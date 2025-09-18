Gold Missing from Sabarimala: 'ভয়াবহ'! ব্যাখ্যাতীত'! দেবতার মূর্তি থেকে উধাও কেজি কেজি সোনা! কীভাবে সম্ভব? হাইকোর্ট বলল...

Gold Missing from Sabarimala: 'ভয়াবহ'! ব্যাখ্যাতীত'! দেবতার মূর্তি থেকে উধাও কেজি কেজি সোনা! কীভাবে সম্ভব? হাইকোর্ট বলল...
4.54 kg Gold Missing from Sabarimala Idols: ২০১৯ সালে মন্দিরের 'দ্বারপালক' বিগ্রহের উপরে থাকা সোনার প্লেটগুলি মেরামতের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তখন এগুলির সম্মিলিত ওজন ছিল ৪২.৮ কেজি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেরালা হাইকোর্ট (Kerala High Court) সবরীমালা মন্দিরের 'দ্বারপালক' বিগ্রহ (Sabarimala Dwarapalaka Idol) থেকে ৪.৫৪ কেজি সোনা উধাও (4.54 kg Gold Missing) হয়ে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। আদালত এটিকে একটি 'ভয়াবহ এবং ব্যাখ্যাতীত' অসঙ্গতি বলে উল্লেখ করেছে।
'দ্বারপালক' বিগ্রহে
গত ২০১৯ সালে সবরীমালা মন্দিরের 'দ্বারপালক' বিগ্রহের উপরে থাকা সোনার প্লেটগুলি মেরামতের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তখন সেগুলির সম্মিলিত ওজন ছিল ৪২.৮ কেজি। কিন্তু যখন এই প্লেটগুলি চেন্নাইয়ের একটি সংস্থাকে কাজ করার জন্য দেওয়া হয়, তখন সেগুলির ওজন পাওয়া যায় ৩৮.২৫৮ কেজি। ধরা পড়ে ৪.৫৪ কেজি সোনার একটি বিশাল ঘাটতি। কীভাবে ঘটল? কেন ঘটল? কারাই-বা ঘটাল?
আদালতের পর্যবেক্ষণ
কেরালা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা বিজয়রাঘবন ভি এবং কে. ভি. জয়কুমারের একটি বেঞ্চ এই বিষয়ে একটি সুও মোতো (suo motu) মামলা শুরু করে। এবং এই অসঙ্গতিকে অত্যন্ত গুরুতর বলে মন্তব্য করে। আদালত জানায়, এই ধরনের মূল্যবান সামগ্রী হস্তান্তর করার সময় যে ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি।
তদন্তের নির্দেশ
আদালত ত্রাভাঙ্কোর দেভাস্বম বোর্ড (TDB)-এর প্রধান ভিজিল্যান্স ও সিকিউরিটি অফিসারকে (যিনি একজন পুলিস সুপার) এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। আদালত বোর্ডকে এই তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশও দিয়েছে।
'ভয়াবহ'! ব্যাখ্যাতীত'!
সন্দেহ নেই ঘটনাটি মন্দিরের ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা এবং সততা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। এবং আদালতের মতে, একটি পবিত্র ধর্মীয় স্থানের প্রশাসনের জন্য এই ধরনের অনিয়ম অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। আদালত বিষয়টিকে 'ভয়াবহ' ও ব্যাখ্যাতীত' বলে দাগিয়ে দিয়েছে!
