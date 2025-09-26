Gold Price drop again today: দুর্গাপুজোয় বাঙালির বড় সুখবর! গতকালের পর আজ আবার কমল সোনার দাম, কতটা সস্তা হল হলুদ ধাতু?

Gold Price drop again today: দুর্গাপুজোয় বাঙালির বড় সুখবর! গতকালের পর আজ আবার কমল সোনার দাম, কতটা সস্তা হল হলুদ ধাতু?
Gold Price rate: দেবীপক্ষে অনেকটাই কমল সোনার দাম। উত্সবের সময় নতুন সোনার গয়নার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাদের জন্য সুখবর। সোনার দামে কী হেরফেরে তাদের পকেটে স্বস্তি...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপুজোর শরত্ শুভেচ্ছায় ভেসে গিয়েছে আট থেকে আশি। বৃষ্টির মধ্যেও চলছে প্রতিমা দর্শন। আর বাঙালির কাছে দুর্গাপুজা মানেই সাজগোজ-খাওয়াদাওয়া। আর সোনা ছাড়া বাঙালির সাজ অপূর্ণ। আজ চতুর্থী। সারা ভারতে সোনার দাম এই শুভদিনে আরও একবার কমল। গতকালের পর আজকে সোনার দামের পতন ক্রেতাকে দোকানমুখী করবে, তা বলাই বাহুল্য।
বৃহস্পতিবারের তুলনায় সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ৮০০ টাকা কমেছে। দিল্লি, লখনউ, জয়পুর, নয়ডা এবং গাজিয়াবাদের মতো উত্তরের শহরগুলিতে ২৪-ক্যারেট সোনার দর প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,১৪,৫০০ টাকায় লেনদেন হচ্ছে, যেখানে রুপোর দাম প্রতি কিলোগ্রামে প্রায় ১,৩৯,৯০০ টাকার কাছাকাছি রয়েছে।
বিশ্ব বাজারের চাপে সোনার দামে সংশোধন
আজ দাম কমলেও, সোনা এখনও তার সর্বোচ্চ স্তরের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই দাম কমার কারণ দেশীয় চাহিদার চেয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের গতিবিধি বেশি। বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মার্কিন ডলারের ওঠানামা এবং নিরাপদ বিনিয়োগ হিসাবে সোনার প্রতি বিনিয়োগকারীদের মনোভাব সোনা ও রুপোর দামের গতিপথ নির্ধারণে একটি বড় ভূমিকা পালন করছে।
বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন যে রুপোর দামের উর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকতে পারে, তবে আগামী সপ্তাহগুলিতে সোনা স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতার সম্মুখীন হতে পারে। তাই বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকতে এবং কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আন্তর্জাতিক বাজারের সংকেতগুলি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
আজকের শহর-ভিত্তিক সোনার দাম (২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
ভারতের প্রধান শহরগুলিতে আজকের সোনার নতুন দাম নীচে দেওয়া হলো:
দিল্লি: ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৪,৫৮০; ২২-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,০৫,০৪০
মুম্বই: ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৪,৪৩০; ২২-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,০৪,৮৯০
লখনউ: ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৪,৫৮০; ২২-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,০৫,০৪০
জয়পুর: ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৪,৫৮০; ২২-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,০৫,০৪০
পাটনা: ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৪,৪৩০; ২২-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,০৪,৮৯০
ভুবনেশ্বর: ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৪,৪৩০; ২২-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,০৪,৮৯০
চেন্নাই: ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৪,৬৫০; ২২-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,০৫,০৯০
আহমেদাবাদ: ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৪,৪৮০; ২২-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,০৪,৯৪০
কলকাতা: ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৪,৪৩০; ২২-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,০৪,৮৯০
হায়দ্রাবাদ: ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৪,৪৩০; ২২-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,০৪,৮৯০
বেঙ্গালুরু: ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৪,৫৮০; ২২-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,০৫,৮৯০
গুরুগ্রাম: ২৪-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৪,৫৮০; ২২-ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,০৫,০৪০
দিল্লিতে রুপোর দাম রেকর্ড উচ্চতায়
সোনার দামে পতন দেখা গেলেও, রুপো অসাধারণ শক্তি দেখিয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে রুপোর দাম প্রতি কিলোগ্রামে ₹১,০০০ টাকা বেড়ে ₹১.৪০ লক্ষ টাকার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই তীব্র বৃদ্ধির পিছনে শক্তিশালী বিশ্ব বাজারের ইঙ্গিত রয়েছে। এর আগের দিন রুপো প্রতি কিলোগ্রামে ₹১,৩৯,০০০ টাকায় বন্ধ হয়েছিল, যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই শক্তিশালী চাহিদা প্রমাণ করে।
এদিকে, রাজধানীতে ৯৯.৯% বিশুদ্ধ সোনার দাম ₹৬৩০ টাকা কমে, সমস্ত কর সহ প্রতি ১০ গ্রামে ₹১,১৭,৩৭০ টাকায় স্থির হয়েছে।
সোনা ও রুপোর দামের ওঠানামার কারণ কী?
মূল্যবান ধাতুগুলির এই চলমান অস্থিরতা মূলত আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে যুক্ত। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং ফেডারেল রিজার্ভের মুদ্রানীতির মতো বিভিন্ন কারণ দামকে প্রভাবিত করছে। মার্কিন ডলারের গতিবিধি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সোনার দাম প্রায়শই এর বিপরীত দিকে চলে।
ভারতে, নবরাত্রি এবং দিওয়ালির সময় উৎসবের চাহিদা সাধারণত সোনার দামকে উঁচুতে রাখে। তবে, সাম্প্রতিক পতন ইঙ্গিত দেয় যে বিশ্ব অর্থনৈতিক শক্তিগুলি দেশীয় মরসুমী কেনার প্রবণতাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।
বিনিয়োগকারীদের জন্য পরামর্শ
বিনিয়োগকারীদের জন্য, বর্তমানে রুপোর দাম বাড়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে হচ্ছে, যেখানে সোনার দামে আরও স্বল্পমেয়াদী পতন দেখা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা একটি সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গির পরামর্শ দিচ্ছেন এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য দামের এই পতনকে সোনা জমানোর সুযোগ হিসাবে দেখার কথা বলছেন।
নবরাত্রি চলার কারণে, গ্রাহকরা সোনার হারের এই সামান্য পতনের সুবিধা নিতে পারেন, কিন্তু বাজারের অস্থির প্রকৃতির কারণে দাম দ্রুতই আবার বাড়তে পারে।
