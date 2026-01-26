Gold Price Hike: সোনার দাম লাফিয়ে বেড়ে ছুঁয়ে ফেলল রেকর্ড, কারণ জেনে নিন ৫ পয়েন্টে...

Gold Price Hike: সোনার দাম লাফিয়ে বেড়ে ছুঁয়ে ফেলল রেকর্ড, কারণ জেনে নিন ৫ পয়েন্টে...
Gold Price Hike: আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বজুড়ে এক বিশাল ঋণ সংকট তৈরি হয়েছে। বাজার এখন এই ভয়েই কাঁপছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেকর্ড ছুঁয়েছে সোনার দাম। গতকালের তুলনায় অন্তত ৪ শতাংশ দামি হয়েছে হলুদ ধাতু। সোমবার ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম হল ১,৬১,৯৫০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১৪৮৪৫০ টাকা। পাশাপাশি ১৮ ক্যারেট সোনার দাম হল ১২১৪৬০ টাকা।
সোনার পাশাপাশি রুপোর দামও এখন প্রতি আউন্স ১০০ থেকে ১০৫ ডলারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে যা ২০২৫ সালের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা এখন সোনা ও রুপার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ফলে সোনা রুপোর মূল্য এখন বড় বড় টেক কোম্পানিগুলোর মতো হয়ে গিয়েছে।
গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোর মধ্যে তৈরি হওয়া উত্তেজনা এই দাম বৃদ্ধির মূল কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর ফলে আর্থিক ও ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সোনার এই আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি একইসঙ্গে বিস্ময়কর ও ভীতিপ্রদ। বিশ্বজুড়ে এক বিশাল ঋণ সংকট তৈরি হয়েছে। বাজার এখন এই ভয়েই কাঁপছে। কারণ এমন হতে পারে যে বিভিন্ন দেশের সরকার হয়ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া ঋণ মেটাতে মুদ্রাস্ফীতিকে হাতিয়ার করবে। ডলারের দাম কমলে সোনা কেনায় ডলার-বহির্ভূত ক্রেতাদের ক্ষমতা বেড়ে যাবে। এর ফলে সোনার দাম আরও বেড়ে যাবে।
আরও পড়ুন-কেদার-বদ্রীতে নিষিদ্ধ হচ্ছে অহিন্দুদের প্রবেশ! বোর্ডের বৈঠকে...
আরও পড়ুন-এক্ষুণি নেমে যান! স্টেজে উঠে মিমির উপর চড়াও, কিছু বুঝে ওঠার আগেই...
বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, ইউক্রেন ও গাজা সংঘাত এবং ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে আমেরিকার পদক্ষেপের মতো ঘটনা সোনার দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি, ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতিও বাজারকে অস্থির করে তুলেছে। বিশেষ করে কানাডা যদি চিনের সঙ্গে কোনও চুক্তি করে,তবে দেশটিকে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের যে হুমকি তিনি দিয়েছেন তা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। এই অনিশ্চয়তার কারণে মানুষ সোনা ও রুপার মতো মূল্যবান ধাতু কিনে রাখছে। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতি, দুর্বল মার্কিন ডলার,কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর বিপুল পরিমাণ ধাতু কেনা এবং এ বছর মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমাতে পারে—এমন সম্ভাবনাও সোনার চাহিদা বাড়িয়ে তুলছে।
কোনও কোনও মহল থেকে আশঙ্কা করা হচ্ছে সোনার দাম আরও বাড়তে পারে। দুনিরায় বহু ব্যাংকের মত হল সোনার দাম প্রতি আউন্স ৫,৪০০ থেকে ৬,০০০ ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে। কারণ বিশ্ব রাজনীতির অনিশ্চয়তার কারণে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা আরও বেশি সোনা কিনে রাখতে পারে। ব্যাংক অফ আমেরিকা আরও এক ধাপ এগিয়ে জানিয়েছে,এমন অবস্থা চললে ২০২৬ সালের মধ্যেই দাম ৬,০০০ ডলারে পৌঁছাতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)