/দাম ১.২ লাখে নামার আশঙ্কা? লাভ ঘরে তুলতে পুরনো সোনা বিক্রির নতুন রেকর্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেকর্ড স্তর ছুঁয়ে সোনার দাম কিছুটা কমতেই ভারতের সাধারণ পরিবারগুলোর মধ্যে পুরনো গয়না বিক্রি করার ধুম পড়েছে। দাম আরও পড়ে গেলে গয়নার সঠিক মূল্য পাওয়া যাবে না—এই ভয় থেকেই অনেকে এখন চটজলদি লাভ তুলে নিতে চাইছেন। এর ফলে দেশে সোনার রিসাইক্লিং ব্যবসার ব্যাপক বৃদ্ধি হচ্ছে, যা দেশের সোনা আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করতে পারে।
মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে শুক্রবার সকালে সোনা প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৪৪,১৯৯ টাকায় ট্রেড করছিল, যা এর আগের সর্বোচ্চ রেকর্ডের চেয়ে বেশ কম। বাজার বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, দাম আরও কমে ১০ গ্রাম প্রতি ১.২ লাখ টাকা পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। তাই দাম আরও পড়ার আগেই মানুষ ঘরে রাখা সোনা ভাঙিয়ে নগদ টাকা তুলে নিচ্ছেন।
মূল তথ্য ও পরিসংখ্যান
ইন্ডিয়া বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে ভারতীয় পরিবারগুলো প্রায় ৫০ টন পুরনো সোনা বিক্রি করেছে, যা গত বছরের তুলনায় ৪৩% বেশি। মুথুট এক্সিমের মতো সংস্থাগুলো জানিয়েছে, তাদের 'গোল্ড পয়েন্ট' নেটওয়ার্কে পুরনো সোনা আসার পরিমাণ প্রায় ৪০% বেড়েছে। লকারে পড়ে থাকা সোনা এখন বাজারে এসে পিউরিফাই হয়ে আবার নতুন গয়না তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় সোনা আমদানিকারক দেশ। অর্থবর্ষ ২৬-এ (FY26) ভারত প্রায় ৭,২৪০ কোটি (৭২.৪ বিলিয়ন) ডলারের সোনা আমদানি করেছে। কিন্তু দেশে রিসাইক্লিং বাড়লে বিদেশ থেকে সোনা আনার খরচ কমবে। ধারণা করা হচ্ছে, এই বছর রিসাইকেলড সোনার পরিমাণ বেড়ে ২০০-২৫০ টনে পৌঁছাতে পারে।
বিশ্ব বাজারে সোনার ওপর চাপ কেন?
আন্তর্জাতিক বাজারেও সোনার দাম বর্তমানে চাপে রয়েছে। আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা বাড়ায় অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়েছে। পাশাপাশি, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার আরও বাড়াতে পারে এমন পূর্বাভাসের কারণে বিনিয়োগকারীরা সোনার বদলে ফিক্সড-রিটার্ন বা সুদ পাওয়া যায় এমন অ্যাসেটের দিকে ঝুঁকছেন। সাধারণত সুদের হার বাড়লে সোনার আকর্ষণ কিছুটা কমে যায়।
আপনার কি সোনা বিক্রি করা উচিত?
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সোনা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া উচিত নয়, বরং ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করা উচিত। যাঁদের ঘরে এমন পুরনো গয়না পড়ে রয়েছে যা আর ব্যবহার করা হয় না, তাঁরা এই চড়া দামের সুবিধা নিয়ে সোনা ভাঙিয়ে নগদ টাকা বা প্রফিট বুক করতে পারেন।
দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য সোনা একটি অত্যন্ত নিরাপদ মাধ্যম। মুদ্রাস্ফীতি, আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বা ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শেয়ার বাজারের ওঠানামার বিরুদ্ধে সোনা সবসময় একটি শক্তিশালী ঢাল হিসেবে কাজ করে। তাই দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় হিসেবে সোনা ধরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)