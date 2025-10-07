Gold Price Hike: রেকর্ড ছুঁল সোনার দাম, গত ১ মাসে দাম বাড়ল ১২ শতাংশ

Gold Price Hike: রেকর্ড ছুঁল সোনার দাম, গত ১ মাসে দাম বাড়ল ১২ শতাংশ
Gold Price Hike: মঙ্গলবার কলকাতায় ২৪ ক্যারেটের প্রতি গ্রাম সোনার দাম ১২,২০২ টাকা। ২২ ক্যারেট ১ গ্রাম সোনার দাম ১১.১৮৫ টাকা। ১৮ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম ৯,১৫২ টাকা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিনের পর দিন বেড়েই চলছে সোনার দাম। একটা হিসেব বলছে, গত ৩০ দিনে সোনার দাম বেড়েছে ১২ শতাংশ। গত সপ্তাহে দাম খানিকটা কমেছিল। মঙ্গলবার সেই দাম ফের রেকর্ড ছুঁল। ডলারের দাম বাড়ছে। পাশাপাশি বাড়ছে সোনার দামও।
মঙ্গলবার দেশে ২৪ ক্য়ারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে বাড়ল ১২৫০ টাকা। ফলে ১০ গ্রাম সোনার দাম বেড়ে হল ১,২২,০২০ টাকা। পাশাপাশি ২২ ক্য়ারেট সোনার দাম বাড়ল ১১৫০ টাকা প্রতি ১০ গ্রামে। ফলে দাম গিয়ে দাঁড়াল ১,১১,৮৫০ টাকা। অন্যদিকে, ১৮ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে বাড়ল ৯ ৫০ টাকা। নতুন দাম হল ৯১,৫২০ টাকা। ফলে ১০০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম হল ১২,২০,২০০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার ১০০ গ্রামের দাম হল ১১,১৮,৫০০ টাকা।
মঙ্গলবার দেশে রুপোর দামও বাড়ল অনেকটাই। ১ কেজি রুপোর দাম ১০০০ টাকা বেড়ে হল ১৫৭০০০ টাকা। ১০০ গ্রাম রুপোর দাম হল ১৫,৭০০ টাকা। অর্থাত্ প্রতি ১০০ গ্রামে বাড়ল ১০০ টাকা।
দিল্লিতে ১ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১২,২০৭ টাকা, ১ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১১,২০০ টাকা। অন্যদিকে, ১৮ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম ৯,১৬৭ টাকা।
