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দাম ১.২ লাখে নামার আশঙ্কা? লাভ ঘরে তুলতে পুরনো সোনা বিক্রির নতুন রেকর্ড

Gold prices fall:  এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে পুরনো সোনা বিক্রির পরিমাণ ৪৩% বেড়ে প্রায় ৫০ টনে পৌঁছেছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের ধারণা, দাম ১০ গ্রাম প্রতি ১.২ লাখ টাকা পর্যন্ত নামতে পারে। এই প্রবণতায় দেশে সোনা রিসাইক্লিং ব্যবসা চাঙ্গা হচ্ছে, যা ভারতের বিশাল আমদানি নির্ভরতা ও খরচ কমাতে সাহায্য করবে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 30, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:43 AM IST
দাম ১.২ লাখে নামার আশঙ্কা? লাভ ঘরে তুলতে পুরনো সোনা বিক্রির নতুন রেকর্ড
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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