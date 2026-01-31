Gold Price: বাজেটের আগে ফের সোনা-রুপোর দরে বিশাল পতন, হলুদ ধাতুর দামে কেন এমন পাগলামি!

Gold Price: বাজেটের আগে ফের সোনা-রুপোর দরে বিশাল পতন, হলুদ ধাতুর দামে কেন এমন পাগলামি!
Gold Price: শুক্রবারের এই বড় পতনের পর রুপোর দাম এখন তার সর্বোচ্চ রেকর্ড মূল্য প্রতি আউন্স ১২১.৭৫৫ ডলার থেকে প্রায় ৩৫ শতাংশ নিচে নেমে এসেছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জেট গতিতে বাড়ছিল সোনা ও রুপোর দাম। হলুদ ধাতুর দাম রেকর্ড পরিমাণ বাড়ার পর গত শুক্রবার হঠাৎ করেই বড় ধরনের পতন হয়েছিল। শনিবারও দাম প্রায় একই রকম নিম্নমুখী। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম ১১ শতাংশের বেশি কমেছে। অন্যদিকে, রুপোর দাম এক ঝটকায় কমেছে প্রায় ৩১ শতাংশ।
শুক্রবারের এই বড় পতনের পর রুপোর দাম এখন তার সর্বোচ্চ রেকর্ড মূল্য প্রতি আউন্স ১২১.৭৫৫ ডলার থেকে প্রায় ৩৫ শতাংশ নিচে নেমে এসেছে। বৃহস্পতিবার ৪ লাখের গণ্ডি পার করেছিল এক কেজি রুপোর দাম। আজ তা প্রায় ৩০ শতাংশ পড়ে গিয়ে ৩ লাখ টাকার নীচে চলে এসেছে। ফলে আগামিকাল নির্মলার ঘোষণায় পরপরই সোনা-রুপো কেনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
২৪ ক্যারেট সোনা
শনিবার ৩১ জানুয়ারি ২৪ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম হল ১৬ হাজার ৫৮ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৫৮০ টাকা। একদিনে ৮৬ হাজার ২০০ টাকা দাম কমেছে সোনার।
২২ ক্যারেট সোনা
২২ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম আজ রয়েছে ১৪ হাজার ৭২০ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দাম আজ রয়েছে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ২০০ টাকা। একদিনে ৭৯ হাজার টাকা দাম কমল দাম।
১৮ ক্যারেট সোনা
১ গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম আজ হয়েছে ১২ হাজার ৪৪ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দাম আজ ১ লক্ষ ২০ হাজার ৪৪০ টাকা। একদিনে ৬৪ হাজার ৬০০ টাকা দাম কমেছে।
গতকাল অর্থাত্ ৩০ জানুয়ারি দেশের বাজারে সোনা ও রূপার দাম বেশ কমেছে। সপ্তাহের শুরুর দিকে দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছালেও শুক্রবার তা অনেকটাই নিচে নেমে আসে।
শুক্রবার মুম্বইয়ে ২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম ছিল ১৭০৬২০ টাকা। দিল্লিতে ১৭০৭৭০ টাকা ও হায়দরাবাদে ১৭০৬২০ টাকা।
