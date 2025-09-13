English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Price September 13: 'তারে ধরি ধরি মনে করি'...! কলকাতায় ১৮, ২২, ২৪ ক্যারাট সোনার দাম কত? মধ্যবিত্ত পারবে ছুঁতে?

Gold Price September 13: প্রতিদিনই সোনার দাম বাড়ছে। এই মুহূর্তে কলকাতায় ১৮, ২২, ২৪ ক্যারাট সোনার দাম কত? মধ্যবিত্ত পারবে কি ছুঁতে? এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন...

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 13, 2025, 08:40 PM IST
Gold Price September 13: 'তারে ধরি ধরি মনে করি'...! কলকাতায় ১৮, ২২, ২৪ ক্যারাট সোনার দাম কত? মধ্যবিত্ত পারবে ছুঁতে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার দাম কিন্তু অনেক দিন ধরেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তবে গতকাল (১২ সেপ্টেম্বর) সামান্য কমেছিল। আজ আবার দাম বেড়েছে। গতকালের ১ লক্ষ ১১ হাজার ২৮০ টাকা থেকে এখন প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়াল ১ লক্ষ ১১ হাজার ২৯০ টাকা। 

ভারতীয় পরিবারে এই মহার্ঘ হলুদ ধাতুকে ভীষণ শুভ বলে মনে করা হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য যা নিরাপদ সম্পদ হিসাবে দেখা হয়। ভূ-রাজনৈতিক কারণ, দেশীয় সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অনিশ্চয়তার কারণে সোনার ধাতুর দাম পরিবর্তিত হতেই থাকে। ট্রাম্পের শুল্ক-বৃদ্ধির চাপ, দেশে জিএসটি সংস্কারের কথাও মাথায় রাখতে হবে। দেখতে গেলে সোনা এখন ' তারে ধরি ধরি মনে করি/ধরতে গেলেম আর পেলেম না'

সোনার বর্তমান দাম কত?

সোনার দাম ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে ২৪ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রাম দাম ১১ হাজার ১২৯ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রাম দাম ১০ হাজার ২০১ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রাম দাম ৮ হাজার ৩৪৭ টাকা। দাম বেড়েছে গ্রামপিছু ১ টাকা। বিভিন্ন রাজ্য এবং শহরে সোনার দাম সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে। পরিবহণ খরচ এবং অভ্যন্তরীণ কারণগুলি রয়েছে এর সঙ্গে। 

রুপোর বর্তমান দাম কত?

বর্তমানে রুপোর দাম প্রতি গ্রাম ১৩২.১০ টাকা এবং প্রতি ১০০০ গ্রামে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ১০০ টাকা। এই দাম গতকালের রুপোর দামের চেয়ে কম। ভারতে এটি আন্তর্জাতিক কারণগুলির উপর নির্ভর করে। যার মধ্যে ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির গতিশীলতাও অন্তর্ভুক্ত। নীচের ইনফোগ্রাফিক্সে দেখে নিন চেন্নাই-মুম্বই-দিল্লি ও কলকাতার মতো শহরে এখন সোনা-রুপোর দাম কত। 

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

