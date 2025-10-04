Gold Rate today: আর ক'দিন পরেই দিওয়ালি-ধনতেরাস! সোনা ছুঁলেই কি ছ্যাঁকা লাগবে? হলুদ ধাতুর দাম জানলে চমকে যাবেন...

Gold Rate today: আর ক'দিন পরেই দিওয়ালি-ধনতেরাস! সোনা ছুঁলেই কি ছ্যাঁকা লাগবে? হলুদ ধাতুর দাম জানলে চমকে যাবেন...
Gold rate: উৎসবের মরসুমে সোনার দাম প্রায়শই বেড়ে যায় কারণ গয়না তৈরি এবং বিনিয়োগের উৎস হিসেবে সারা ভারতে এই হলুদ ধাতুর চাহিদা বাড়ে। তবে, সোনার দামের প্রবণতা শুধুমাত্র চাহিদার উপর নির্ভর করে না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নবরাত্রি-সহ দুর্গাপুজায় সোনার দাম ছিল উর্ধ্বমুখী। বাঙালি সারা বছর যেমন সোনা পরে, সোনা কেনে, সোনা উপহার দেয়, তেমন উত্সব-পার্বণে সোনা কেনার হিরিক সবথেকে বেশি থাকে। সামনে দিওয়ালি। ধনতেরাস-সহ সব অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ থাকে সোনা। আবার কিছুদিন পর থেকেই শুরু হবে বিয়ের মরসুম। তাই সোনার দাম কোথায় কেমন তা জেনে নেওয়া যাক-
আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম:
দেখে নিন মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস, জয়ালুক্কাস, কল্যাণ জুয়েলার্স এবং তানিশ্কের রেট-
উৎসবের মরসুমে সোনার দাম বাড়বে। তানিশ্ক ৪ অক্টোবর, ২০২৫-এ ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১০,৯০৫ টাকা তালিকাভুক্ত করবে। মালাবার গোল্ড, জয়ালুক্কাস এবং কল্যাণ জুয়েলার্স এর দাম প্রতি গ্রাম ১০,৯৪৫ টাকা ধার্য করবে। এই রেটগুলিতে জিএসটি এবং মেকিং চার্জ অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থনৈতিক কারণ এবং সোনার বিশুদ্ধতার মাত্রা দামকে প্রভাবিত করে। ২৪ ক্যারেট সোনা গয়না তৈরির জন্য যথেষ্ট কঠিন নয়।
আজ দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই এবং অন্যান্য শহরে ২২ ক্যারেট সোনার দাম:
উৎসবের মরসুমে সোনার দাম প্রায়শই বেড়ে যায় কারণ গয়না তৈরি এবং বিনিয়োগের উৎস হিসেবে সারা ভারতে এই হলুদ ধাতুর চাহিদা বাড়ে। তবে, সোনার দামের প্রবণতা শুধুমাত্র চাহিদার উপর নির্ভর করে না। মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হারের পূর্বাভাস, মুদ্রার ওঠানামা এবং বিশ্বব্যাপী ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মতো বৃহত্তর অর্থনৈতিক সংকেতগুলিও এই মূল্যবান ধাতুর দাম নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু উৎসবের মরসুমে সোনার চাহিদা বাড়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই ক্রেতারা ধনতেরাস এবং দিওয়ালির মতো উৎসবের আগে কম দামে এই হলুদ ধাতু নাও পেতে পারেন।
৪ অক্টোবর, ২০২৫ (সকাল ১০.১৫ মিনিট) অনুযায়ী ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত জুয়েলারি ব্র্যান্ডে ২২ ক্যারেট সোনার দাম:
এই রেটগুলি দিনের বেলা পরিবর্তন হতে পারে এবং এর মধ্যে জিএসটি ও মেকিং চার্জ অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দাম শহর অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে।
তানিশ্কে ২২ ক্যারেট সোনার দাম:
৪ অক্টোবর, ২০২৫ অনুযায়ী তানিশ্কে ২২ ক্যারেট সোনার গয়নার দাম প্রতি গ্রাম ১০,৯০৫ টাকা।
মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসে ২২ ক্যারেট সোনার দাম:
৪ অক্টোবর, ২০২৫ অনুযায়ী মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসে ২২ ক্যারেট সোনার গয়নার দাম প্রতি গ্রাম ১০,৯৪৫ টাকা।
জয়লুক্কাসে ২২ ক্যারেট সোনার দাম
বুধবার (৪ অক্টোবর, ২০২৫) অনুযায়ী, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, দিল্লি এবং আহমেদাবাদে জয়লুক্কাসের রিটেল এবং অনলাইন স্টোরগুলিতে ২২ ক্যারেট সোনার গয়নার দাম প্রতি গ্রাম ১০,৯৪৫ টাকা।
কল্যাণ জুয়েলার্সে ২২ ক্যারেট সোনার দাম
৪ অক্টোবর, ২০২৫ অনুযায়ী, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, দিল্লি এবং আহমেদাবাদে কল্যাণ জুয়েলার্সে ২২ ক্যারেট সোনার গয়নার দাম প্রতি গ্রাম ১০,৯৪৫ টাকা ছিল।
সোনার দাম তার বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে
বাজারে বিভিন্ন বিশুদ্ধতার সোনা পাওয়া যায়: ২৪K, ২৩K, ২২K, ২০K, ১৮K এবং ১৪K। সোনার দাম এবং তার বিশুদ্ধতার মধ্যে একটি ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। বিশুদ্ধতা বাড়ার সাথে সাথে দামও বাড়ে।
২৪K সোনা হলো এই হলুদ ধাতুর সবচেয়ে দামি রূপ। তবে, আপনি সাধারণত ২৪K সোনা দিয়ে তৈরি গয়না কিনতে পারবেন না। এর কারণ হলো, ২৪K সোনা গয়না তৈরির জন্য যথেষ্ট শক্ত বা কঠিন নয়। আপনি সোনার বার এবং ২৪K সোনা কিনতে পারেন।
অন্যদিকে, আপনি ২৩K, ২২K, ২০K, ১৮K এবং ১৪K-এর সোনার গয়না কিনতে পারেন, যেখানে ২৪K সোনার সাথে সংকর ধাতু এবং অন্যান্য ধাতু মিশিয়ে এর কঠোরতা বা শক্তি বাড়ানো হয়।
