পারে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 10, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:26 PM IST
Godzilla El Nino coming: প্রবল ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা নিয়ে আসছে 'গডজিলা এল নিনো', ছাড় পাবে না কিছুই, ছারখার হবে কৃষি থেকে বিদ্যুৎ
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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