Gold Price Today: ট্রাম্পের শুল্ক-বৃদ্ধির চাপ, দেশের GST সংস্কার, এক ছাড়িয়ে দেড় লাখে পৌঁছল সোনার দাম...কী করবে মধ্যবিত্ত?

Gold and Silver rate: ২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত হলুদ এই ধাতুর দাম ৩৪,৮৫০ টাকা বা ৪৪.১৪% বেড়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ছিল ৭৮,৯৫০ টাকা।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 12, 2025, 09:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজুড়ে চাহিদা বৃদ্ধি ও যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশার কারণে রেকর্ড স্তরে সোনা ও রুপোর দাম (Gold and Silver Price)

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) সোনা ও রুপোর দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। বিশ্বব্যাপী সোনার প্রবল চাহিদা এবং আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর প্রত্যাশার কারণে এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে।

অল ইন্ডিয়া সারাফা অ্যাসোসিয়েশন (AISA) এর তথ্য অনুযায়ী, দেশের রাজধানী দিল্লিতে ৯৯.৯% বিশুদ্ধ সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,১৩,৮০০ টাকা স্পর্শ করেছে। একই সাথে, রুপোর দাম প্রতি কেজিতে ১,৩২,০০০ টাকা ছাড়িয়েছে।

বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সুদের হার কমানো হলে বিনিয়োগকারীরা ডলারের পরিবর্তে সোনা ও রুপোর মতো মূল্যবান ধাতুগুলোতে বিনিয়োগ করতে আরও আগ্রহী হবেন, যার ফলে ভবিষ্যতে এই ধাতুগুলোর দাম আরও বাড়তে পারে।

ফেড-এর সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা ও বৈশ্বিক ইঙ্গিতে সোনার দাম বৃদ্ধি

পিটিআই-এর প্রতিবেদন অনুসারে, সোনা টানা চতুর্থ দিনের মতো দাম বাড়িয়েছে। আগের সেশনে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ১,১৩,১০০ টাকা ছিল, যা এবার ৭০০ টাকা বেড়ে ১,১৩,৮০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। ৯৯.৫% বিশুদ্ধতার সোনাও ৭০০ টাকা বেড়ে প্রতি ১০ গ্রামে ১,১৩,৩০০ টাকায় পৌঁছেছে, যা একটি নতুন সর্বকালীন রেকর্ড।

২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত হলুদ এই ধাতুর দাম ৩৪,৮৫০ টাকা বা ৪৪.১৪% বেড়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ছিল ৭৮,৯৫০ টাকা।

“মূল্যবান ধাতুগুলোর এই মূল্যবৃদ্ধি যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক তথ্যের কারণে হয়েছে, যা ২০২৫ সালের শেষের আগে ফেডারেল রিজার্ভ একাধিকবার সুদের হার কমাবে বলে প্রত্যাশা বাড়িয়েছে। এই প্রত্যাশা বুলিয়নে (সোনার বারে) কেনাকাটার প্রবণতা বাড়িয়েছে,” পিটিআই-এর কাছে বলেছেন এইচডিএফসি সিকিউরিটিজের সিনিয়র অ্যানালিস্ট - কমোডিটিস, সওমিল গান্ধী।

শিল্প খাতের চাহিদা ও ইটিএফ (ETF) প্রবাহে রুপোর দাম বৃদ্ধি

রুপোর দাম হঠাৎ করে ব্যাপকভাবে বেড়েছে। প্রতি কেজিতে ৪,০০০ টাকা বেড়ে এর দাম এখন ১,৩২,০০০ টাকা। এর মধ্য দিয়ে টানা দুই দিনের দরপতনের ধারা ভেঙেছে রুপো।

২০২৪ সালের শেষে রুপোর দাম প্রতি কেজিতে ৮৯,৭০০ টাকা ছিল। এ বছর রুপোর দাম ৪২,৩০০ টাকা বা ৪৭.১৬% বেড়েছে। গান্ধী আরও বলেন যে, শিল্প ধাতুগুলোর বাজারের ইতিবাচক প্রবণতা এবং এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডগুলো থেকে শক্তিশালী বিনিয়োগ প্রবাহ এই মূল্যবৃদ্ধিকে সমর্থন করছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে স্পট গোল্ডের দাম প্রতি আউন্সে ০.৩৫% বেড়ে ৩,৬৪৬.৬৯ মার্কিন ডলার হয়েছে, যেখানে স্পট সিলভারের দাম ১.৮২% বেড়ে প্রতি আউন্সে ৪২.৩১ মার্কিন ডলার হয়েছে। এলকেপি সিকিউরিটিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট (গবেষণা বিশ্লেষক - পণ্য ও মুদ্রা) যতীন ত্রিবেদী বলেন, "অতিমূল্যায়িত (overbought) অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও, শুল্ক সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা এবং ডলার-বিরোধী মনোভাবের কারণে সোনা তার প্রিমিয়াম উপভোগ করে চলেছে।"

“সোনার দাম ইতিবাচক থাকবে বলে আশা করা যায়, যদিও ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতা বেশি থাকায় নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে এর চাহিদা কিছুটা কমছে,” বলেছেন মিরা অ্যাসেট শেয়ারখানের পণ্য ও মুদ্রা বিভাগের প্রধান প্রবীণ সিং।

আবানস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর সিইও চিন্তন মেহতা আরও বলেন, “বিনিয়োগকারীরা ফেডারেল রিজার্ভের বক্তব্য, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারের তথ্য এবং ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকিগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন, কারণ এই সবকিছু সোনা ও রুপোর দামে আরও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।”

 

 

 

