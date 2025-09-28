Gold Price Rate Today: দুর্গার বোধনে মায়ের গায়ে ওঠে গয়না! পুজোয় আপনিও কি সোনা কিনছেন? জেনে নিন কোথায় কেমন দাম হলুদ ধাতুর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Price: সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২৩ অনুযায়ী, বিশ্ব অর্থনীতির বিভিন্ন কারণের প্রভাবে ভারতের প্রধান শহরগুলিতে সোনার দামে ওঠানামা দেখা যাচ্ছে। যাঁরা সোনায় বিনিয়োগ করতে চান বা বর্তমান বাজারদর সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য সোনার দামের ওঠা-পড়া জানাটা জরুরি। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 28, 2025, 12:20 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ নবরাত্রির ষষ্ঠ দিন। অর্থাৎ দুর্গাষষ্ঠী।  যাঁরা সোনা কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের উচিত বাজারের আপডেট প্রতিদিন নজরে রাখা। নবরাত্রি ও দীপাবলির সময়ে দাম আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সোনা ও রুপোর দাম যেন থামছেই না। প্রতিদিন নতুন রেকর্ড গড়ে উঠছে, ফলে সাধারণ ক্রেতা থেকে শুরু করে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কৌতূহল ও আতঙ্ক দুই-ই তৈরি হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২৮-এ সোনার দাম: চেন্নাই, মুম্বই, দিল্লি, কলকাতা এবং অন্যান্য শহরে ১৮, ২২, ২৪ ক্যারেট সোনার দাম জানুন--

সোনার ক্যারেট সম্পর্কে ধারণা: 

বর্তমান সোনার দাম জানার আগে, সোনার ক্যারেটের অর্থ বোঝা অপরিহার্য। ক্যারেট হলো সোনার বিশুদ্ধতা পরিমাপের একটি একক, যেখানে উচ্চ ক্যারেট সংখ্যা বেশি সোনার পরিমাণ নির্দেশ করে:

২৪ ক্যারেট সোনা: এটিকে সোনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যাতে ৯৯.৯% সোনা থাকে। এটি সোনার সবচেয়ে নমনীয় এবং প্রসারণযোগ্য রূপ, তবে এটি নরম এবং কম টেকসই হওয়ায় দৈনন্দিন গহনার জন্য কম উপযুক্ত।

২২ ক্যারেট সোনা: এতে ৯১.৬% সোনা থাকে এবং এই ধরনের সোনা সাধারণত গহনা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এর দৃঢ়তার কারণে এটি জটিল নকশা এবং দৈনন্দিন পরিধানের জন্য একটি জনপ্রিয় বিকল্প।

১৮ ক্যারেট সোনা: এই সোনাতে ৭৫% সোনা থাকে এবং এর শক্তি ও স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য অন্যান্য ধাতুর সাথে মিশ্রিত করা হয়। এটিও বিশুদ্ধতা এবং ব্যবহারিকতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য গহনার একটি জনপ্রিয় বিকল্প।

ভারতের প্রধান শহরগুলিতে বর্তমান সোনার দাম: 

সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২৩ অনুযায়ী, ভারতের প্রধান শহরগুলিতে ১৮, ২২ এবং ২৪ ক্যারেট সোনার আপডেট করা দাম নিচে দেওয়া হলো:

চেন্নাই

২৪ ক্যারেট সোনা: ৬১,৬০০ প্রতি গ্রাম

২২ ক্যারেট সোনা: ৫৬,৫০০ প্রতি গ্রাম

১৮ ক্যারেট সোনা: ৪৬,৩০০ প্রতি গ্রাম

মুম্বই

২৪ ক্যারেট সোনা: ৬১,৫০০ প্রতি গ্রাম

২২ ক্যারেট সোনা: ৫৬,৪০০ প্রতি গ্রাম

১৮ ক্যারেট সোনা: ৪৬,২০০ প্রতি গ্রাম

দিল্লি

২৪ ক্যারেট সোনা: ৬১,৭০০ প্রতি গ্রাম

২২ ক্যারেট সোনা: ৫৬,৬০০ প্রতি গ্রাম

১৮ ক্যারেট সোনা: ৪৬,৪০০ প্রতি গ্রাম

কলকাতা

২৪ ক্যারেট সোনা: ৬১,৮০০ প্রতি গ্রাম

২২ ক্যারেট সোনা: ৫৬,৭০০ প্রতি গ্রাম

১৮ ক্যারেট সোনা: ৪৬,৫০০ প্রতি গ্রাম

অন্যান্য শহর

বেঙ্গালুরু:

২৪ ক্যারেট সোনা: ৬১,৬০০ প্রতি গ্রাম

২২ ক্যারেট সোনা: ৫৬,৫০০ প্রতি গ্রাম

১৮ ক্যারেট সোনা: ৪৬,৩০০ প্রতি গ্রাম

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
gold priceSilver priceDurga pujaGold price rate reducedGold price in Durga PujaGold RateGold and Silver Rate Today10 gm gold rate1 gm gold rate
